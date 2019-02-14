Вандерсон ходил на выборы в Бельгии. Лидер «Краснодара», каким вы его не знали

1. Летом 2017 года из «Краснодара» ушёл один Вандерсон и пришёл другой. Вас когда-нибудь путали?

– Когда тёзка перешел в «Антальяспор», мне начали писать: «Круто! Поздравляем с трансфером!». Пришлось объяснять, что речь не обо мне. Зато в раздевалке на нашем стадионе получилось идеально – я сел на место Вандерсона. Жаль, что у нас разные номера, а то мне и его футболки подошли бы.

2. Как игроки «Краснодара» прикалываются друг над другом?

– У нас есть чат в WhatsApp. Там футболисты постоянно шутят. Например, Ари придумывает всем прозвища. Меня называет Соник, как героя из компьютерной игры, который бегает как сумасшедший. Ещё называет меня Флэш, по аналогии с героем комиксов.

«В 11 лет продавал фрукты. Бывало, работал на стройке» Нападающий «Локомотива» Ари пригласил «Чемпионат» к себе домой, показал коллекцию кепок, обуви и познакомил с мамой.

3. Вам когда-нибудь приходилось стрелять из оружия?

– Да, из стандартного пистолета 38-го калибра. У меня дядя – бразильский полицейский. Когда бываю у него на ферме, стреляем в воздух или по консервным банкам.



4. У кого самый сильный удар в «Краснодаре»?

– У Рамиреса с левой.



5. Кто отвечает за музыку в раздевалке?

– Ари – наш DJ. Он ставит вообще всё: и латинскую, и российскую музыку. Даже африканскую для Каборе. Бразильцы уже выучили треки на русском и наоборот. Главный хит в раздевалке: «Цвет настроения черный». Лично я больше всего люблю бразильскую музыку, хип-хоп. Мой последний концерт – Трэвис Скотт. Хотя на моей родине популярнее всего фанк. Его слушают и простые дети на улицах, и состоятельные слои общества.

6. Лучшее место для отдыха?

– Я каждый год езжу в Лос-Анджелес. Он впечатляет. Кстати, на Трэвиса Скотта я ходил неподалёку – в Лас-Вегасе. Это 3-4 часа езды на машине. Там можно одним днём сгонять туда-обратно. У меня есть старший брат. Сейчас он уже серьёзнее, у него жена и ребенок, но четыре года назад он меня разыграл. Он сказал, что купил билеты на меня, него и нашего третьего брата. Я был уверен, что речь о самолёте в Бразилию. Выяснилось, что в США! А я на тот момент о Лас-Вегасе знал лишь по фильмам, не более. В результате я влюбился в Лос-Анджелес. Огромный город, в котором можно отлично провести время: отдохнуть, заняться шопингом, сходить на вечеринки – всё что угодно. Лас-Вегас – тоже классный, но больше для молодых.

7. Летом «Краснодар» лишился двух ключевых игроков – защитника Гранквиста и нападающего Смолова. Несмотря на это, клуб стал успешнее выступать в РПЛ, ЛЕ и Кубке России. За счёт чего?

– Каждый футболист делает разницу, но важнее, что футболисты показывают вместе. Вы сами видите, что мы прибавили как команда. Именно поэтому нельзя никого выделить. Важны все: и вратари, и тренеры, и остальные. Могу сказать за себя. Поначалу мне всё казалось новым в Краснодаре, но теперь обжился, стало проще. У нас сейчас состав, который достаточно хорошо изучил себя. Мы привыкли друг к другу – несколько лет играем вместе.



8. Кто стильнее всех одевается в «Краснодаре»?

– Рамирес. Ещё назову Куэву и Ари. Ну и я тоже помешан на шмотках. Хотя бывают дни, когда просто надеваю первое, что попадёт под руку.

9. Самая необычная встреча с фанатом?

– Один парень на улице попросил оставить автограф на руке, и я расписался. Один раз меня остановила полиция в «Краснодаре». Спросили, откуда я. Когда поняли, что из Бразилии, сразу: «Футболист, что ли?» Эти два полицейских стали моими друзьями. Тем более что здесь мало кто общается по-английски. В Краснодаре не так много знаков дорожного движения, как в Европе. Полицейские мне объяснили, где я могу поворачивать, а где – нет.



10. Где вы выросли?

– В фавеле. Многое повидал. Хотя мне за свою жизнь там не было страшно. Все знали, что я местный, и меня не трогали. Вот в других районах было страшно. Старался не появляться там один. И не дай бог с часами на руке.



11. В 8 лет вы попали в академию «Аякса». Всё благодаря отцу, который тогда выступал в этом же клубе?

– Нет. Мой папа не хотел, чтобы у меня были привилегии, чтобы вообще кто-то знал о нашем родстве на просмотре. Помню, пришли более 1000 детей. Отсеивали, отсеивали и выбрали лишь 18-20 ребят, в том числе меня. Вот тогда мой отец восхитился и поверил, что я действительно способный. Хотя изначально папа рассчитывал, что сыновья пойдут учиться, а не играть. Оказалось, что футбол в крови у всех трёх сыновей. Я младший из братьев. Передо мной всегда был мяч, и я крушил им дома всё: окна, вазы, лампы. Мама говорила, что я должен идти в футбольную секцию. Я во всём подражал отцу. Повторял то, что он делал, и на поле, и за его пределами. Увидел, как он выполняет дриблинг da vaca (приём, когда пробрасываешь мяч с одной стороны соперника, а оббегаешь с другой. – Прим. «Чемпионата») и шёл тренировать эту фишку.

12. На скольких языках вы говорите?

– Без проблем на пяти: португальский, голландский, французский, испанский, английский. Ещё немного знаю немецкий – свободно не говорю, но многое понимаю. С русским сложнее всего. Тут практически нет слов, которые совпадали бы с другими языками. В португальском кое-что похоже на французский. Голландский во многом повторяет немецкий. Русский не похож ни на какой из тех, что я знаю.



13. Один из ваших братьев закончил карьеру, а другой выступает за «Антальяспор». Что он рассказывает вам о чемпионате Турции?

– Я уже почти эксперт по турецкой лиге (смеётся). Часто смотрю матчи моего брата. Кстати, «Краснодар» в Лиге Европы встречался с клубом «Акхисар». Мне кажется, что знание стиля чемпионата Турции мне немного помогло. А что касается моего брата Данилу, то ему нравится в «Антальяспоре». Говорит, что в Анталье отлично жить, и многие футболисты стремятся в этот туристический город. Там выступали Это'О, Насри и другие. В клуб вкладывают средства. Хотя брату и в Саранске нравилось.

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14. Благодаря кому вы попали в «Краснодар»?

– Во многом как раз благодаря рассказам брата. Он до сих пор хорошо отзывается о России и Украине. Так совпало, что, выступая в «Мордовии», он проводил сборы в Краснодаре и познакомился с Жоаозиньо, Вандерсоном, Ари. Так я получил информация о городе и о том, как растёт клуб.



15. Главный гол в вашей карьере?

– Мой первый мяч на профессиональном уровне. Это было в игре чемпионата Бельгии «Серкль» – «Льерс». Мой первый гол получился достаточно красивым. Я до сих пор им любуюсь.

16. У вас есть паспорт Бразилии и Бельгии. Зачем?

– Конечно, я чувствую себя в большей степени бразильцем. Вся моя семья родом оттуда. Я – единственный из нас, кто родился в Бельгии. Хотя и братья, и отец имеют бельгийское гражданство. Я даже на выборы ходил в Бельгии, но уже не помню, за кого голосовал.



17. Где провели праздники?

– На Новый год всегда езжу к родным в Сан-Луис. Мы так редко видимся, что праздную только с ними. Календарь сложился шикарно: последняя игра – в Севилье. У «Краснодара» не было выездных матчей ближе к Бразилии – считай, половина пути домой. Прямо из Севильи полетел к родителям.