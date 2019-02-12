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Лучшие голы чемпионата Испании. Удар Каземиро в ворота «Атлетико»

Лучшие голы чемпионата Испании
«Чемпионат»
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Топ-5 лучших голов тура в Примере. Само собой, чудо от Каземиро тоже здесь
Видео с самыми сочными голами.
Футбол / Испания

В 23-м туре Примеры сразу три матча закончились без забитых голов:

«Вальядолид» – «Вильярреал» – 0:0

«Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 0:0

«Атлетик» – «Барселона» – 0:0

Несмотря на это нам было из чего выбрать лучшие мячи. В топ не вошли безупречный по точности удар Бейла и невероятный камбэк «Севильи» с голевой передачей Промеса на 93-й минуте.

5. Пас – головой, удар Шарлеса – головой. Явно наигранная комбинация «Эйбара».

4. Навес в касание, скидка в касание, удар Молины в касание. Идеальная комбинация.

3. Редко такое увидишь, чтобы из-за пределов штрафной пробили без разбега.

2. В другом туре гол Дардера занял бы первое место.

«Атлетико» и «Реал» сыграли потрясающе. Всё испортил судья
Теперь, когда ввели VAR, может, уже можно убрать судей?

1. Классный удар Каземиро «боковыми ножницами».

Бонус. Гол Маты не особо красивый, но точно выделяется на фоне остальных.

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