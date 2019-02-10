Слуцкий не может выиграть 4 матча подряд. «Витесс» опять пропустил в концовке

Леонид Слуцкий вновь потерял очки в чемпионате Нидерландов. И вновь обидно. В гостевом матче его «Витесс» уступил «Гронингену». Гости пропустили быстрый гол, но смогли отыграться уже в середине первого тайма. Голевую передачу в составе «Витесса» сделал российский защитник Вячеслав Караваев. Голландские СМИ пишут, что дальше на поле началась довольно скучная игра без моментов.

«Витесс» Слуцкого опять проиграл команде из подвала. Матч – просто цирк Вратарь «Витесса» сделал два голевых паса: своему и чужому.

Но после перерыва в составе «Гронингена» вышел 21-летний Мо Эль-Ханкури, именно он забил победный для своей команды мяч на 90+1 минуте. Для «Витесса» это уже четвёртый матч без побед, если учитывать не только чемпионат, но и Кубок Нидерландов.

Болельщики клуба уже не стесняются оставлять в социальных сетях записи с негативными оценками игры и результатов клуба. Некоторые прямо пишут о необходимости смены главного тренера.

«Невозможно набирать очки с такой игрой в концовках. Бездушный футбол».

«Опять Слуцкий со своими мыслями о том, что «мы всё ещё пятые». Ещё пара потерь, и вы 11-е. А впереди матчи с лидерами в течение месяца».

«С каждой неделей всё хуже. Слуцкий – отличный парень, но о голландском футболе он, кажется, знает только понаслышке. И ничего в нём не понимает».

«Да, еженедельные ошибки вратаря и голы в концовках. Но команде пора провести хотя бы один матч с верой в себя и результат».

«Слуцкий – это русский, который: «Хоть яйца мне облизывайте, но не сделаю я замену раньше 78-й минуты».