Роналду чуть не убил Хедиру. Что это было?

«Ювентус» одержал очень ценную в психологическом плане победу над «Сассуоло» в гостевой встрече 23-го тура Серии А. До этого команда Массимилиано Аллегри выдала два крайне неудачных матча, проиграв в Кубке Италии «Аталанте» (0:3) и сыграв вничью в чемпионате с «Пармой» (3:3). Лишившись травмированных ключевых защитников – Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи (он, правда, уже выздоровел и попал в заявку), «Ювентус» потерял надёжность в игре.

В трудный момент, как и должно быть, команду тащит её лидер – Криштиану Роналду. Все три голевые атаки чемпиона Италии в Сассуоло состоялись при его участии. На 23-й минуте Сами Хедира добил в сетку мяч, отражённый голкипером Андреа Консильи после мощного удара португальца. В тот момент немец был счастлив, не зная, что его ждёт. В середине второго тайма сам Роналду забил отличный гол, сыграв на опережение при подаче углового. Наконец, в концовке Криштиану выдал голевую передачу на едва успевшего появиться на поле Эмре Джана, который отправил мяч в дальний угол.

Кроме того, ещё один гол португальца не засчитали. Теперь у Роналду 18 голов и 7 голевых передач – он лучший бомбардир Серии А и лучший ассистент «Ювентуса».

Между тем, самый курьёзный эпизод матча тоже случился с участием Роналду. Португалец чересчур эмоционально отреагировал на попадание мяча себе в руку и мощнейшим ударом едва не отправил одноклубника Хедиру в нокаут. Естественно, нечаянно, но прилетело немцу прилично. Хорошо, обошлось без сотрясения.