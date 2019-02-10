Пользователи соцсетей издеваются над Сарри и его командой.

«Только один человек может спасти «Челси». Соцсети – о разгроме в Манчестере

Оборона «Челси» сегодня.

Живые сцены из Манчестера.

Маурицио Сарри в перерыве.

«Думаю, нам придется сделать это самим…»

Сульшер уступает Сарри шестое место.

«Да, господин Абрамович, завтра звучит великолепно».

Только один человек может спасти сейчас «Челси».

Сульшер смотрит игру «ПСЖ». «ПСЖ» проигрывает первый матч в чемпионате.

Сульшер смотрит игру «Челси». «Челси» проигрывает 0:6 «Сити».

«Челси», который мы ждали VS «Челси», который мы увидели.

Лев с лого «Челси» покинул клуб.

Феерия на «Этихаде» никого не оставила равнодушным…