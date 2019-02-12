Головин вернётся в общую группу через три дня. Ему повезло

«Ювентус» объявил о подписании контракта с Рэмси

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником лондонского «Арсенала» Аароном Рэмси. Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом.

Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год. «Арсенал» пытался сохранить игрока, но не сумел удовлетворить его требования по заработной плате.



Аарон Рэмси перешёл в «Ювентус». Он будет получать больше € 20 млн в год Он станет самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории.

«Челси» дал Сарри месяц на исправление ситуации

Руководство лондонского «Челси» не планирует в ближайшее время увольнять Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Goal со ссылкой на бывшего игрока «аристократов» Рона «Тесака» Харриса.



По данным источника, итальянскому специалисту дано указание улучшить результаты команды в течение ближайшего месяца.



Напомним, в 26-м туре чемпионата Англии «Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:6), а в трёх последних выездных встречах АПЛ «аристократы» уступили с общим счётом 0:12.

После 26 туров «Челси», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, от четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов, лондонский клуб отстаёт всего на одно очко.

«Выгоните этого клоуна из моего клуба». Что пишут о поражении «Челси» СМИ пытаются найти причину, болельщики просят Сарри уйти.

Супруга Аршавина обвиняет экс-футболиста в угрозах

Алиса Аршавина, супруга бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в полицию Санкт-Петербурга, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, экс-футболист вместе с незнакомыми людьми отобрал у супруги автомобиль марки Mercedes GL 350. Также Аршавин по телефону угрожал жене тюрьмой, если та не вернёт ему деньги, которые он ранее давал ей. Бывшему игроку грозят обвинения по нескольким уголовным статьям. Сообщается, что интересы жены Аршавина в суде будут отстаивать адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская.



Последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». В конце 2018 года форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените». Задачей Аршавина является окультуривание юных футболистов, с которыми он намерен посещать Эрмитаж и театры.

На Аршавина подали заявление в полицию. Он угрожал своей жене В этой истории очень много знакомых сюжетов.

Агент: руководство «Витесса» поддерживает Слуцкого, встреча была назначена давно

Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, опроверг информацию об экстренном совещании в голландском клубе в связи с неудовлетворительными результатами.



«Совершенно неверно, что после вчерашнего поражения „Витесса“ было проведено специальное совещание. Встреча, которая состоялась сегодня, была назначена давно.



Не понимаю всех этих спекуляций. Если взглянуть рационально на общую картину, „Витесс“ сейчас на пятом месте в лиге, и в то же время в прошлом сезоне он был шестым, поэтому логично, что руководство „Витесса“ полностью поддерживает Леонида», — сказал Эмиле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В последних трёх матчах голландского чемпионата «Витесс» набрал всего одно очко, а также вылетел из Кубка Нидерландов. После 21 тура «Витесс», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии. Следующий матч клуб проведёт 16 февраля на своём поле с «Виллем II».

«Витесс» Слуцкого снова пропустил в концовке. Это какая-то карма Дела российского тренера в Нидерландах продолжают ухудшаться.

Головин пропустит 2-3 дня из-за ушиба голеностопа

Как стало известно «Чемпионату», у полузащитника «Монако» Александра Головина диагностирован ушиб голеностопа.

Российский футболист будет работать по индивидуальной программе в течение двух-трёх дней, а потом вернётся в общую группу.



Напомним, Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2), который состоялся накануне, 10 февраля, и был вынужден покинуть поле. После встречи главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что лодыжка хавбека приобрела фиолетовый оттенок и что хавбек может пропустить около двух-трёх недель.



22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Головин опять «сломался». Что за невезение! «Монако» упустил победу в совершенно безумной концовке.

Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции

Румынский специалист Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны. Стороны пришли к договорённости о прекращении сотрудничества.



«Я считаю, для того чтобы сборная Турции достигла успешных результатов, её необходимо омолодить. Моя работа здесь завершена. Команде нужен новый тренер, который будет работать с ней в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Мы обо всём договорились с Федерацией футбола Турции и пришли к взаимному соглашению», — отметил Луческу.



Напомним, Луческу был назначен на пост главного тренера сборной Турции в августе 2017 года. Ранее румынский специалист работал в таких командах, как «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Шахтёр», «Рапид», «Бешикташ», и в других командах. Также Луческу возглавлял национальную команду Румынии.

Установлена причина смерти Салы

Стала известна причина смерти аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы. Об этом сообщает WalesOnline.



По данным источника, футболист погиб в результаты травм головы и тела.



Напомним, что тело Салы было извлечено из обломков самолёта и поднято со дна Ла-Манша. Идентифицировать личность аргентинца удалось по отпечаткам пальцев.



Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчёт об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчёт будет представлен в течение двух недель.



Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша.