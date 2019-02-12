Умер вратарь, сотворивший сейв века. У него была удивительная жизнь

У Гордона Бэнкса были две главные женщины в жизни. Одна — Урсула, его жена. Почти всю жизнь она сопровождала его везде (иронично, что на банкет после финала Кубка мира она при этом не попала — Футбольная ассоциация Англии решила не приглашать жён и подруг игроков). Ей стоило огромных усилий оградить Гордона от сумасшедшего внимания прессы и зевак после «Уэмбли». Ещё больших усилий стоило сохранить семью после аварии в 1972-м, где муж потерял правый глаз, способность играть и любовь к жизни.
Другая женщина — Ника, «Золотая богиня». Трофей, который Бэнкс поцеловал на родине в 1966-м. В 1970-м «Золотую богиню» забрали на вечное хранение бразильцы, но Бэнкс был единственным человеком, который мог их тогда остановить в одиночку. Более того, он частично украл шоу у чемпионов: его спасение в матче с Бразилией считается величайшим сейвом XX века. Пеле считал, что уже забил, но Бэнкс справился с ударом непостижимым образом. Помог опыт переноски тяжестей. У Гордона всегда были сильные руки — в юности он работал на угольной шахте.
Обе главные женщины Гордона Бэнкса были связаны с Германией.
С Никой всё понятно. В одном из самых известных финалов Кубка мира Англия дома обыграла сборную ФРГ. Джефф Хёрст, каркас ворот, жирная лицевая линия и авторитетное мнение Тофика Бахрамова обрекли потомков на вечные споры о том, был ли третий гол. Но в первом тайме, после того как хозяева сравняли счёт, Англия пережила непростые 20 минут. Двойной сейв Бэнкса в самом конце первого тайма не уступал по красоте спасению на Пеле, а по важности превосходил его.
Угловой. Подача Хельда. Мур прыгает за мячом, но не может вынести его. Оверат караулит и лупит по мячу незамедлительно. 10 метров до ворот. Бэнкс спасает, но не фиксирует мяч. Отскок точно на ногу Эммериху. «Schiess! Schiess!!!» — визжит в микрофон немецкий радиокомментатор, заставляя задыхаться приёмники по всей Западной Германии. Удар. Бэнкс складывается под второй удар и спасает ворота. Треснувшее от напряжения людское чрево «Уэмбли» скандирует имя вратаря.
Лотар Эммерих потом назовёт это ключевым моментом финала.
Бэнкс понимал, о чём немцы переговариваются на поле. В 19 лет его отправили служить в британскую военную часть в нижнесаксонской общине Лангелебен, где он провёл с перерывами несколько месяцев. В Лангелебене он познакомился с Урсулой, местной девушкой из огромной семьи. «Виктория», футбольный клуб из соседнего Кёнигслюттера, частично формировался британскими легионерами из лангелебенских казарм — пригласили они и Бэнкса, которого в то время не знали даже на родине.
В это сложно поверить, но будущий чемпион мира в скромной «Виктории» не попадал в основу. Махровая дедовщина не позволяла даже приблизиться к месту первого вратаря, а потому Бэнкс играл в поле за первую команду, а в ворота уходил только в третьей команде.
В Англию он вернулся с Урсулой, умением терпеливо ждать своего шанса и пониманием германской речи на поле. Он слышал, как немцы советуют друг другу сразу идти на добивание после стандартов. Он знал, что после удара Оверата нужно будет найти в себе силу подняться на отскок. Он помнил об этом, когда отразил мяч. И среагировал.
Так Гордон Бэнкс не позволил ФРГ выйти вперёд в финале.
Его подлинное мнение по поводу гола-фантома Хёрста никто так и не узнал — он предпочитал хитро улыбаться в ответ на все вопросы на эту тему. Его жена Урсула после финала бросилась на шею вошедшего в гостиничный номер вратаря и не выпускала его из объятий несколько минут.
Раз в несколько лет они приезжали в Лангелебен, к родственникам Урсулы. Это место стало для вратаря одним из самых важных в жизни.
Название деревни переводится на русский как «долгая жизнь».