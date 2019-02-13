Первое поражение Сульшера в «МЮ»! Тухель раскусил его

«Манчестер Юнайтед» – фаворит?

После жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов фаворитом пары казался Париж. В середине декабря у «ПСЖ» были здоровы Неймар, Эдинсон Кавани, Марко Верратти и Тома Менье, а Адриен Рабьо находился в обойме. Тогда как «Манчестер Юнайтед» возглавлял Жозе Моуринью, при котором команда показывал такой футбол, с которым в четвертьфинал ЛЧ не выходят. Но вскоре на «Олд Траффорд» вернулся Уле-Гуннар Сульшер, взмахнул волшебной палочкой, доставшейся в наследство от Алекса Фергюсона, и «МЮ» одержал 10 побед в 11 матчах. Так что теперь многие любители прогнозов ставили уже на манкунианцев.

Единственная хорошая новость для главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля перед матчем: врачи всё-таки смогли поставить на ноги Верратти. Если бы итальянец не был готов, его место в основе, скорее всего, занял бы купленный зимой у «Зенита» за 47 млн евро Леандро Паредес.

Травмы Марсьяля и Лингарда

На самом деле по первому тайму получалась встреча равных соперников. Достаточно осторожная, глубоко продуманная тактически. «ПСЖ», казалось, в любом игровом эпизоде был готов скорректировать свою модель, меняя количество номинальных защитников для того, чтобы лучше заполнить ту или иную зону. Игра была насыщена единоборствами, фолами, жёлтыми карточками. В первом тайме итальянец Даниэле Орсато выписал пять «горчичников», а при желании мог бы даже кого-нибудь удалить. Травмировались форварды Антони Марсьяль и Джесси Лингард, не успевшие, кстати, ни разу пробить по воротам Джанлуиджи Буффона.

Париж за счёт прессинга, своевременных перестроений не давал «Манчестер Юнайтед» использовать свой главный козырь – атаки на скорости. Более того, гости создавали ситуации, при которых имели возможность опасно разыгрывать мяч недалеко от штрафной хозяев: манкунианцам просто недоставало для обороны трёх центральных полузащитников – Неманьи Матича, Андера Эрреры и Поля Погба.

Через центр чемпион Франции организовал лучший момент до перерыва. И как только Килиан Мбаппе не забил после проникающего паса Юлиана Дракслера! Правда, введённый в плей-офф Лиги чемпионов VAR, возможно, отменил бы гол лучшего молодого игрока ЧМ-2018, так как Мбаппе, похоже, чуть-чуть залез в офсайд.

Погба – не лидер

Если кто-то и был ближе к голу, так это «ПСЖ». После перерыва стало просто очевидно, что Тухель выигрывает тренерскую дуэль у Сульшера. «Манчестер Юнайтед» очень неуютно чувствовал себя под прессингом соперника, плохо включался в отбор мяча. В общем, Париж забил в начале второго тайма заслуженный гол. Нет Неймара и Кавани? Зато есть хорошо разыгранный угловой и есть Преснел Кемпембе, выскочивший из-за спины Матича! А ещё есть молодой уникум – Мбаппе. Не очень хорошо рассуждать в таком ключе, но для чемпионов Франции стала бы более сильным ударом травма Килиана, а не бразильца и уругвайца. Пусть Мбаппе загубил пару моментов, он, в конце концов, забил великолепный второй гол «ПСЖ», опередив центральных защитников манкунианцев.

Автор двух голевых передач – бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария, которому, видимо, добавила куража брошенная с трибун бутылка пива. Аргентинец сделал глоток-другой и стал как будто быстрее, выше, сильнее. В «идеальной» для Парижа кадровой ситуации аргентинец, возможно, не сыграл бы.

Во встрече с аутсайдером или середняком АПЛ «Манчестер Юнайтед» полетел бы вперёд и отыгрался. Однако «ПСЖ» Тухеля показал себя очень зрелой командой на «Олд Траффорд». У хозяев не нашлось лидера. Не показал себя им, за исключением одного эпизода в первом тайме, и Погба. Поль потерялся на поле, а на 89-й минуте заработал удаление.

«Манчестер Юнайтед» впервые не забил и проиграл под руководством Сульшера. В этой паре всё ясно. Браво, Тухель!