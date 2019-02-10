«Реал» Солари обороняется лучше «Атлетико». Регилон и Каземиро выиграли дерби

«Реал» продолжает набирать ход. После победы в мадридском дерби команда Солари впервые в сезоне поднимается на вторую строчку в таблице и как минимум до сегодняшнего матча «Барселоны» с «Атлетиком» сокращает отрыв от лидера до пяти очков. Несмотря на несколько спорных судейских решений в обе стороны, после матча Симеоне признал, что причиной поражения «Атлетико» стал не VAR, а отличная игра соперника. Это действительно так. Под дерби Солари внес несколько изменений в игру «Реала» по сравнению с кубковым матчем против «Барселоны» — подкорректировал игру команды без мяча и ее переход в атаку, уделил внимание ошибкам Винисиуса в обороне. Изменения, в том числе кадровые, себя оправдали.

Маскировка ошибок Винисиуса

Молодой бразилец постепенно становится одним из лидеров «Реала». Винисиус провел очень яркий матч в Барселоне, напрямую поучаствовав в забитом голе, но постоянно терял своего игрока в позиционной обороне и тем самым оставлял Марсело в одиночестве против Малкома и Семеду. Научить игрока за короткий срок грамотно двигаться в позиционной обороне невозможно, при этом Солари уже сейчас рассчитывает на Жуниора в важных матчах, ставя пользу Винисиуса команде выше его минусов. Аргентинский специалист не проигнорировал матч с «Барсой» и в мадридском дерби пытался прятать слабую игру Жуниора в обороне.

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Так, без мяча «Реал» эпизодически расставлялся по схемам 4-1-4-1 или 4-4-2. В первом случае с одним Бензема, прессингующим игрока с мячом, «Реал» полностью отходил на свою половину поля и формально игнорировал продвижение «Атлетико» вперед вплоть до первого паса. Расчет на активный прессинг в начале своей половины поля – персональными ориентировками гости разбирали каждого футболиста «Атлетико» на своей половине поля и старались играть на опережение или хотя бы навязывать борьбу в случае обостряющей передачи. С первым пасом в зону мяча включались другие игроки «Реала», а игравший без персональной ориентировки Каземиро (для этого Солари пожертвовал одним игроком в первой линии прессинга) реагировал по ситуации – либо создавал численное большинство в зоне мяча, либо страховал партнеров.

В 4-1-4-1 Солари изменил для Жуниора опекаемого игрока. Если против «Барселоны» бразилец был ответственен за игравшего строго по флангу крайнего защитника Семеду, то против «Атлетико» Винисиус переключился на Корреа, а опеку Арьяса взял на себя Регилон. Корреа весь матч смещался в центральную зону либо для того, чтобы помогать команде разогнать атаку, либо для смены мест с Гризманном. В центральной зоне ошибки Жуниора не так очевидны – со сменой роли в позиционной обороне Винисиус получал подстраховку в лице Каземиро. С включения Каземиро по игроку Жуниора и началась вторая голевая атака «Реала» в матче.

Если «Реал» перестраивался по ходу матча на 4-4-2 без мяча, Солари периодически отправлял Жуниора в первую линию прессинга к Бензема и выстраивал систему взаимных подстраховок. Формально из-за высокой позиции Жуниора на левом фланге со сдвоенной опекой оставался Регилон. В таких случаях левый защитник «Реала» занимал промежуточную позицию между Корреа и Арьясом и был готов включиться в эпизод в зависимости от адресата передачи. Солари не только не побоялся оставить молодого защитника в сложной ситуации, напротив, узким расположением игроков на поле старался провоцировать фланговую передачу. Регилон успевал навязать борьбу Арьясу и своим движением начинал прессинг команды. При этом спину Регилона всегда страховал выдвигавшийся из линии защиты Рамос, а на его место опускался Каземиро – так «Реал» практически без риска для своих ворот маскировал слабую игру Жуниора в обороне и действовал проактивно в отборе мяча. Солари очень быстро реагирует на проблемы своей команды.

Провокация прессинга как переход в атаку

Против «Атлетико» всегда сложно атаковать позиционно, но в дерби «Реал» и не планировал это делать. Свою первую полноценную позиционную атаку с длительными владением гости организовали на 36-й минуте и завершили ее ударом Крооса из-за пределов штрафной. Основные способы доставки мяча «Реалом» до финальной трети – реакция на давление «Атлетико». Команда Симеоне намного интенсивней прессинговала соперника и иногда возвращала себе владение в чужой трети поля, но давление «матрасников» было хорошо отлажено только в статичных ситуациях – ударов от ворот или аутов.

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В начале атак «Реал» постоянно пользовался медленным командным переходом «Атлетико» в позиционной обороне. Примерно с середины первого тайма «сливочные» начали перегружать свой правый полуфланг в билд-апе и переводить мяч на Рамоса или Каземиро. Одновременно с переводом Кроос просил Регилона подниматься выше по флангу и уводить за собой Корреа, а сам опускался третьим игроков в линию защиты. Немец очень часто получал мяч на свободном пространстве и не имел никаких препятствий как для первого паса, так и для самостоятельного продвижения вперед.

Передачу от Тони ждали как минимум три игрока «Реала» — открывавшийся в полуфланге Бензема, делавший ширину Регилон и располагавшийся рядом с последним защитником «Атлетико» Винисиус. Вместе с доступным для отыгрыша Кроосом на левом фланге «Реал» формировал численное преимущество 4v3 и очень часто конвертировал его либо в заброс на Винисиуса по флангу, либо в разворот атаки на противоположный край поля через Бензема.



Второй способ развития темповой атаки на ворота Облака тоже бил по недоработкам «Атлетико» в давлении на соперника. С мячом «Реал» не стремился как можно быстрее довести владение до игроков группы атаки, вместо этого расставляясь в центральной зоне в районе одного из флангов и разыгрывая мяч накоротке.

Тем самым гости провоцировали интенсивный прессинг «Атлетико» на узком пространстве, подключали в «квадрат» дополнительного игрока, чаще всего Васкеса или Жуниора, и выходили из давления через передачу в центральную зону под диагональ на противоположный фланг – очень часто игроки «Атлетико», в особенности Парти, не реагировали на подключение лишнего. Солари всё дальше уходит от позиционного владения и старается выжимать максимум из сильных качеств своих игроков. Пока что аргентинец делает ставку на скорость, и это работает.

Коротко о том, что еще важно

— Возможно, совсем скоро в Морате снова разочаруется очередной топ-клуб, но в дерби Альваро показал довольно неплохую игру. В первом тайме нападающий был не особо заметен, но своим движением блокировал Варану подстраховку Карвахаля, когда «Атлетико» пытался создавать ситуации 1-в-1 на фланге для Эрнандеса. Очень обидный офсайд и очень спорный эпизод с неназначенным пенальти дополняют картину. Не спешите сбрасывать Морату со счетов;

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— момент с забитым «Атлетико» голом тоже очень субъективен для оценки, но в любом случае Жуниор допустил первую результативную ошибку в играх за «Реал». На самом деле всё к этому шло. За первый тайм только на своей половине поля бразилец отдал три неточные передачи, после которых «Атлетико» переходил в свою атаку. Момент с якобы нарушением полностью на усмотрение арбитра, но за секунду до этого Жуниор очень небрежно принял мяч, позволив тому отскочить на несколько метров. Винисиусу нужно поработать над концентрацией;



— абсолютно топовый матч для Каземиро и Регилона. Каземиро идеально выполнил роль свободного от опеки страхующего игрока и успевал действовать по всей ширине поля. Расположение опорника на поле – пособие для начинающих футболистов. Бразилец не обладает хорошей рывковой скоростью, но при этом в дерби занимал такую позицию, чтобы успевать включиться и в зону центрального защитника, и в зону крайнего защитника.

Что касается Регилона, молодой защитник выполнял сложную функцию и часто должен был закрывать сразу двух игроков «Атлетико», но полностью справился со своей задачей. Испанец выиграл почти 70 процентов единоборств, совершил три отбора и посадил на карточку трех игроков хозяев. После дерби Регилон должен окончательно вытеснить Марсело из основного состава «Реала».



В материале использованы данные InStat.