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Подкаст «Чемпионата»: Про 3-4-3. Лиги чемпионов, «Зенит», «Краснодар»

Григорий Телингатер Кирилл Хаит
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Фото: «Чемпионат»
Подкаст «Чемпионата»: все пары Лиги чемпионов и наши в Лиге Европы
Главное о матчах, которые мы так ждали.
Футбол / Лига чемпионов

На этой неделе возобновляются Лига чемпионов и Лига Европы. «Чемпионат» запускает подкаст про еврокубки. Обозреватели Кирилл Хаит и Григорий Телингатер рассказывают всё самое интересное о плей-офф ЛЧ и «Зените» с «Краснодаром» в ЛЕ. Если вы едете в машине, выгуливаете собаку, совершаете пробежку по битой плитке или по какой-то другой причине аудио для вас удобнее чтения, включайте подкаст.

Важно!

Мы записывались в редакции, поэтому вначале звук вам может показаться неидеальным (он действительно неидеален), но мы над этим работаем. Как говорит Антон Заболотный, нам есть в чём прибавлять.

00.45 — «Зенит» остался без полузащитников. Ждём связку Ракицкий – Дзюба?

06.52 — «Байер» — сложный соперник именно для «Краснодара». Дело в стиле команд.

11.38 — «ПСЖ» — больше не фаворит в паре с «МЮ». И главная звезда матча – не из Парижа.

18.14 — «Рома» недавно пропустила 7 голов за матч. Но у «Порту» есть свои проблемы.

23.25 — почему Френки де Йонг и другие молодые звёзды не спасут «Аякс» от «Реала».

27.30 — «Тоттенхэм» без Кейна и Алли. Но это не значит, что «Боруссия» фаворит.

32.00 — у «Баварии» есть слабое место, которым может воспользоваться «Ливерпуль».

35.02 — почему «Лион» далеко не такой простой жребий для «Барсы», как кажется.

40.57 — «Атлетико» — «Ювентус»: в этой паре вообще есть фаворит?

48.57 — «Ман Сити» уже в четвертьфинале?

Также подкаст можно послушать в аудиоформате во «Вконтакте» с выключенным экраном телефона.

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