Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Милан» — «Кальяри». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Манчестер Сити» — «Челси» — 6:0, 10 февраля 2019, обзор соцсетей

«Манчестер Сити» — «Челси» — 6:0, обзор соцсетей
«Чемпионат»
Фото: twitter.com/TrollFootball
«Только один человек может спасти «Челси». Соцсети – о разгроме в Манчестере
Пользователи соцсетей издеваются над Сарри и его командой.
Футбол / Англия

Оборона «Челси» сегодня.

Живые сцены из Манчестера.

Маурицио Сарри в перерыве.

«Думаю, нам придется сделать это самим…»

Сульшер уступает Сарри шестое место.

«Да, господин Абрамович, завтра звучит великолепно».

Только один человек может спасти сейчас «Челси».

Сульшер смотрит игру «ПСЖ». «ПСЖ» проигрывает первый матч в чемпионате.
Сульшер смотрит игру «Челси». «Челси» проигрывает 0:6 «Сити».

«Челси», который мы ждали VS «Челси», который мы увидели.

Лев с лого «Челси» покинул клуб.

Феерия на «Этихаде» никого не оставила равнодушным…

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент