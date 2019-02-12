Как изменились команды перед плей-офф Лиги чемпионов

Прошло два месяца с тех пор, как закончился групповой этап Лиги чемпионов. Как изменились участники плей-офф? Начинает с разбора команд, которые сыграют на этой неделе.

«Манчестер Юнайтед»

Пожалуй, «МЮ» — команда, которая с группового этапа изменилась сильнее всего. Уле-Гуннар Сульшер начал с 10 побед в 11 матчах, а в рамках АПЛ в 9 турах набрал больше побед, чем у Жозе Моуринью было в 17. Что преобразило команду?

Для Сульшера «МЮ» — работа мечты. Он даже не отдыхает Сульшер не только расслабил игроков. Он вернул помощника Фергюсона и принял несколько сложных решений.

Мы уже писали, как Сульшер расслабил команду и снял с неё давление, но дело, конечно, не только в новом психологическом подходе. Он принял как минимум одно решение, которое оказало огромное влияние на результаты «МЮ».



Новый тренер изменил роль Поля Погба. В первых матчах он использовал 4-2-3-1, Погба играл под нападающим, а два глубоко сидящих опорника его страховали. Француз, который при Моуринью не был освобождён от работы без мяча, отреагировал на такую свободу голами и голевыми передачами. Позже Сульшер вернул привычные команде 4-3-3, но функции Погба опять оказались не такими, как при Моуринью. Формально занимая позицию левого центрального полузащитника, он играет очень высоко, а после потерь не возвращается в свою зону – его страхует Матич. Пока работает. Оборону «МЮ» нельзя назвать непроходимой, зато восемь голов и пять голевых передач Погба в девяти последних матчах обеспечивают победы.

«ПСЖ»

С последнего тура группового этапа Лиги чемпионов прошло всего два месяца, но этого хватило, чтобы в паре «МЮ» — «ПСЖ» полностью поменялась расстановка сил. Изменились обе команды. Смена тренера преобразила англичан, а парижский клуб стал значительно слабее. Травма Неймара – он травмируется к матчам плей-офф Лиги чемпионов второй год подряд – бьёт по «ПСЖ».

Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции Опять сломался в матче, где за ним охотились.

Если вы не следите за чемпионатом Франции, то могли пропустить, какую роль Томас Тухель нашёл Неймару. В начале сезона он пробовал бразильца на четырёх позициях, менял схему команды чуть ли не каждую неделю. И нашёл баланс: Неймар играл в полузащите в начальной фазе атак, тащил мяч и расставался с ним уже у чужой штрафной. Больше всего от его новой роли выиграл Килиан Мбаппе, но главное, что «ПСЖ» благодаря насыщенному игроками центру поля удалось компенсировать свободу Неймара.

Теперь от этого баланса ничего не осталось. Неймар не играет, Адриен Рабьо, который окончательно рассорился с клубом, не играет, Марко Верратти только восстановился после травмы и далёк от лучшей формы. А в последнем матче сломался Эдинсон Кавани. «ПСЖ» отрабатывал перед «МЮ» узкую схему 4-4-2, но эксперимент кажется неудачным: «Бордо» пытался пользоваться свободой в опорной зоне парижан. Не получилось, но у Погба получится лучше. Ну и Дани Алвес в роли центрального полузащитника – вынужденное решение, здесь просто некому играть. Нельзя исключать, что на матч с «МЮ» Тухель выставит 3-5-2, чтобы хоть как-то насытить центр.

«Рома»

Самая нестабильная команда в Италии в последние недели получила три гола от «Аталанты» за полчаса, семь голов от «Фиорентины» и разгромила аутсайдера Серии А «Кьево». Искать логику в результатах бессмысленно, но можно поговорить о тенденциях. «Рома» плохо обороняется. Флоренци и Коларов тяготеют к атаке, Костас Манолас вынужден закрывать больше пространство и не всегда успевает. В опорной зоне не лучше: Стивен Н’Зонзи сейчас мало напоминает себя образца «Севильи», а Хавьер Пасторе так плохо отрабатывает без мяча, что тренер стал пробовать его фланге, а потом убрал в запас. В атаке «Рома» остаётся стильной командой с неплохим прессингом и быстрыми флангами, но развалившаяся в последний месяц оборона вызывает опасения.

«Порту»

У «Порту» две большие проблемы накануне матча. Первая – травма Муссы Мареги, вторая – дисквалификация Хесуса Короны. Напомню, что речь о двух лучших бомбардирах команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Что есть у Сержиу Консейсау без этой пары?

Остаются Браими и Отавио на флангах атаки, которые кажутся главной угрозой слабой обороне «Ромы». Остаётся сильная оборона (12 пропущенных голов в чемпионате Португалии) с активно поддерживающим атаку Алексом Теллесом. И главное – гибкая структура команды, которая перестраивается под соперника с 4-3-3 на 4-2-3-1 и 4-4-2.

«Аякс»

Самая популярная голландская команда зимнего трансферного окна не изменилась, но в последний месяц играет ужасно. «Аякс» проиграл «Хераклесу», пропустил четыре гола от «Херенвена» и просто катастрофически съездил к «Фейеноорду» — матч закончился со счётом 6:2, хотя гости забили первыми. Учитывая проблемы самого «Фейеноорда» — серьёзный сигнал перед топ-матчем.

«Реал»

Ничья с «Барселоной» на «Камп Ноу» и гостевая победа над «Атлетико» — убедительные, но не единственные доказательства того, что «Реал» в порядке. Сантьяго Солари построил команду, которую очень трудно победить: «Реал» закрывается и ради оборонительного баланса жертвует не только Иско, но и Марсело, зато мгновенно переходит в атаку, и ключевую роль в этом играет Винисиус Жуниор. Молодой бразилец принимает много неправильных решений и часто суетится и передерживает мяч, но его активность на фланге, дриблинг и постоянные смещения в центр компенсируют эти недостатки.

С приходом Солари «Реал» выигрывает чаще, чем «Барса». Как он это делает Рассказываем, что Солари изменил за три месяца.

«Реал» увереннее чувствует себя без мяча, но при этом готов агрессивно начинать матчи, чтобы обеспечить себе комфортный сценарий. Снова стал незаменим Каземиро, который страхует Модрича и Крооса по всей ширине поля, да и сам Модрич вернул лучшую форму. И оказалось, что у «Реала» не один классный крайний защитник на левом фланге: при Солари прибавил Регилон.

«Реал» Солари обороняется лучше «Атлетико». Регилон и Каземиро выиграли дерби Солари снова классно подстроился под соперника.

«Тоттенхэм»

Два месяца без Лиги чемпионов стали для Маурисио Почеттино краш-тестом. Травмы Деле Алли и Гарри Кейна лишили его вариантов в атаке, а потом к ним добавился и Сон Хын Мин. В этих условиях Почеттино сначала попробовал использовать Лукаса Моуру в качестве центрфорварда, а потом вернул в основу потерявшегося на скамейке Фернандо Льоренте. Испанец зажёг: забил в Кубке «Челси», забил в чемпионате «Уотфорду» и в трёх матчах подряд отдаёт голевые передачи. С возвращением Сона «Тоттенхэм» снова в порядке, а корейца тренер сравнил по движению по полю с Лео Месси: «Дело не в том, сколько ты пробегаешь. Можно пробежать 12 км и не сделать ни одного ускорения, а можно двигаться меньше, но эффективнее. Сон – именно такой».



В последних матчах Почеттино ставит Эриксена на позицию «десятки», а в атаке Льоренте и Сон играют в связке. Три победы в трёх турах АПЛ доказывают, что команда приспособилась к такому сочетанию.

«Боруссия» Д

Люсьену Фавру есть о чём волноваться перед матчами плей-офф Лиги чемпионов. «Боруссия» устала. Кубковый матч с «Вердером» длился 120 минут, а играет «Боруссия» более-менее одним составом. В результате в последнем туре Бундеслиги команда просто встала к 70-й минуте. И матч с «Хоффенхаймом», который она выигрывала 3:0, закончился вничью. До этого была ничья с закрытым «Айнтрахтом». В принципе, две ничьи подряд – не катастрофа для лидера Бундеслиги, но «Бавария» подобралась на расстояние в пять очков. Интрига вернулась, и неизвестно, какой турнир будет в Дортмунде на первом месте. И ещё лучший игрок команды Марко Ройс некстати получил повреждение, степень которого пока неизвестна. Среди хороших новостей только форма Марио Гётце, который всё больше напоминает лучшего себя.



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