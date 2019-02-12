Умер вратарь, сотворивший сейв века. У него была удивительная жизнь

У Гордона Бэнкса были две главные женщины в жизни. Одна — Урсула, его жена. Почти всю жизнь она сопровождала его везде (иронично, что на банкет после финала Кубка мира она при этом не попала — Футбольная ассоциация Англии решила не приглашать жён и подруг игроков). Ей стоило огромных усилий оградить Гордона от сумасшедшего внимания прессы и зевак после «Уэмбли». Ещё больших усилий стоило сохранить семью после аварии в 1972-м, где муж потерял правый глаз, способность играть и любовь к жизни.

Другая женщина — Ника, «Золотая богиня». Трофей, который Бэнкс поцеловал на родине в 1966-м. В 1970-м «Золотую богиню» забрали на вечное хранение бразильцы, но Бэнкс был единственным человеком, который мог их тогда остановить в одиночку. Более того, он частично украл шоу у чемпионов: его спасение в матче с Бразилией считается величайшим сейвом XX века. Пеле считал, что уже забил, но Бэнкс справился с ударом непостижимым образом. Помог опыт переноски тяжестей. У Гордона всегда были сильные руки — в юности он работал на угольной шахте.

Обе главные женщины Гордона Бэнкса были связаны с Германией.



С Никой всё понятно. В одном из самых известных финалов Кубка мира Англия дома обыграла сборную ФРГ. Джефф Хёрст, каркас ворот, жирная лицевая линия и авторитетное мнение Тофика Бахрамова обрекли потомков на вечные споры о том, был ли третий гол. Но в первом тайме, после того как хозяева сравняли счёт, Англия пережила непростые 20 минут. Двойной сейв Бэнкса в самом конце первого тайма не уступал по красоте спасению на Пеле, а по важности превосходил его.

Угловой. Подача Хельда. Мур прыгает за мячом, но не может вынести его. Оверат караулит и лупит по мячу незамедлительно. 10 метров до ворот. Бэнкс спасает, но не фиксирует мяч. Отскок точно на ногу Эммериху. «Schiess! Schiess!!!» — визжит в микрофон немецкий радиокомментатор, заставляя задыхаться приёмники по всей Западной Германии. Удар. Бэнкс складывается под второй удар и спасает ворота. Треснувшее от напряжения людское чрево «Уэмбли» скандирует имя вратаря.



Лотар Эммерих потом назовёт это ключевым моментом финала.

Великие финалы чемпионатов мира. Англия против Германии. Видео голов Легендарный матч на «Уэмбли», главным героем которого стал советский судья Тофик Бахрамов.

Бэнкс понимал, о чём немцы переговариваются на поле. В 19 лет его отправили служить в британскую военную часть в нижнесаксонской общине Лангелебен, где он провёл с перерывами несколько месяцев. В Лангелебене он познакомился с Урсулой, местной девушкой из огромной семьи. «Виктория», футбольный клуб из соседнего Кёнигслюттера, частично формировался британскими легионерами из лангелебенских казарм — пригласили они и Бэнкса, которого в то время не знали даже на родине.

В это сложно поверить, но будущий чемпион мира в скромной «Виктории» не попадал в основу. Махровая дедовщина не позволяла даже приблизиться к месту первого вратаря, а потому Бэнкс играл в поле за первую команду, а в ворота уходил только в третьей команде.

В Англию он вернулся с Урсулой, умением терпеливо ждать своего шанса и пониманием германской речи на поле. Он слышал, как немцы советуют друг другу сразу идти на добивание после стандартов. Он знал, что после удара Оверата нужно будет найти в себе силу подняться на отскок. Он помнил об этом, когда отразил мяч. И среагировал.



Так Гордон Бэнкс не позволил ФРГ выйти вперёд в финале.

Его подлинное мнение по поводу гола-фантома Хёрста никто так и не узнал — он предпочитал хитро улыбаться в ответ на все вопросы на эту тему. Его жена Урсула после финала бросилась на шею вошедшего в гостиничный номер вратаря и не выпускала его из объятий несколько минут.



Раз в несколько лет они приезжали в Лангелебен, к родственникам Урсулы. Это место стало для вратаря одним из самых важных в жизни.



Название деревни переводится на русский как «долгая жизнь».