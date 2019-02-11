Сейчас «Реал» тащит 18-летний бразилец. Его называют новым Криштиану

У него нет даже своей машины, но он уже вытеснил из состава Гарета Бэйла.

В отличие от Неймара, наличие в имени которого возрастного определения «Жуниор» было необъяснимо, Винисиус – реально Жуниор. Мелкий пацан, который в 18 лет прилетел в Мадрид с брекетами на зубах и без водительских прав. С первым в «Мадриде» потребовали расстаться сразу: боялись, что будущая звезда в матче получит в лицо локтем, и брекеты причинят сложную травму. С тачкой пока сложнее: Винисиус, возможно, единственный игрок «бланкос» без своего авто. Выручает то, что в новом городе бразилец поселился рядом с одноклубниками. По соседству дома Бензема, Серхио Рамоса, Марсело, Каземиро и Луки Модрича. Кто-то подбирает коллегу по пути на тренировки.

Другой плюс: с Винисиусом в Испанию прилетела вся его семья. Реально вся семья. Папа с мамой, сестра, два брата, а ещё дядя и племянница. Филиал Рио в Мадриде. Сейчас держаться вместе им стало намного проще, чем в Бразилии, где на всех был дом с четырьмя комнатами. Семья Винисиуса жила в одном из самых стрёмных районов Рио: журналисты одной из бразильских газет хотели съездить туда и сделать фотографии прежнего дома футболиста. Он им честно сказал, что лучше этого не делать: бывшие соседи ограбят и изобьют. Сейчас все родственники форварда стремятся быть максимально непубличными, чтобы никому из бразильских отморозков не пришло в голову украсть их ради выкупа.

Как пережить четыре разрыва «крестов» и остаться основным в Примере Ещё и на позиции вратаря.

Винисиус обожает татуировки, но у них с отцом договорённость: тату – награда за успехи. Первая была за дебют на взрослом уровне. Потом ещё парочка. Сейчас бразилец мечтает забить в еврокубках – тогда папа Винисиус разрешит набить четвёртое тату.



В Бразилии Винисиус Жуниор с 10 лет занимался в академии «Фламенго»: той самой, где несколько дней назад из-за пожара погибли 10 человек. «Какие печальные новости! Давайте помолимся за всех. Сил нам всем, сил и ещё раз сил. Дрожь берёт от воспоминаний о том, сколько дней и ночей я провёл в академии. До сих пор не верю. Да благословит Бог семью каждого», – написал бразилец в «Твиттере».

В тот период пацана задвинули на фланг обороны, хотя сам он молился на Робиньо и хотел играть в атаке.

Винисиус как-то автоматически начал восприниматься болельщиками как наследник Роналду после его ухода. Но уже сейчас бразилец в отдельных аспектах влияет на команду больше Криштиану. Например, рассказывают, что он уже достаточно освоился среди звёзд, чтобы врубать в раздевалке свою музыку и танцевать на пару с Марсело. Судя по недавнему интервью Винисиуса, включает он что-то такое:

В начале этого сезона Винисиус играл только в тех матчах, которые не были особо важны для «Мадрида»: в Кубке против «Мелильи» или в группе Лиги чемпионов против ЦСКА. Но с января бразилец стал игроком основы: у него 11 полных матчей, включая «эль класико» и дерби с «Атлетико». В первом случае Винисиус уже в самом начале игры сделал голевую атаку для Лукаса Васкеса. А с «Атлетико» заработал пенальти. Роль бразильца повышается:

Marca посчитала, что против «Жироны» через фланг Винисиуса прошло 50% атак «Реала». С «Барселоной» – 45,7%, с «Атлетико» – 45%. Плюс-минус каждая вторая попытка мадридцев совершается через левый фланг. У этого несколько причин. Во-первых, это привычно для команды ещё со времён Криштиану. Во-вторых, Солари максимально использует высокую скорость Винисиуса. Для этого даже Бензема сваливается на левый край, чтобы отвлечь защитника и бросить бразильца в свободную зону на прорыв. Против «Леганеса» в одной из атак Винисиус улетел от защитников со скоростью 33,9 км/ч. Пенальти против «Атлетико» тоже во многом стал следствием того, что Хосе Хименес не успел за скоростью форварда.

«Реал» Солари обороняется лучше «Атлетико». Регилон и Каземиро выиграли дерби Солари снова классно подстроился под соперника.

Но такой прогресс бразильца допускает, что летом клуб покинет человек, который должен был главной звездой после отъезда Роналду. Гарет Бэйл сначала так и не выдержал соперничества с португальцем. А сейчас проигрывает конкуренцию 18-летнему пацану. При этом в Мадриде откровенно устали от регулярных травм Бэйла и его агента, каждое лето устраивающего истерику о возможном уходе клиента. Более того, испанская AS опубликовала инсайд о том, что Винисиус с момента перехода в «Мадрид» хотел играть под 11-м номером. Сейчас это номер валлийца, но уже летом он может его освободить.



«Это мог быть год Бэйла. Но в итоге Бензема вышел на новый уровень и помогает Винисиусу. Сейчас «Реал» – эти двое и ещё 9 человек», – уверены испанские журналисты. У Бэйла есть 4 месяца, чтобы изменить ситуацию.