«МЮ» был обнажённым и беззубым». Британские СМИ – о победе «ПСЖ»

«Манчестеру» в этом матче можно смело ставить 6 из 10»

The Guardian: «Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал серьёзной проверкой, напоминанием об их разнообразных несовершенствах и о том, насколько сложно выступать на элитном уровне европейского футбола. Уле-Гуннар Сульшер прошёл все остальные испытания с отличием. Но не в этот раз… «ПСЖ» потребовалось какое-то время, чтобы понять, что преимущество на их стороне. Но как только они захватили контроль, Сульшер, должно быть, поразился, увидев, как его команда начала плохо и безграмотно действовать. У подопечных Тухеля было достаточно моментов, чтобы окончательный счёт был ещё больше. А вот моменты со стороны «МЮ» вспомнить гораздо труднее. «Манчестеру» в этом матче можно смело ставить 6 из 10».

Тухель обыграл Сульшера даже в мелочах. Почему «МЮ» был плох против «ПСЖ» У англичан не было шансов.

«Эта проверка положила конец беспроигрышному старту норвежца»

Daily Star: «Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе принесли французам первую победу на «Олд Траффорд» за 15 матчей. «Юнайтед», который был неплох по многим показателям, рассыпался во втором тайме. Их дисциплина ужасно хромала. Эта проверка положила конец беспроигрышному старту норвежца».

«Чтобы пройти дальше, «МЮ» должен бросить вызов истории»

Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» был обнажённым в защите, беззубым впереди и испытывал явные проблемы с дисциплиной. Они не только проиграли, но и потеряли Поля Погба из-за его грязной игры. Но, надо сказать, «ПСЖ» — сильный соперник. Даже без Неймара и Кавани они были в этом матче единственными, кто заслуживал победы…



Что это говорить о Сульшере? Только то, что это первое поражение за 55 дней, худший результат с того момента, как он принял команду. Это должно стать отрезвляющим напоминанием, что, несмотря на успехи, «Юнайтед» только в начале своего пути…

Чтобы пройти дальше, «МЮ» должен бросить вызов истории. На этой стадии Лиги чемпионов ни одна команда, которая проиграла в первом домашнем матче с таким счётом, не прошла дальше».

«Логика подсказывает, что это конец пути «МЮ» в Лиге чемпионов»

BBC Sport: «Возрождение «Юнайтед» с 10 победами в 11 играх под руководством временного тренера Уле-Гуннара Сульшера вселяло надежду, что в этот вечер команда сможет вернуть себе место в европейской элите. Вместо этого она уступила «ПСЖ», потерпев первое домашнее поражение в еврокубках с разницей более чем в один гол. Теперь «МЮ» нужно будет сделать что-то фантастическое в Париже 6 марта, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Сульшер, приняв команду после Жозе Моуринью в декабре, проделал замечательную работу по улучшению настроения в команде и качестве игры, но это была его самая тяжёлая ночь с тех пор, как он вернулся на «Олд Траффорд». «МЮ» пал жертвой команды, которая была лучше во всём…



«Манчестер Юнайтед» нельзя было обвинить в отсутствии усилий или характера. У команды просто не было оружия, которое могло бы заставить беспокоиться подопечных Томаса Тухеля – наоборот, они с лёгкостью вскрывали защиту «Юнайтед», благодаря ширине и доставке мяча на половину соперника через Ди Марию и сумасшедшей скорости Мбаппе…



Сульшер не оставляет надежд пройти «ПСЖ», но логика подсказывает, что это конец пути «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в этом сезоне».