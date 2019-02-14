«Реал» сурка. Победа, после которой все говорят о судье

Заголовок этого материала придуман в конце первого тайма. Счёт был ничейный, а судья Дамир Скомина только что отменил гол «Аякса». Но в заголовке чернового файла уже в тот момент появилось упоминание о победе «Реала». А в середине второго тайма, когда «Аякс» сравнял счёт, менять его мне показалось преждевременным. Почему?

Потому что «Реал». Где-то мы это уже видели.

Матчи «Реала» в последние годы часто похожи друг на друга, как эпизоды из «Дня сурка». Некоторые обязательные пункты постоянно повторяются, из одной Лиги чемпионов в другую.

1. Соперник должен быть лучше

Пункт первый: соперник обязательно должен выглядеть лучше. Done. «Аякс» с задачей справился. Первый тай команда провела на порядок интереснее гостей: настырно лезла вперёд через фланги, подключала к атакам защитников Тальяфико и Мазрауи, намного чаще била по воротам. Штанга после удара Тадича, сейв Куртуа после удара Зиеша – у «Реала» таких явных моментов не было.

2. Вратарь спасает

Пункт второй: «Реал» тащит вратарь. Done. Куртуа ошибся и привёз гол, но это не считается, гол отменён. А его сейв после чистого выхода Долберга один на один подарил команде два очка.

3. Контратаки решают

Пункт третий: «Реал» хорош в контратаках. Done. Без шуток, действительно хорош. В первом тайме подходы к воротам «Аякса» были редкими, но каждый раз получалось опасно. Во втором тайме «Реал» поставил контратаки на конвейер. Модрич снова похож на претендента на «Золотой мяч», Кроос вкладывает кроссы на 40 метров идеально в стопу и в темп шага, а с уходом Бэйла «Реал» начал ещё и попадать по воротам. Качественная реализация плана, который после финального свистка озвучил Рамос: «Мы знали, что придётся терпеть и ждать их ошибку».

4. Судья решает больше всех

Пункт четвёртый: скандальное решение судьи. Done. Дамир Скомина с задачей справился, даже с запасом. Отменённый гол Тальяфико в течение 10 минут вывел в топ-3 «твиттера» на верхние позиции сразу три тега, связанные с матчем: Ajax, Courtois, #AJARMA. Просто никто не понял, что вообще случилось. «Аякс» подал угловой, Куртуа грубо ошибся, выпустив мяч после слабого удара, а Тальяфико был первым на добивании. Что не так?

Самый спорный момент дня: судья лишил «Аякс» гола Система VAR теперь и в Лиге чемпионов. На счастье «Реала».

После множества повторов можно догадаться, что. В момент, когда Тальяфико наносил удар, Тадич блокировал Куртуа – то есть, активно участвовал в эпизоде – и находился в при этом в небольшом офсайде. Вопрос, а нужно ли вообще обращать внимание на такое участие в эпизоде, если Куртуа в любом случае не добирался до мяча… ну, это хороший вопрос. Но офсайд действительно был, и блокировка была. Формальный повод не засчитать гол был.

Специально для тех, кому решение Скомины не показалось спорным, арбитр поднял градус скандальности. И засчитал гол Асенсио в классной контратаке «Реала». Дело в том, что фол Васкеса на де Йонге перед голом очевиден, он не вызывает никаких сомнений.

Единственный повод не обращать внимания на этот фол – де Йонг был слишком далеко от эпизода и не мог помешать развитию атаки «Реала». Вроде бы логично, но ведь гол «Аякса» был отменён несмотря на то, что Куртуа никак не мог добраться до мяча. То есть, по факту не мог помешать атаке «Аякса». Нет ли в этом противоречия? Вопрос, кстати, не риторический: УЕФА стоило бы озаботиться тем, чтобы лучше объяснять, на каком основании приняты спорные судейские решения. Например, сразу после финального свистка на официальном сайте УЕФА появилось объяснение, почему гол Тальяфико был отменён. Действительно, из-за Тадича. Хорошо, а как насчёт фола на де Йонге? Или пояснения о том, что считается, а что не считается активным участием в игровом эпизоде? Пока этого нет, решения по-прежнему выглядят противоречащими друг другу в рамках одного матча. И это опять происходит в матче «Реала».

Ещё раз, речь не о предвзятости, а о непрозрачности. Именно непрозрачность принятия решения провоцирует болельщиков писать сотни комментариев о судье в новости после матча (об этом в следующем пункте). Непрозрачность делает решение скандальным.

5. «Реал» побеждает

Пункт последний: победа «Реала», которая сопровождается массовыми пожарами. Done. Не верите – просто почитайте комментарии на «Чемпионате» под новостью о победе «Реала». За 10 минут их набралось больше 100, и они горят. Почитайте.

Всё это мешает говорить о футболе. Если всё-таки попробовать, нужно сказать, что «Реал» оборонялся на удивление низко и не мог удержать мяч в центре: приходилось прижиматься к своей штрафной. Позиционных атак гостей на было как класса: на трети поля «Аякса» мяч находился только 19% игрового времени, в два раза меньше, чем на трети «Реала».

Очень сильный матч провели Мазрауи и Шёне, Тальяфико и Зиеш. Вообще, «Аякс» действовал довольно смело с первых минут и, что удивительно, не подсел во втором тайме, сохранил взрывной темп и управлял ритмом игры самостоятельно. Статистика xG явно в пользу хозяев – 2 против 1,4 притом что она не учитывает отменённый гол Тальяфико.

«Реал» уже в который раз сделал ставку не на структуру игры, а на превосходство в эпизодах. Асенсио забил в ситуации, когда другой игрок вряд ли попал бы по мячу. Кроос и Модрич доставляли мяч в атаку молниеносно, а Винисиус разбирался и один в один, и даже один в два. Он сделал первый гол «Реала». Всё это мы тоже уже видели, в том числе и без Винисиуса в годы при Зидане. Это тактика, которая принесла команде множество побед. И совсем недавно тоже.

«Атлетико» и «Реал» сыграли потрясающе. Всё испортил судья Теперь, когда ввели VAR, может, уже можно убрать судей?

Но когда после очередной победы всех опять интересует личная жизнь судьи и шутки на тему: VAR – видео ассистент «Реала», — всё, что можно сказать о футболе, уходит на второй план. И приходится готовить материал про «Реал» сурка. Хотелось бы о футболе.

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