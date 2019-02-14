В Бразилии фанаты устроили беспорядки. Им больно уступать аргентинцам

Сейчас в Южной Америке проходят отборочные матчи Кубка Либертадорес. Накануне завершился второй раунд из трёх, предшествующих групповому этапу. Главной сенсацией стал вылет бразильского «Сан-Паулу» от скромного аргентинского «Тальереса» (команда лишь в 2016-м вернулась в чемпионат Аргентины после 12-летнего отсутствия).

В матче «Сан-Паулу» – «Тальерес» букмекеры считали бразильцев явными фаворитами (1.50 на победу хозяев и 7.50 – на победу гостей). Однако «Сан-Паулу» сыграл вничью со счётом 0:0 (в Аргентине «Тальерес» победил – 2:0). Бразильский полузащитник Эрнанес, известный по выступлениям за «Лацио», «Интер» и «Ювентус», после игры едва сдерживал слёзы и несколько раз попросил прощения у болельщиков.

Фото: SporTV

В середине второго тайма бразильские фанаты начали скандировать оскорбления в адрес президента «Сан-Паулу» Леко, а также: «О, о, о, хотим игроков». После окончания матча болельщики организовали спонтанный митинг у главных ворот стадиона «Морумби» и снова призвали президента убираться вон. Леко предусмотрительно покинул арену до окончания матча.

Кроме того, фанаты выражали недовольство главным тренером Андре Жардине и выкрикивали имя его предшественника Мауриси Ромальо, который выигрывал с «Сан-Паулу» чемпионство как игрок (1977) и трижды как тренер (2006, 2007, 2008) – он комментировал этот матч в прямом эфире. К стадиону были стянуты силы военной полиции, которые оставались за ограждением и не лезли в толпу. У арены погромов не случилось. Они произошли у ближайшей станции метро, где часть стекол разбили, а другие – выломали.

Противостояние аргентинских и бразильских фанатов является самым непримиримым на континенте. В финале последнего Кубка Либертадорес сыграли две команды из столицы Аргентины «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», что было совсем не приятно для бразильцев. В этой ситуации вылет от аргентинской команды был воспринят болезненно.

После матча в Бразилии делегация «Тальерес» навела порядок в раздевалке и оставила на стуле записку: «Сан-Паулу, большое спасибо. Мы разделяем стремление к развитию. Тальерес из Аргентины». К записке прилагались сувениры – книга с историей «Тальереса», клубный журнал и калебас (сосуд для напитка мате).

Фото: Talleres

По информации GloboEsporte, сегодня может быть объявлено об увольнении главного тренера. Источник утверждает, что всё идёт к отставке Жардине и переводу на другую должность в «Сан-Паулу».