Уйти красиво — целое искусство. Навасу это удалось

Казань прощается со своими футбольными легендами, людьми, писавшими новую историю «Рубина». Самую яркую и успешную историю. На исходе 2018-го со столицей Татарстана простился Гёкдениз Карадениз, полугодом ранее завершивший игровую карьеру. А теперь клуб покидает не менее культовая личность — Сесар Навас, которого в России отчего-то упорно звали Цезарем (в испанском языке звука «з» не существует). Впрочем, это уже неважно.

Испанский великан словно специально тянул с объявлением своего решения до 14 февраля. А может, и правда специально. Кто знает, возможно, о таком подарке ко Дню святого Валентина последние годы украдкой и мечтала супруга футболиста Лаора? О возможности ежедневно просыпаться и проводить время с любимым мужчиной, а не отлавливать его по «вотсап» между тренировками, спаррингами и процедурами на сборах. О спокойной, размеренной жизни в тёплой Испании, а не на съёмных квартирах в далёкой и значительную часть года холодной России.

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Кого-то жизнь в таком ритме подпитывает новыми эмоциями, впечатлениями, кого-то — утомляет, и чем дальше, тем сильнее. А Навас на футбольном поле задержался дольше очень и очень многих. Даже железного Игнашевича в РПЛ пережил! Видимых причин продолжать эту гонку у него просто-напросто не осталось. Резонов закончить, наоборот, накопилось.

Главнейший — забота о семье. Она для Сесара святое. К родным Навас относится с удивительной для двухметрового бойца нежностью (мы много лет знакомы, и я знаю, о чём говорю). Но и супруга понимала, сколь важно для него дело всей жизни, и потому смиренно принимала все мужнины решения. Очевидно, что это, самое сложное и важное, они приняли сообща.

Была у защитника и ещё одна причина сказать футболу «адьос» именно сегодня. 14 февраля — это же не только праздник влюблённых, но и день рождения Сесара! Поставить точку в карьере ровно в 39 лет — это просто красиво. Не всем удаётся уйти своевременно, достойно и по собственному желанию — чаще «старичков» деликатно или не очень выпроваживают на покой. Навас избежал снисходительных ухмылок и откровенных насмешек и финиширует с гордо поднятой головой. Таким и останется в памяти болельщиков, большим, сильным и благородным. Настоящим кабальеро!

Кстати

321 матч провёл Навас в России, в составе «Рубина» и «Ростова», из них 250 — у Бердыева. 30 игр под руководством Данильянца и 5 у Кириченко — тоже можно отнести к «эре Бердыева».

Его карьера чётко разделилась надвое, на до и после России. В его случае вторая часть оказалась куда более яркой и успешной, нежели первая. Обычно происходит наоборот: сполна насытившись «настоящим» футболом там, иноземцы плюют на спортивный интерес здесь, руководствуясь исключительно финансовым. Навас совместил в России приятное с полезным — заработал не только деньги, но и титулы, трофеи, а с ними — уважение людей.

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В Казани он встретил своего тренера, главного тренера всей жизни. И благодаря ему круто изменил карьерную траекторию. В «Рубине» она у испанца резко устремилась вверх. Всё самое значимое, что Навас выиграл в жизни, он выиграл с Бердыевым. В России просто не осталось медалей и кубков, не покорившихся Сесару. Полный комплект собрал — золото и бронзу чемпионата с «Рубином», серебро — с «Ростовом». Плюс Кубок, плюс два Суперкубка. Он уезжал с обидным ярлычком середняка, не оправдавшего высоких надежд клуба-гранда («Реала»), а возвращается в статусе самого успешного испанца в истории российского футбола. Ради этого, наверное, стоило потерпеть 10 лет на чужбине.

Его российское приключение продлилось ровно 10 лет. И это было явно не худшее время в жизни казанского «Цезаря», а в некотором смысле — лучшее.

Рианчо: Сесар Навас дал «Рубину» больше, чем кто-либо из легионеров.

— Помню, как мы приглашали его в «Рубин», — свидетельствует наш старый добрый знакомый Рауль Рианчо. — «Расинг» испытывал серьёзные финансовые сложности и был вынужден продавать ключевых исполнителей. Когда до Казани дошла эта информация, мы с Курбаном отправились в Сантандер лично понаблюдать за Навасом. Бердыеву он очень понравился, и мне пришлось не один час уговаривать Сесара переехать в Россию. В итоге Навас дал «Рубину» больше, чем кто-либо из легионеров.



Сесар Навас представляет тот тип футболиста, который делает добро своим товарищам, помогает им, исправляет недочёты на поле. Очень позитивный человек — кажется, у него всегда хорошее настроение. И при этом — очень сильный характер. Сложно оставаться на высоком спортивном уровне много лет. Сесару это удалось. Навас — это модель спортсмена и великого человека. Надеюсь, новый этап в его жизни будет не менее успешным, чем игровой. Он заслуживает этого.

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