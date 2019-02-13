Главный талант «Боруссии» чуть не пропустил матч Лиги чемпионов. Забыл паспорт

«Боруссия» подошла к первой игре с «Тоттенхэмом» в максимально кризисной ситуации. В Лондон клуб летит без половины лидеров, которые получили травмы. Марко Ройс не мог провести сезон без пропуска важных матчей без повреждений – у него проблемы с бедром. Но разболелось плечо у лучшего запасного Европы Пако Алькасера, простудился Юлиан Вайгль, а Лукаш Пишчек испытывает боли в ноги.

Но клубным врачам, кажется, пора лечить футболистов еще и от потери концентрации в дни без матчей. Люсьен Фавр чуть не остался еще без нескольких футболистов исключительно по организационным проблемам. Абду Диалло приехал в аэропорт без паспорта, а Эмер Топрак потерял свой посадочный, пока команда ждала француза. В итоге самолёт вылетел на 38 минут позже запланированного.



Диалло, впрочем, был не единственным, кто приехал в аэропорт без паспорта. Джейдон Санчо также оставил документы дома, и именно его пришлось ждать дольше всего – футболист вернулся к самолёту только в 12:19. К этому времени все уже должны были взлететь. История иронична ещё и потому, что Санчо – единственный англичанин в заявке «Боруссии», и он не мог вылететь на матч в Лондон.

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Санчо переехал в Бундеслигу в 2017 году и никогда не играл на взрослом уровне на родине (исключения – матчи за сборную прошлой осенью). Хотя воспитывался на поле, в районе Камберуэлл, это всего 20 км от «Уэмбли», где команды сыграют сегодня. На фоне всех травм в «Боруссии» Санчо – фактически главная звезда своей команды на матч с «Тоттенхэмом». «Я чувствую, что мне придётся кое-что доказать о себе. Знаю, что некоторые люди собираются на игру только ради того, чтобы посмотреть, чего я стою».

В этом сезоне Бундеслиги у 18-летнего Санчо 7 голов и 11 результативных передач. При этом лишь 14 встреч он начинал в стартовом составе. Топовая статистика, особенно в плане ассистов (у Месси в этом сезоне всего на одну голевую больше).

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Играя на месте Усмана Дембеле, англичанин пока перекрывает сезон предшественника. У него уже лучше статистика голов в Бундеслиге (Дембеле забил 6), а по передачам он почти догнал француза – тот исполнил 12. При этом Усману такого сезона хватило, чтобы за 105 млн евро уехать в «Барселону».



Среди молодых игроков Санчо топ по большинству показателей. Вместе с Джастином Клюйвертом из «Ромы» он лидирует по количеству ключевых передач в среднем за 90 минут. В тройке по количеству созданных моментов и попыток дриблинга. Сегодня у британца первый матч плей-офф Лиги чемпионов. Возможно, важнейший вечер, который чуть не стал невозможен из-за забытого паспорта.