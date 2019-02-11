«Сити» вынес «Челси» с помощью Зинченко. У бывшего игрока «Уфы» сложная роль

Трудно найти полностью логическое объяснение результату матча тура в АПЛ, когда даже Маурицио Сарри на послематчевой пресс-конференции матча был не в состоянии понять причину столь разгромного поражения его команды во встрече с «Манчестер Сити». Тем не менее очевидно, что несколько игровых моментов значительно повлияли на итог матча. Среди них провалившийся прессинг «Челси», провоцировавшее разрывы между линиями гостей движение крайних защитников «Сити» и работа Серхио Агуэро без мяча. «Челси» терпит третье поражение в чемпионате за последний месяц и опускается на шестую строчку в турнирной таблице, а Сарри признаёт, что игроки команды не адаптируются к его видению футбола, но он не собирается от него отступать. У «Челси» большие проблемы.

Слишком интенсивный прессинг «Челси»

«Челси» — одна из самых прессингующих команд АПЛ. По показателю PPDA (отношение количества передач атакующей команды к количеству оборонительных действия его соперника) команда Сарри входит в первую пятёрку лучших команд Англии и прессингует даже в матчах с топами. Правда, против «Сити» гнуть свою линию не решается практически никто. Сарри рискнул и поплатился за это. Его план провалился уже на третьей минуте – голевой штрафной «Сити» был заработан как раз после ошибки «Челси» в организации командного давления на хозяев.

«Ман Сити» размазал «Челси» за 24 минуты. У Агуэро опять хет-трик! После 0:10 в двух гостевых матчах Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в Италию.

С самого начала матча «Челси» начал встречать хозяев в начале атак персонально ориентированным прессингом на чужой половине поля, в котором Игуаин закрывал одного из защитников «Манчестера», Азар с Педро играли по крайним защитникам команды, а центральные полузащитники «Челси» поднимались в первую линию прессинга ко второму центральному защитнику.

«Только один человек может спасти «Челси». Соцсети – о разгроме в Манчестере Пользователи соцсетей издеваются над Сарри и его командой.

Гвардиола подготовился к интенсивному давлению «Челси». Ключевыми игроками «Сити» в билд-апе стали центральные полузащитники команды и её крайние защитники. В игре с «Челси» Зинченко и Уолкер выполняли роль инвертированных крайних защитников – фланговых игроков, смещающихся в центральных зону для обеспечения в ней численного преимущества, когда их команда владеет мячом. Гвардиола активно использовал смещение крайних защитников ещё в «Баварии», регулярно делал это и в Англии, но для Сарри такой манёвр стал неожиданностью.

Начало атак «Сити» выстраивалось по системе 2-3 с Фернандиньо и двумя крайними защитниками во второй линии билд-апа, один из которых располагался ближе к линии аута на противоположном фланге от зоны мяча. Смещаясь в центральную зону, Зинченко или Уолкер провоцировали на себя давление одного из центральных полузащитников «Челси» и тем самым сдваивали на себе опеку – при приёме передачи Зинченко по игроку «Сити», например, играли сразу Канте и Педро. При этом в средней трети, за спинами Канте и Баркли Жоржиньо, если сам не поднимался выше, регулярно оставался в численном меньшинстве против Де Брёйне и Гюндогана.

«Манчестер» доводил мяч до игроков центра поля либо через первый пас Зинченко и Уолкера, либо через опускавшихся под прессингом «Челси» в глубину вингеров Силвы и Стерлинга. При долгой подготовке первого паса и перевода мяча с фланга на фланг через Фернандиньо «Сити» выводил за линию мяча всех трёх центральных полузащитников «Челси» и оставлял центральных полузащитников своей команды в очень комфортных условиях при приёме мяча.

В средней трети поведение крайних защитников «Сити» менялось. Зинченко и Уолкер располагались максимально широко и низко, вытягивая на себя фланговых игроков «Челси». Пара центральных защитников хозяев за счёт численного большинства безболезненно проходила первую линию прессинга «Челси», составленную из одного Игуаина, и ловила соперника на начале прессинга Канте. Преимущественно хозяева начинали атаки через левый фланг, и, как только Канте начинал прессинговать Лапорта, центральный защитник отдавал проникающую передачу в зону французского полузащитника – здесь передачу ждал Гюндоган или Агуэро.

Проблемы «Челси» в игре с мячом

Из 10 сыгранных «Челси» матчей в 2019 году в пяти команда Сарри не смогла забить ни одного гола. У синих очевидные проблемы в организации позиционных атак. «Сити» подстроился под недостатки своего соперника, отказался от привычного команде Гвардиолы высокого давления и в первом тайме позволил гостям подолгу владеть мячом, опускаясь в плотный средний блок. Синие неравномерно располагались в чужой трети поля, допускали бессмысленные перегрузы центральной зоны и в попытках сыграть на обострение ограничились только забросами на Игуаина за спины Лапорту и Стоунсу.

В позиционной обороне структура расположения «горожан» напоминала схему 5-4-1 с опускавшимся в линию защиты Фернандиньо. Расположение бразильца между парой центральных защитников давало «Сити» возможность занимать своими игроками большее пространство у входа в свою штрафную и контролировать полуфланги – Лапорт и Стоунс страховали своих крайних защитников и реагировали на подключения Канте и Баркли из глубины. При этом хозяева не прессинговали владеющий мячом «Челси» и включались в давление не по всему полю, а реагировали на передачу назад центральным защитникам «Челси».

Подобное расположение Фернандиньо частично обнажало зону перед входом в штрафную «Сити», чем пытался пользоваться смещавшийся в центральную зону Азар, но движение бельгийца контролировал не имевший задания по персональной опеке Де Брёйне. Фактически в таких ситуациях у владеющего мячом «Челси» было лишь два варианта для его продвижения вперёд — заброс на Игуаина или проникающая передача между линиями на Азара. Риск «Сити» был контролируемым.

Во втором тайме «Челси» пытался пройти позиционную оборону «Сити» за счёт перегруза левого края поля и создания изоляций на правом фланге для Педро, но подстраховка хозяева работала безошибочно.

Кратко о том, что ещё важно.

— Отличие прессинг-моделей «Сити» и «Челси» в том, что вместо повсеместного давления хозяева реагировали на так называемые триггеры, заранее отработанные ситуации, когда команда должна включаться в коллективный отбор мяча. В первом тайме таких триггеров у «Сити» было два – передача назад на менее техничного по сравнению с Луисом Рюдигера и перевод мяча на фланги, где «Манчестер» организовывал прессинг-ловушки в численном большинстве.

Во втором тайме «Сити» начал оказывать более интенсивное давление, при этом не меняя роли своих игроков – прессинг, как правило, начинал Гюндоган, его зону страховал Стерлинг, а спину поднимавшемуся выше Силве закрывал Фернандиньо. Прессинг «Сити» во втором тайме вылился в две смены владения, после которых Агуэро сначала попал в перекладину, а потом реализовал заработанный Стерлингом пенальти.

В матче с «Челси» Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триков, но был хорош не только в завершении атак. Открываниями из зоны офсайда в левом полуфланге Серхио перегружал зону Рюдигера и если не цеплялся за мяч самостоятельно, то освобождал от опеки Стерлинга, через которого проходило большинство атак команды в сделавшем результат первом тайме.

В материале использованы данные Instat.