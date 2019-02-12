Топ-5 лучших голов тура в Примере. Само собой, чудо от Каземиро тоже здесь

В 23-м туре Примеры сразу три матча закончились без забитых голов:
«Вальядолид» – «Вильярреал» – 0:0
«Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 0:0
«Атлетик» – «Барселона» – 0:0
Несмотря на это нам было из чего выбрать лучшие мячи. В топ не вошли безупречный по точности удар Бейла и невероятный камбэк «Севильи» с голевой передачей Промеса на 93-й минуте.
5. Пас – головой, удар Шарлеса – головой. Явно наигранная комбинация «Эйбара».
4. Навес в касание, скидка в касание, удар Молины в касание. Идеальная комбинация.
3. Редко такое увидишь, чтобы из-за пределов штрафной пробили без разбега.
2. В другом туре гол Дардера занял бы первое место.
1. Классный удар Каземиро «боковыми ножницами».
Бонус. Гол Маты не особо красивый, но точно выделяется на фоне остальных.