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Как Сами Хедира пострадал от удара Криштиану Роналду

«Сассуоло» — «Ювентус» — 0:3, Криштиану Роналду
Анатолий Романов
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Роналду чуть не убил Хедиру. Что это было?
В активе у Криштиану гол + пас.
Футбол / Италия

«Ювентус» одержал очень ценную в психологическом плане победу над «Сассуоло» в гостевой встрече 23-го тура Серии А. До этого команда Массимилиано Аллегри выдала два крайне неудачных матча, проиграв в Кубке Италии «Аталанте» (0:3) и сыграв вничью в чемпионате с «Пармой» (3:3). Лишившись травмированных ключевых защитников – Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи (он, правда, уже выздоровел и попал в заявку), «Ювентус» потерял надёжность в игре.

Италия - Серия А. 23-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
Турин
0:1 – Хедира – 23, 0:2 – Роналду – 70, 0:3 – Джан – 86

В трудный момент, как и должно быть, команду тащит её лидер – Криштиану Роналду. Все три голевые атаки чемпиона Италии в Сассуоло состоялись при его участии. На 23-й минуте Сами Хедира добил в сетку мяч, отражённый голкипером Андреа Консильи после мощного удара португальца. В тот момент немец был счастлив, не зная, что его ждёт. В середине второго тайма сам Роналду забил отличный гол, сыграв на опережение при подаче углового. Наконец, в концовке Криштиану выдал голевую передачу на едва успевшего появиться на поле Эмре Джана, который отправил мяч в дальний угол.

Кроме того, ещё один гол португальца не засчитали. Теперь у Роналду 18 голов и 7 голевых передач – он лучший бомбардир Серии А и лучший ассистент «Ювентуса».

Между тем, самый курьёзный эпизод матча тоже случился с участием Роналду. Португалец чересчур эмоционально отреагировал на попадание мяча себе в руку и мощнейшим ударом едва не отправил одноклубника Хедиру в нокаут. Естественно, нечаянно, но прилетело немцу прилично. Хорошо, обошлось без сотрясения.

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