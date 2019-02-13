Молодёжь из основы «Спартака» уходит к новому агенту. Это законно?

Вокруг «Спартака» не бывает спокойно. Сразу несколько телеграм-каналов, активно критиковавших руководство клуба в эпоху связки Каррера-Трабукки-Гурцкая, акцентируют внимание на возможной связи агента Валерюса Мижигурскиса со спортивным директором Сергеем Родионовым и новым главным тренером Олегом Кононовым. В последнее время не самый раскрученный персонаж действительно продлил контракт со «Спартаком» для Ломовицкого, начал сотрудничество с Полубояриновым и Мелкадзе, а также довёл клиентскую базу в основе до пяти человек (ранее он работал с Рассказовым и Шитовым).

Цари горы

Тенденция к возвышению отдельного агента для «Спартака» не нова. В эпоху Карпина и Асхабадзе царём горы стал Михаил Череповский, работавший чуть ли не со всеми россиянами в клубе – от Паршивлюка, Граната и Макеева до совсем юных Митрюшкина, Зуева и Гулиева. При смене руководящего состава клиенты Череповского стали массово покидать клуб, не просто расстававшийся с футболистами бесплатно, но и выплачивающий им огромные компенсации за досрочное расторжение контракта.

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Следующими влиятельными фигурами в клубе стали Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Де-юре у новых друзей Массимо Карреры (внезапное сближение произошло в ходе чемпионского сезона) в «Спартаке» был лишь один клиент — Роман Ерёменко, а де-факто без их участия не совершался ни один трансфер. Деньги Федуна на трансферы, подъёмные и контракты для Джикии, Адриано, Самедова, Петковича, Пашалича, Ханни, Максимовича, Жиго, Ташаева и остальных распределяли официально не имевшие отношения к клубу люди. В распоряжении «Чемпионата» есть материалы, подтверждающие, что президенты больших клубов пытались выйти на руководство «Спартака», но имели дело именно с Трабукки и Гурцкая.

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Опала последних совпала со слухами о некоем отчёте, составленном финансовым директором клуба Олегом Денисевичем и якобы повергнувшем Леонида Федуна в шок. С тех пор имя Трабукки, Гурцкая и даже Карреры постепенно и без оглядки на фанатов стирается из спартаковской истории.

Но даже в эпоху централизации власти около клуба возникает новый герой. Валерюс Мижигурскис становится слишком популярным среди близкой к основе молодёжи. И телеграм-каналы, оппонирующие нынешнему руководства «Спартака», связывают литовского агента и бывшего игрока спартаковского дубля не только с тренировавшим его Родионовым, но и с украинским агентом Вадимом Шаблием, которого Олег Кононов открыто называет своим приятелем.

На сборе в Турции Мижигурскиса действительно можно было встретить в отеле «Спартака». Впрочем, он не отказался от интервью и выдвинул гипотезу, что распространяемые слухи – спланированная кем-то акция.

Родионов-Кононов-Шаблий

— Что вы делаете в одном отеле со «Спартаком»?

— Живу, работаю. Я вообще не понимаю ажиотажа, потому что изначально прилетел в Анкару, чтобы продлить контракт для Жидрунаса Карчемарскаса в «Османлыспоре», дальше отправился к дублю «Локомотива», где играют мои клиенты Цаллагов и Черный, затем переехал в отель «Арсенала» к Каддури и Володько – посмотрел матчи, пообщался с пацанами, проводил их домой. Теперь на пару дней заскочил к «Спартаку», чтобы быть поближе к Шитову, Полубояринову, Ломовицкому, Рассказову и Мелкадзе. Нельзя же напоминать о себе футболистам только в тот момент, когда им нужно подписывать контракт. Важно быть рядом, наблюдать за ними вживую, решать бытовые вопросы.

— Общаться с тренерами.

— Нет. Я с тренерами даже не пересекаюсь.

— И с Кононовым не знакомы?

— Ни разу в жизни не разговаривал с ним за рамками «здравствуйте» — «до свидания». У каждого агента свои методы, но у меня примерно 20 клиентов, и ни за одного я никогда не просил у тренера. Например, мой хороший друг — Эдгарас Янкаускас. Он четыре года был главным тренером сборной Литвы, но при нём ни один мой футболист не был вызван в команду. Хотя, например, второй вратарь такого клуба, как «Сампдория», Титас Крапикас, считаю, мог хотя бы получить место в заявке. Я могу спросить у тренера мнение о футболисте, узнать, что ему нужно улучшить, но только не вымаливать место в основе. Как бывший игрок знаю – это как минимум некрасиво, а как максимум может только ухудшить позицию игрока в клубе.

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— Это хорошо, но с Кононовым знаком Вадим Шаблий, с которым вас связывают.

— С Шаблием я поддерживаю отношения, как и с другими агентами из постсоветского пространства. Но мы познакомились три года назад, а с молодёжью «Спартака» общаемся намного дольше. Проверьте, если хотите, сколько я сотрудничаю с тем же Рассказовым.

— С Родионовым вы тоже не на связи?

— С Сергеем Юрьевичем в последний раз общался примерно месяц назад, когда заключали контракт с Ломовицким. Родионов – мой тренер в дубле, он старше меня, у меня к нему уважение, мы никогда не ругались, всегда здоровались, уважительно общались. Хочется надеяться, что он тоже считает меня честным и хорошим человеком.

— Вы готовы точно сказать, что не имеете близких отношений с тренером или руководством?

— Кроме симпатий и любви, никаких отношений со «Спартаком» у меня нет с 2003 года, когда закончился контракт. Просто так совпало, что те ребята, в основном 1998 года рождения, с которыми мы на связи ещё с академии, заиграли сейчас.

— С чем тогда связываете свою растущую популярность?

— Если столько странных материалов появляется — значит это кому-то нужно. Мне кажется, что объект атаки вообще не я, а руководство «Спартака».

— Кому тогда это нужно?

— Это уже не ко мне вопрос.

Шитов, Полубояринов, Рассказов, Ломовицкий, Мелкадзе

— Вы говорите, что давно контактируете со спартаковской молодёжью. Как и когда вы с ними познакомились?

— В Литве в 2013 году. Сборная России играла на турнире в Паланге. Я подошёл, когда матч уже начинался, и что-то спросил у парня, разминавшегося на бровке. Это был Даня Полубояринов. Разговорились, узнал, что он из «Спартака», расспросил его про академию, тренеров – я же там играл. Так завелось общение. Ну а потом смотрю: парень вышел на замену и просто начал всех возить. Подумал: «Это футболист». После матча предложил вместе чай попить, обменялись телефонами, как-то общались. Тогда я уже начал агентскую деятельность в Москве и ходил на все матчи «Спартака» и «Локо» этого возраста.

Через месяц примерно так же, но уже в Сокольниках, подружились с Мелкадзе, начали переписываться. Ещё через год познакомились с Рассказовым. Подписал я просто их недавно, а отношения мы поддерживали очень долгое время.

— Почему игроки стали переходить к вам именно сейчас?

— Во-первых, не только сейчас. Во-вторых, стараюсь не лезть в их истории, там разное бывает. В-третьих, когда я начинал, то не имел веса, как другие агенты, а сейчас набрал опыта, получил определённую базу. Первым со мной связался Илья Рубцов. Они как раз жили с Рассказовым в одном номере, и со временем Коля тоже начал сотрудничать со мной. Потом, видимо, сработало сарафанное радио, да и ребята меня хорошо знали.

— Но все видят, что именно ваши игроки работают с основой.

— А разве они не должны?

— Ну, идут же разговоры, что ваш клиент Антон Шитов привёз два мяча с «Актобе», но во вторую команду уехал не он, а сыгравший на ноль Поплевченков.

— Давайте разберём этот момент. Шитов и Поплевченков 2000 года рождения. Антон — основной вратарь сборной этого возраста, он признаётся лучшим на всех турнирах, хорошо выглядит в тренировочном процессе. Наверное, тренеры судят не по одному неудачному тайму, а в комплексе. Если каждого вратаря чехлить за первую ошибку, то тогда никого не останется.

— Ну хорошо, остался Шитов в основе третьим – вам какой прок оставлять парня в «Спартаке»?

— Всё просто. Здесь выстроена правильная лестница. Перерос академию – получил шанс в дубле. Проявил себя там — уже играешь во взрослый футбол в ФНЛ. Тренируешься, играешь, доказываешь — и надеешься на попадание в основу. Не получилось в таком клубе, как «Спартак», — ищешь другой клуб. Но, на мой взгляд, за последние 5-7 лет Шитов — один из самых перспективных вратарей России.

— Про Мелкадзе тоже пишут: вот, забил два мяча за сезон в «Тосно», зачем он нужен на сборах в основе?

— В «Тосно» был немножко другой стиль. Там легче было проявить себя таким ребятам, как Марков, Заболотный, Погребняк. Плюс как у нападающих бывает: раз, два не забил, где-то остался в запасе и угодил в психологическую яму. Но Мелкадзе ведь всё равно вызывался в «молодёжку», играл там в основе, сейчас при понятном для себя футболе два мяча забил, создаёт моменты, обостряет.

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— Чего, на ваш взгляд, не хватает Ломовицкому?

— Мы много раз говорили о том, что Саше нужно раскрепоститься — и тогда должно попереть. Умеет-то он много, поэтому его с начала сезона и ставили в основу. Просто когда ты играешь в «Спартаке», то должен понимать, что это «народная команда» и каждый твой шаг, каждая ошибка будет отслеживаться. Он пока ещё может огорчиться критике, начитаться комментариев, но нервяк должен скоро пройти. Это же как с Шитовым. Ошибись он в матче за «Локо» — никто бы не заметил. Но «Спартак» — особый клуб.

Агенты — посредники — игроки

— Почему тогда агенты в России по-прежнему ведут закрытый образ жизни? На Украине тот же Шаблий активно ведёт «инстаграм», фотки с новыми клиентами выкладывает.

— Не знаю, никогда об этом не задумывался. Может, потому что много критики, часто незаслуженной.

— Считаете, что агенты полезны?

— Агент агенту рознь. В моём понимании это человек, который именно представляет интересы игрока. Он не бегает с пачкой футболистов и не пытается любым способом запихнуть их в клуб, чтобы получить агентские или отступные, а потом забыть о парне навсегда. Или, знаете, есть персоны, которые находятся при клубе и начинают заводить игроков, к которым не имеют никакого отношения. На мой взгляд, это не агенты, а посредники. Им чаще наплевать на футболиста. Получил деньги – и всё.

А вот именно агентом быть намного интереснее и полезнее: искать игроков, заключать договоры, как-то корректировать поведение ребят, помогать как с футболом, так и с бытовыми вопросами из серии «что делать с девушкой?» или «в какой институт поступить?». Агент всегда на связи и заинтересован, чтобы его футболисту было хорошо, потому что от этого зависит и личное благосостояние.

— Марко Трабукки – агент или посредник?

— У него же есть футболисты. Я про коллег никогда не высказываюсь и всех уважаю. Могу говорить за себя, что, с одной стороны, не стремлюсь быть близким ни к руководству, ни к главному тренеру, но с другой, считаю, что в футболе нет ничего интереснее, чем официальная должность спортивного директора. Главное, чтобы всё происходило по закону.

— Вы в курсе, что есть известные люди, которые ретвитят записи про вас как про карманного агента «Спартака»? Если конкретно, то Алексей Сафонов.

— Ага, друзья скидывали, я видел записи. Лично не знаком с Алексеем, но у каждого своё видение. Повторю, никогда не обсуждал коллег, но тут могу ответить. Громче всех кричит тот, кто сильнее всех замешан в чём-то плохом. Видимо, Сафонов до сих пор не может вылезти из кармана «Сибири», застрял там где-то – вот такой агентский бизнес ему нравится. Вообще, Алексею нужно меньше сидеть в «Твиттере» и больше работать. Вот если говорить о хорошо мне знакомом 98-м годе выпуска, то у Сафонова был такой футболист — Даниил Макеев. Год назад он набил 17 мячей за дубль «Рубина» и с тех пор сидит без команды. Вроде бы сейчас с другим агентом у него получится подписаться с «Зенитом-2». И вот если Алексей Сафонов сидит в интернете и может по два месяца не отвечать на звонки игроков, карьера которых падает в ад, то пусть потом не удивляется, что футболисты иногда переходят к другим людям. Например, ко мне.

— Кстати, появились слухи, что Ломовицкого у вас отжимают.

— Это очередная ложь. Что это вообще такое, отжимают?

— Ну как, говорят: «Ты кто такой, много на себя берёшь, одумайся».

— У меня неприятных ситуаций не было и, надеюсь, не будет. Каменный век, по-моему, закончился. 90-е тоже. Мы живём в правовом поле, где всё просто должно быть по закону.

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