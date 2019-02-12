«В России нет другого такого защитника, как Ракицкий»

Громкий трансфер Ракицкого, игры «Зенита» с «Фенербахче» — поводов для звонка Александру Спиридону накопилось достаточно. А буквально вчера подоспел ещё один – новость об уходе Мирчи Луческу из сборной Турции.



Даже расставшись с многолетним румынским соратником и возглавив национальную команду Молдавии, Спиридон продолжает следить за турецким футболом – как за страной–соперницей своей сборной в квалификации Евро-2020.

— «Фенербахче» — «Зенит». Какие ожидания?

— Для меня однозначно, что фаворитом и в паре, и в конкретной игре является «Зенит». «Фенербахче» в этом сезоне на спаде. Питерская команда и по составу, и по игре выглядит предпочтительнее соперника, и результаты турнира в Катаре моего мнения не меняют.



— Вице-чемпион Турции – на 14-м месте в Суперлиге. Как это понимать?

— Тут много факторов. «Фенербахче» пытается выйти из этого положения, но получается не очень. Не думаю, что перед клубом до сих пор стоит задача попасть в «зону УЕФА». Теперь в приоритете Лига Европы. Очевидно, они постараются пройти как можно дальше в турнире. Игра с «Зенитом» — это шанс опровергнуть разговоры о затяжном кризисе.



— К чему быть готовым «Зениту»?

— Горячая поддержка трибун, характерная для Турции, подразумевает агрессивную игру со стороны хозяев поля. Это палка о двух концах. Публика будет яростно гнать своих вперёд, и «Зенит» может этим воспользоваться. Российский клуб умеет действовать и в позиционной атаке, и в контратаке.

— На международных матчах настрой «Шюкру Сарачоглу» такой же бешеный, как на столичных дерби?

— Принципиальной разницы не вижу. Плюс-минус атмосфера одинаковая – в своё время мы её прочувствовали на себе с «Шахтёром». Вне зависимости от места команды в таблице, будь то 1-е или 14-е, зрители всегда неистово поддерживают своих. Про турецкие стадионы не зря говорят: «Ад».



— Луческу в последнее время вызывал из «Фенербахче» в сборную только Мехмета Топала. Ещё одно подтверждение кризиса в клубе?

— Это другой вопрос. Мирча попытался омолодить команду. Может быть, результаты не удовлетворяли полностью руководство турецкого футбола, но убеждён, что эта сборная ещё заявит о себе на международной арене и будет показывать в дальнейшем зрелищный футбол. В отборочном цикле Евро-2020 вы увидите футбол Луческу, а не футбол Гюнеша, который будет назначен на пост тренера сборной.



— Вернёмся к «Фенербахче». Как там поживают наши знакомые Нойштедтер и Шкртел?

— Оба играют на высоком уровне и выглядят предпочтительнее остальных иностранцев.



— А Вальбуэна?

— Я встречался с этим футболистом в российском чемпионате – светлая голова, креативный исполнитель. Но сейчас это не тот Вальбуэна, что прежде. В «Динамо» он был намного лучше, чем сейчас в Турции. Потух.



— Возраст – 35-й год идёт, как-никак – даёт о себе знать?

— Сложно сказать. Чтобы определить причину спада, нужно знать тренировочный процесс изнутри.



— Следите за работой Семака?

— Ну, конечно слежу. Кто бы что ни рассказывал, команда на первом месте, притом что перед сезоном не покупались игроки. Сейчас, благодаря трём приобретениям, «Зенит» станет ещё сильнее. А если ещё и выйдет Кокорин, вообще будет всё в порядке.



— Правда, что Ракицкий ещё несколько лет назад мог перейти в «Зенит»?

— Первый раз эта тема возникла, когда мы с Луческу появились в «Зените». При Мирче у Ракицкого даже мысли не возникло бы уйти из «Шахтёра».

— Так хорошо ладили?

— Да. У Ярослава сложный характер. Он топовый футболист во всех отношениях, но, естественно, со своим эго, и довольно приличным. К нему требовался особый подход. Не знаю, удалось ли Фонсеке найти его, но, на мой взгляд, это потеря для «Шахтёра» и большое приобретение для «Зенита».



— У Луческу проблем с Ракицким не возникало?

— Никогда не было конфликтов.

— Почему же вам не удалось зазвать Ярослава в Петербург?

— В тот момент существовала устная договорённость между Луческу и Ахметовым (владельцем «Шахтёра». – Прим. «Чемпионата»), что в случае ухода Мирча не станет звать за собой игроков. Мы эту договорённость соблюдали.



— В своём нынешнем состоянии Ракицкий способен сразу и ощутимо усилить «Зенит»?

— Он в любом состоянии усиление для «Зенита». Другого такого рассудительного, умеющего длинным пасом начинать и менять направление атаки защитника я в российском чемпионате сегодня не вижу.



— Он готов стать шефом обороны масштаба Гарая?

— Ракицкий более техничен, чем Гарай. В плане скорости они, наверное, плюс-минус равны. Тот Ракицкий, которого я знал три-четыре года назад, был сильнее Гарая. Про сегодняшний уровень сложно говорить.



— После ухода из «Зенита» были хоть раз в Петербурге?

— У меня остались друзья в этом городе. Бываю.



— Какие планы у Мирчи? Ещё не устал от работы?

— Нет-нет. Буквально вчера с ним разговаривали. Сейчас он возьмёт маленькую паузу, но уже вскоре, думаю, всплывёт в какой-то команде. Скорее всего – клубной. В какой стране, не знаю. Но сборная Турции – не последняя команда в карьере Луческу.



— Рассматривает возможность возвращения на постсоветское пространство — в Россию, Украину?

— Всё возможно. Даже сейчас, зимой, такие варианты проговаривались.