«4 месяца живу без интернета». Большое интервью с Заболотным

За последний год Заболотный стал героем мемов. Если раньше читатели «Чемпионата» шутили, что Бышовец – всемогущ, то теперь эта роль отдана Антону. Приколы на эту тему поддержал даже «Ростов», который анонсировал матч с «Зенитом» слоганом «шанс увидеть гения вживую». Заболотный рассказал «Чемпионату», как на него давила критика, как он переживал и как решил эту проблему.



– Вы любите автобиографии. Почему?

– Читал книги Златана Ибрагимовича, Алекса Фергюсона, Джейми Варди. На очереди Юрген Клопп. Интересно, как люди вели себя в разных ситуациях, какие допускали ошибки. Вот бы ещё Гарри Кейн выпустил автобиографию. Я смотрел фильмы о нём, читал его интервью. Человек был не нужен «Тоттенхэму», его отправляли в аренды в Чемпионшип, твердили «ты – незабивной», он ходил к психологу, а сейчас – лучший бомбардир АПЛ. Как у него это получилось? Как он переломил ситуацию? Интересно же.

– У Варди ещё более жёсткая история.

– Тот вообще был никем. Каждый вечер заливался в барах – просто неудержим. Но за счёт своего рвения и пробился.

– Самая запоминающаяся мысль из автобиографий футболистов?

– Есть момент в книге Ибрагимовича, который сыграл важную роль в моей жизни. Важно стоять на своём. Даже если ты не прав, то для себя проанализируй, но не показывай другим. Златан это здорово описал: да, я не прав, но таков я и мой путь.

– Знаю, что футболисты рубятся в видеоигры на сборах. Вы тоже?

– Если ты сидишь, то ноги хуже восстанавливаются из-за оттока крови вниз. Кто-то играет лёжа, но мне неудобно. Я сейчас сидя даю интервью, но в компрессионном белье.

– В своё время и вы заливались пивом. Как пришли к компрессионному белью?

– Задумался, когда родился ребёнок. Приходилось себя ограничивать. Всем хочется кайфовать. Но если ты взялся за футбол, то нужно этому полностью отдаваться. Футбольный бог существует. И он видит, кто работает, а кто даёт слабину.

– Есть те, кто и играет, и выпивает.

– Есть. Но им не удаётся совмещать долго. Даже если ты великий игрок. Выпил после матча, а на следующий день тренировка? Ты не будешь выглядеть на сто процентов. Есть хороший пример, который привёл Аршавин. Он рассказывал на массаже, что в Англии рубятся на каждом занятии. Если положил четыре «Ливерпулю», то на следующей неделе можешь не сыграть ни минуты. А в России так не работает. У нас победный состав не меняют.

– Ваш бывший одноклубник Мелкадзе рассказывал, что вы стали правильно питаться. Что для себя исключили из еды?

– Когда-то в столовке ЦСКА я закидывал в себя всё. Молодой же, переваривалось моментально. Помню, Игнашевич и Вася Березуцкий зашли и положили себе салатик, огурчик, помидорчик. Подумал: «Возьмите мясца, макарон, соусом залейте». Я только потом понял поговорку «ты – это то, что ты ешь». Очень важна вода. Я сейчас в день употребляю четыре литра, чтобы улучшить метаболизм. Мы недавно с Тёмой общались.

– Тёмой?

– Дзюбой. «Эти малыши столько бегают, а у нас уже ноги как шайбы». Чтобы восстанавливаться, я пью воду. Многие профессионалы так делают, да и наши врачи советовали. У нас с докторами полный контакт, друзьями стали. Приходишь на сборах со словами: «Док, ягодицу заклинило». Делаем то, то и то. На следующий день: «Док, извини, но у меня уже от ягодицы перешло вниз в мышцу». Так много общаемся, что успеваем обсудить все методы восстановления.

«Критики всё время хотят опустить тебя вниз»

– Как вы реагируете, когда критикуют вашу технику?

– Как сказал тренер нашей сборной, у всех своя специализация. Если я не бью штрафные, то мне не стоит этим заниматься. Маленький игрок не пойдёт при стандартах бороться за навесы. У всех свои козыри. Мой – сила. Все эти разговоры я воспринимаю спокойно. Я сейчас сижу в майке «Зенита». Если меня к этому привели в первую очередь самоотдача, сила и стремление, то я буду этим пользоваться и дальше.

– Есть нападающие вроде Жиру, которые нечасто забивают, но играют важную роль на поле. Ваш случай?

– Давайте пойдём дальше. Лео Месси и Роналду…

– Они как раз забивают.

– В какой-то период Роналду забивал меньше. Тогда была лютая критика. Без неё невозможно. Так же и у меня в «Зените». Каждый человек, идущий наверх, встречает преграды. Критики всё время хотят опустить тебя вниз. Может, потому что не свой человек. Может просто по принципу: откуда вылез? Ты кто здесь? У меня тернистый путь, но я иду напролом. Жиру плевать на оценки. Он выиграл чемпионат мира. Что можно вообще предъявить человеку, который взял мундиаль, играя в основе?

– Ваш бывший партнёр по «Тосно» Юрченко рассказывал о вас в интервью Sports.ru: «Человек из команды, которая только вышла в Премьер-Лигу, попал в топ-клуб. Там каждый день на тебя смотрят и ждут какой-нибудь оплошности, чтобы занять твоё место».

– Может, он сказал чуть грубовато, но любой хотел бы оказаться на твоём месте и играть в лучшем клубе России. Всегда есть кто-то на скамейке, готовый тебя заменить. Если ты подписал контракт с «Зенитом» и расслабил булки, то в следующее трансферное окно вжух, и тебя нет.

«Я столкнулся с тем, что психологически не мог забить»

– Случались периоды, когда вы переживали из-за критики?

– Конечно. У всех это бывало. Если начинаешь обижаться, то делаешь шаг назад.

– Прочувствовали, насколько больше внимания к игрокам «Зенита», чем «Тосно»?

– В «Тосно» у меня было две тысячи подписчиков, и я кайфовал от каждого лайка. Всё свободное время проводил в «Инстаграме». Хотелось популярности. Что же обо мне напишут? Когда мы обыграли «Спартак»… То есть вничью сыграли. Простите, оговорился. Все писали, какой я красава, заголовки приятные. А пришёл в «Зенит», случилось то, к чему я не был готов.

– О чём речь?

– Я не представлял, сколько людей за мной наблюдает. Без обороны, без щита я пошёл и был со всеми откровенен. Говорил всё. Появилась критика… Я всё это читал, что было большой ошибкой. Не стоило. Только со временем я переосмыслил ситуацию и отпустил её. Есть как есть. Теперь я не сижу в социальных сетях и не читаю сайты уже четыре месяца.

– Ух...

– Я оградился от этого, и мне сейчас очень хорошо. Вспоминаю времена без интернета… Так здорово было. Никакой тяжести, груза – только игра «змейка» на телефоне. Было ощущение, что я всем должен. Намного проще без соцсетей. Правильно сказал Акинфеев – без них реально лучше. Удалил все приложения с телефона. Я, может, и зарегистрирован где-то, но никуда не захожу.

– Ломки по интернету не было?

– Первое время была, а потом уже в кайф. Случалось, что подходили люди и возмущались, что я не отвечаю. Объяснял, чтобы писали мне сообщения в WhatsApp.

– Что стало последней каплей перед тем, как вы ушли из интернета?

– Сейчас такой век, что можно писать что угодно. Хоть неправду, хоть не подумав или просто повеселиться. С этим ничего нельзя поделать, а все это воспринимают. Один написал, другие подхватили, и становится хайпом, хейтом, или как там это называется. Пошла критика. В какой-то момент понял, что хватит с меня.

– В этом плане тяжелее всего было первые полгода в «Зените»?

– Да, у меня не было опыта в таком большом клубе. Я дебютировал уже в первом же матче ЛЕ. Хотелось сразу себя показать. Было бы круто начать с 10 мячей, но так бывает только в сказке. Я столкнулся с тем, что психологически не мог забить. Эта ситуация давила на меня, жена тоже переживала.

– В какой-то момент она не выдержала и начала вступаться за вас в комментариях во «ВКонтакте». Это же бесполезное занятие.

– У нас с ней было много разговоров об этом. Она всегда отстаивает меня. Стоит горой за нашу семью. Когда пошли оскорбления, то не выдержала и ответила. Я ей сказал: «Ты ничего не исправишь. Там никому не докажешь…»

– Кстати, вживую говорят то же самое?

– Вот честно! Я год в «Зените», сколько оскорблений писали, но ни один человек ко мне не подошёл и не сказал ничего плохого или просто равнодушного. Ни один! Все только: «Можно с вами сфотографироваться?» «Ты – красавчик».

– За последнее время вас критиковали Уткин, Орлов, Кобелев, Рейнгольд, Лахиялов...

– Я не обращал на это внимания. Всегда есть недовольные. Ни на кого не держу обид. Это просто мнение людей.

«Может, кто-то голосовал в шутку, но что в итоге останется в истории?»

– Вы забили первый мяч за «Зенит» в 30-м туре прошлого сезона. При праздновании были нереальные эмоции: красное лицо, что-то кричали, на шее выделялась вена...

– Я много времени сдерживал эмоции. Они копились, копились, копились. Всё плохое выкричал. Аж до звёздочек в глазах.

– Кто вас поддержал в тот момент?

– После заключительной тренировки в прошлом сезоне меня вызвал к себе в кабинет Роберто Манчини. Пригласил только меня и переводчика. Сказал: «Мне нравится твоё рвение. Да, у тебя был сложный период, но при переходе на новый уровень ничего не случается мгновенно – нужна адаптация. Работай, как ты это делаешь сейчас, и у тебя всё получится». Эти слова скинули с меня груз. Очень подбодрило. Хотя и критиковал он меня прилично.

– За что?

– У нас был сложный отрезок. Переломные полгода. Хромала реализация. Тренер напоминал на всех тренировках, что нужно забивать.

– В этом сезоне РПЛ вы ни разу не сыграли в старте и ни разу не забили. В Лиге Европы появлялись в основе – два гола.

– Далер Кузяев шутил: «Заба, расслабься. Твой уровень сборная Россия и Лига Европы – международный уровень».

– Ваш гол в ворота СКА признали лучшим голом «Зенита» в сезоне-2017/18. Ваш гол в ворота «Мольде» признали лучшим в первой части сезона-2018/19.

– Мне приятно. Может, кто-то голосовал в шутку, но что в итоге останется в истории?

– Антон Заболотный – автор лучшего гола «Зенита».

– Вот и всё.

Видео можно посмотреть на официальном аккаунте «Зенита» в YouTube

– Но вы же понимаете, что голы были далеко не самыми красивыми? Особенно гол «Мольде» с рикошетом от штанги и рикошетом от защитника.

– Посмотрите на это с другой стороны. Без этого гола мы бы вышли в групповой этап Лиги Европы?

– Мы этого не узнаем.

– Да, но гол случился, и мы прошли дальше. У нас все в команде забивают лучшие голы, и каждый мяч важен.

«Премиальные за ФНЛ и РПЛ не выплатили. Как и бонус за выход в РПЛ»

– Были приколы о вас, которые вам самому понравились?

– Был один мем. Когда Модричу вручили «Золотой мяч», то на фото приделали мою голову. Этот кадр Дзюба кинул в нашу группу, и я только поддержал прикол. Мы возвращались с какого-то матча, и я ответил: «Как вернёмся, я сразу в Женеву улечу на вручение». Нормально посмеялись. С моей стороны было бы неправильно обижаться.

– Даже на шутки «Ростова» – «шанс увидеть гения вживую»?

– Я на сборе в Дохе увидел ребят из пресс-службы «Ростова» и с ними посмеялся. Ситуация так оборачивается, что я стал популярным. Это факт. Я начну забивать больше — всю ситуацию можно будет перевернуть, и она будет на руку мне.

Фото: vk.com/fcrostov

– Как вы относитесь к сравнениям с Дзюбой?

– Спокойно. У него свои сильные стороны, у меня – свои.

– Фраза Манчини: «Разница между Заболотным и Дзюбой в том, что Антон борется за каждый мяч».

– Это может быть его мнение или окружающих. У меня с Тёмой отличные отношения. А кто в чём сильнее, пускай разбираются эксперты. Я со стороны не могу судить.

– Год назад Манчини предпочёл вас Дзюбе. Удивило?

– Это была для меня возможность. Манчини дал мне шанс попасть в большой футбол. Понятно, что у Артёма к тому моменту был колоссальный опыт в РПЛ и еврокубках. А я только полгода отыграл в РПЛ. «Зенит» мне протянул руку помощи, и я обещаю, что оправдаю доверие. Сделаю всё ради нашего чемпионства.

– Многое совпало, чтобы вы оказались в «Зените». Например, матчи «Тосно» и «Зенита» разносили на разные дни в Питере. А Манчини постоянно ходит на футбол, был на многих ваших матчах и, увидев вас своими глазами, дал добро на трансфер.

– Да, знаю. Но это было уже ближе к зимнему перерыву, когда интерес ко мне уже начал проявляться. То был первый сезон «Тосно», и никто из футболистов не обращал внимания на такие моменты.

– «Тосно» перед вами закрыл долги?

– По зарплатам рассчитались, но премиальные за ФНЛ и РПЛ не выплатили. Как и бонус за выход в РПЛ. После перехода в «Зенит» я был на связи с игроками «Тосно». Спрашивал, как у них дела после победы в Кубке России. Отвечали: «Слава есть, денег нет». Там же далеко не обязательно, что в первую очередь рассчитаются перед игроками. Приходилось закрывать стоимость сборов, аренды стадиона…

– К чему вы стремитесь?

– Стать чемпионом в составе «Зенита». Каждый игрок хотел бы попробовать себя в топ-чемпионате в Европе. Мне нравится АПЛ, Примера тоже.

– Готовы пойти на понижение зарплаты?

– Да, но всё зависит от моего выступления. Мне 27 лет, у меня есть ещё несколько лет на пике возможностей. Мне нужно ещё над многим работать. Может быть, я иду небольшими шагами и порой оступаюсь, но я встаю обратно на ту же дорогу и двигаюсь дальше.