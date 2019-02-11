Аарон Рэмси перешёл в «Ювентус». Он будет получать больше € 20 млн в год

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником лондонского «Арсенала» Аароном Рэмси. Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом.

Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год. «Арсенал» пытался сохранить игрока, но не сумел удовлетворить его требования по заработной плате.

Полузащитник уже прошёл медицинское обследование в частной клинике в Мадриде и подписал с бьянконери долгосрочный контракт, который вступит в силу летом. Соглашение Рэмси с «Ювентусом» будет рассчитано на пять лет.

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«Как вы уже, наверное, слышали, я подписал предварительный контракт с туринским „Ювентусом“. Хотел бы обратиться ко всем болельщикам „Арсенала“, которые всегда были преданными и поддерживали меня. Вы приветствовали меня ещё молодым игроком и были рядом в самые радостные и печальные моменты моей карьеры в этом клубе. Я покидаю Северный Лондон, в котором провёл 11 невероятных лет, с тяжёлым сердцем. Спасибо вам.

Продолжу выкладываться на 100% ради команды и надеюсь завершить сезон на высокой ноте, перед тем как начну новую главу жизни в Турине», — написал Рэмси на странице в «Инстаграме».

Рэмси выступает за «Арсенал» с 2008 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 22 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Также на его счету три матча и один гол в Лиге Европы.