У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены

Даже самые трудные переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2021 года, – не повод для лишения капитанской повязки и исключения из состава команды на матч еврокубков. Но когда в дело замешана Ванда Нара, любая ситуация может выйти из-под контроля.

Ситуация с Икарди долгое время развивались рутинно, без огонька. Да, стороны не могли прийти к соглашению. Но генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта на публике ясно давал понять, что из этого не стоит раздувать сенсацию. «Болельщикам не стоит беспокоиться. То, что происходит, вообще не проблема. Обе стороны хотят достичь нового соглашения, это главное. Такие переговоры бывают всегда, это обычно», — объяснял в январе Маротта. И Ванда, жена и агент Икарди, вроде бы даже была с ним согласна. «Конечно, Мауро подпишет новый контракт с «Интером», не волнуйтесь! «Интер» хочет его сохранить», — сказала она буквально через несколько дней после Маротты. Что пошло не так?

Высказался Лучано Спаллетти. Тренер «Интера» на следующий день после трудной победы над «Пармой» (Мауро в том матче не забил, его безголевая серия тянется уже семь игр) сказал: «Вопрос о продлении контракта тянется уже очень долго. Это рождает разные слухи и домыслы. Журналисты слишком много об этом говорят. Нужно просто сесть и поговорить, решить всё, с чем мы тянули месяцами. Игроку нужна ясность».

Возможно, высказывание не самое удачное: Спаллетти дал почувствовать, что устал от ситуации. И его можно понять, ведь на фоне переговоров Икарди вообще не забивает, хотя регулярно выход с первых минут. В любом случае в его словах нет прямого обвинения игрока или его агента. Но кое-кто решил по-другому.

Ванда и грязные слухи

Нара – частый гость программы «Тики-така». Прошлый раз она выкладывала видео эфира в «Инстаграме» в середине января.

11 февраля она отправилась туда снова. И от неё досталось всем. «Трудности с «Интером» из-за продлении контракта? Это слухи. Я не начинала переговоры. Когда мне позвонили из клуба, я даже не упоминала об этом. Мы общались, чтобы лучше узнать друг друга, говорили о многих вещах. Я бы хотела, чтобы клуб лучше защищал Мауро. Иногда в СМИ всплывают всякие грязные слухи, которые идут изнутри клуба. Например, выдумка о штрафе за опоздание на тренировку. Но в приоритете у нас «Интер»: мы не обсуждаем новый контракт, потому что спешить некуда, есть ещё два года». Одновременно она отреагировала на победный гол другого аргентинского форварда «Интера», Лаутаро Мартинеса: «Лаутаро забил благодаря тому, что Мауро отлично двигается без мяча. Самому Мауро в матче с «Пармой» помогали мало. Возможно, Спаллетти стоит использовать их в связке, использовать тот фактор, что они друзья. Между ними нет соперничества».

Во-первых, это красиво. В создании напряжения на пустом месте агенту Икарди нет равных. Несколькими фразами она обвинила клуб в распускании слухов, вредящих Икарди, обвинила команду в том, что она «мало помогает» Икарди и дала Спаллетти непрошенный совет по тактике, как бы случайно обозначив, что у «Интера» два молодых амбициозных аргентинца на одну позицию. Ах да, и косвенно обвинила генерального директора во лжи, ведь он признал, что переговоры о контракте идут. Чтобы так «успокоить слухи», как она сама выразилась, нужен талант.

Во-вторых, на такие заявления клубу необходимо реагировать. Нельзя просто сделать вид, что ничего не заметил, когда агент капитана команды обвиняет клуб в распускании слухов. Способ реакции стал бы сигналом: новая попытка примирения, сглаживание углов или жёсткий ответ? Клуб ответил жёстко.

Короткое сообщение в «Твиттере» информирует, что новым капитаном команды стал Самир Ханданович.

А через два часа «Интер» опубликовал список игроков, попавших в заявку на матч Лиги Европы. Икарди в списке нет. Учитывая, что интервью Нары последнее, что звучало в информационном пространстве Италии по поводу «Интера» и Икарди и на него до сих пор не было никакой реакции клуба, очевидно, что меры в отношении игрока и есть реакция.

Претензии к жене Икарди есть не только у руководства клуба, но, внезапно, и у сестры игрока. Это личное: Ивана Икарди дружила с бывшей девушкой Мауро и болезненно пережила их разрыв. В ответ на последние новости она не скрывает своего злорадства. Твит с комментарием о передаче капитанской повязки Хандановичу.

«Мой бедный брат, зачем ты позволяешь этому продолжаться? Здесь такие выходки не проходят. Если бы рядом с тобой был ответственный человек, который может поддержать, этого бы не случилось».

Следующий её твит достоин десятиклассницы.

«Иногда лучше молчать и казаться глупой, чем открыть рот и развеять все сомнения».

Эта кошачья драма, разумеется, не идёт клубу на пользу. И футболисту она не идёт на пользу. И если изначально конфликт интересов ещё держался в цивилизованных рамках: Икарди действительно получает немного по современным стандартам (4,5 млн евро в год после выплаты налогов), стороны ищут компромисс – то теперь клуб заговорил с позиции силы.

Что дальше

Если конфликт не разрешится в ближайшие пару недель, это может привести к длительному запасу, попытке любой ценой продать игрока летом и, вследствие этого, серьёзному снижению его трансферной стоимости. Клуб будет в явном проигрыше. У Икарди другая ситуация. Без жёсткого ценника в 110 млн ему будет проще летом найти себе новый клуб и договориться о зарплате.

Но для болельщиков «Интера» это не повод жалеть о принципиальности руководства своего клуба. Рано или поздно скандальная манера агента Икарди вести переговоры через резкие публичные заявления привела бы к кризису. Даже если предположить, что громкие слова были просто блефом, что стороны быстро договорятся и «Интер» сохранит топ-форварда ещё на лет на пять (а там уже и до статуса легенды клуба недалеко), такая проверка на прочность со стороны Нары была неизбежной.

4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера» У Мауро Икарди столько же голов в матче с «Сампдорией», сколько точных пасов.

Всё это сейчас некстати, но, с другой стороны, через год было бы ещё хуже: за год до истечения контракта у клуба нет никаких рычагов воздействия на игрока. Он может уйти бесплатно позже, как Рабьо или со скандалом прямо сейчас, как Куртуа. Так что в каком-то смысле кризис Икарди случился как раз вовремя для «Интера». За два года до истечения контракта клуб находится в достаточно сильной позиции.

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