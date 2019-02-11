В этой истории очень много знакомых сюжетов.

На Аршавина подали заявление в полицию. Он угрожал своей жене

Что произошло?

В полицию Санкт-Петербурга подали заявление на бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, заявитель сообщил, что Аршавин ему угрожал. На данный момент петербургская полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

А вы соскучились по Андрею Аршавину? Главные фото звезды российского футбола В честь возвращения бывшего футболиста «Зенита» в Санкт-Петербург вспоминаем наиболее яркие моменты его карьеры.

Позже выяснилось, что заявление в питерскую полицию на Аршавина подала его жена.



По словам супруги Алисы, футболист вместе с незнакомыми людьми отобрал у неё Mercedes GL 350. Вдобавок обещал посадить жену в тюрьму, если она не вернет деньги, которые он когда-то ей давал.

10 самых ярких матчей лучшего игрока России XXI века. Аршавину – 37! В день назначения Сергея Семака в «Зенит» нужно вспомнить и легенду петербургского клуба. Андрею Аршавину сегодня исполнилось 37!

Пара разошлась, но пока официально не развелась. Алиса прощала-прощала сомнительных барышень-моделей и постоянные тусовки, но в конце концов терпение лопнуло. После расставания Андрей просто-напросто забыл про семью. Он почти не общается ни с женой, ни с маленькой дочкой. Впрочем, такое поведение для Аршавина не в новинку: футболист порвал отношения и с тремя детьми от первого брака.

Аршавин: самый сильный по потенциалу — Головин. Второй, увы, сидит в СИЗО Аршавин поговорил с детьми. А потом и с журналистами.

Как живёт Аршавин сейчас

Последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». В конце 2018 года форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените». Задачей Аршавина является окультуривание юных футболистов, с которыми он намерен посещать Эрмитаж и театры.

Аршавин – лучший российский игрок XXI века? Один из ярчайших российских футболистов XXI века завершает карьеру, но был ли он лучшим в новейшей истории?

В декабре минувшего года Аршавин стал участником скандала. Футболист провёл ночь в стриптиз-клубе, затем вышел из него с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. После этого экс-футболист отказался платить за прокат лошадей. Кроме того, женатый Аршавин целовался с девушками возле дверей клуба.

Предыдущие браки Аршавина

Теперь Андрею грозит сразу несколько уголовных статей — если, конечно, вину докажут. Ну и дело идёт к разводу, не первому в его жизни.

Первой женой футболиста была Юлия Барановская, с которой он прожил 10 лет. За этот период семья Аршавиных успела пожить в Санкт-Петербурге, когда Андрей играл за «Зенит», и в Лондоне — во время выступления за «Арсенал». Но длилось оно совсем не долго. Точнее, не долго россиянин пользовался доверием Венгера. А роль запасного изменила его. И не только как спортсмена, но и как семьянина. Так появилась Алиса Казьмина. На тот момент у Юлии и Андрея уже было двое детей и вот-вот ожидался третий. Но это не остановило пылкого влюблённого.

В 2012 году состоялся громкий развод Аршавина и Барановской, которому предшествовали продолжительные судебные разбирательства. В результате Андрей обязался выплачивать матери с тремя детьми половину всех своих доходов.

Для бывшей звезды русского футбола открылись все дороги, и скрывать отношения с журналисткой и моделью Алисой перестало быть необходимым. Через четыре года знакомства Андрей Аршавин женился во второй раз. На этот раз — хеппи-энд? Увы. Вновь семью Аршавиных, уже вторую, ждало фиаско.

В октябре 2017 года Алиса Казьмина сообщила, что ушла от экс-капитана сборной России спустя год после свадьбы.

«Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе», — прокомментировала Алиса расставание с Аршавиным.