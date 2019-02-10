«У него два дня была диарея, а потом он забил». «Ливерпуль» в шоке от Вейналдума

У болельщиков «Ливерпуля» отличные выходные: вчера команда выиграла у «Борнмута» и вернула лидерство в таблице чемпионата Англии. Не расстраивают даже обвинения в том, что победный гол «красные» забили из офсайда, который не заметили судьи. В конце концов после этого «Ливерпуль» отгрузил сопернику еще два.

Жоржиньо Вейналдум стал одним из героев матча, забив второй гол на 34-й минуте. Но лишь после игры стала известна предыстория: голландец вообще не должен был принимать участие в этой встрече. За пару дней до игры у него случился приступ отравления со всеми самыми неприятными последствиями. «Из-за диареи и рвоты он даже не ночевал вместе с командой в отеле перед матчем, – рассказывал Юрген Клопп, – У него были все те симптомы, которые вы меньше всего хотите обнаружить у себя перед игрой в футбол. Но он поспал пару часов и объявил мне, что готов играть. Если честно, я немного переживал за остальных парней после гола Вейналдума. Они обнимали его и были слишком близко. Надеюсь, никто из них не заразился».

«Ливерпуль» в кризисе? Нет, он разгромил «Борнмут» и вернул лидерство! Фирмино с Салахом сотворили красивый гол.

Вейналдум отыграл в матче 77 минут и был одним из лучших на поле. Джеймс Милнер не скрывал удивления: «Мы не видели его перед игрой, но потом он выходит и творит такое!».

В целом эта история отлично описывает то, что Юрген Клопп ценит в своих футболистах. То, чем отличается немец и его команды от остальных. Сам тренер тоже это признал. «Характер и менталитет этих парней – единственная причина, по которой мы находимся там, где мы есть. Мы всегда можем рассчитывать на характер и отношение парней. Это позволяет верить в возможность побеждать, и мы делаем это. Как долго? Посмотрим».

Одновременно английские СМИ нашли последовательность в голах Вейналдума – он практически всегда забивает их только на домашних стадионах своих команд. У голландца 20 мячей в АПЛ, 19 он оформил дома.

Вейналдума называют одним из самых недооцененных игроков «Ливерпуля». Он стабильно в топе игроков команду по пробегу. И отрабатывает от штрафной до штрафной, что очень ценит Клопп. «Он выдающийся игрок, который сочетает в себе множество функций, которые необходимы команде. Например, он без проблем контролирует мяч в единоборстве, а потом отлично продвигает атаку. Не знаю, на каком количестве позиций он отыграл и может сыграть. Как минимум, он здорово выглядит на любом месте в тройке полузащиты»,



С такими перфомансами недооценка Вейналдума не продлится долго.