Мамаев сыграл в СИЗО в День влюблённых. Забил тьму мячей и посвятил их жене

В СИЗО «Бутырка» состоялся матч среди заключённых с участием Павла Мамаева. Игра закончилась со счётом 8:7, а сам футболист сыграл за обе команды. Из 15 мячей он забил семь.

Павел вышел на поле в шапке и чёрном спортивном костюме. Одну часть игры провёл в красной манишке, другую — в жёлтой. Мамаев был единственным человеком в именной экипировке. Что касается игра, 17-й номер играл бокс-ту-бокс, но местами выдвигался вперёд — на место центрфорварда.

Фото: РИА Новости

Павел старался вести игру. Часто кричал партнёрам «Вперёд!», а сам опускался ниже. В одном таком эпизоде даже вырезал суперпередачу из глубины. Второй тайм жёлтые начали агрессивно. Явно вырисовывалась схема 1-2-3 с акцентом на атаку. Мамаев тоже начинал феерить. Сначала забил «ножницами» с лёта, а потом и вовсе вколотил мяч в ворота через себя. Пацаны были в восторге. Легионеры на поле тоже были.

Фото: РИА Новости

Мамаев много улыбался. Было видно, что в эти минуты он кайфовал. Несмотря на заснеженное покрытие, уровень был очевиден — футболист «Краснодара» был куда лучше всех остальных. Только и успевал отбивать пятюни партнёрам после забитых мячей. Забивали другие — одобрительно им аплодировал.

Мамаев всё время шёл в стыки. Опасения за контракт? Оставьте эти мысли Кокорину — Мамаев будто вышел на матч РПЛ. Может, поэтому с финальным свистком партнёры стали скандировать «Па-ша!». Правда, в концовке был ещё один любопытный эпизод. К Мамаеву подошёл полицейский. Показалось, что ему не понравилось бурное празднование — в СИЗО же. Паша сначала жестом показал на партнёра, но тут же передумал спорить. Перестал улыбаться и сразу же снял манишку.

«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку», — сказал Мамаев после игры.

Почему не играл Кокорин?

У Александра проблемы со здоровьем — его участие в игре изначально не планировалось. Недавно он рассказывал, что его мучают боли в колене. К тому же его адвокат Татьяна Стукалова утверждала, что участию в матче мешает контракт.

«Кокорин не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации», — поясняла она ещё в декабре.

Что прописано в договоре Мамаева — неизвестно. Но Павла этот фактор от участия в игре не отпугнул. К слову, Кокорин на игре не присутствовал и болел за друга из камеры.

Как объяснил участие Павла в игре адвокат Мамаева?

Игорь Бушманов изначально оптимистично смотрел на сценарий проведения подобной игры. В одном из интервью «Чемпионату» он даже допустил, что в СИЗО пройдёт турнир. Вот как он ответил на вопрос, допустимо ли играть в таком матче по условиям контракта.

«Это некоммерческий футбольный матч, просто дружеская встреча. Павел объяснил мне, что контракт не препятствует проведению игры. Это то же самое, что он в спортивном зале занимается — просто спортивное мероприятие».

Что говорят правозащитники об этой игре?

Единого мнения нет. Павел Пятницкий, например, писал, что такая игра станет нарушением закона. Конкретно — ФЗ №103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

«Если руководство ФСИН пойдёт на это, я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в «Лефортово» привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну а почему нет? Кому секс, кому мяч».

Мнение с полей

Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата»:

«Изначально нужно задать один вопрос – кому вообще был нужен этот матч? Кроме самого Мамаева, который очень хотел наконец-то поиграть в футбол и даже консультировал руководство «Бутырки» по вопросам организации этого мероприятия, есть и ещё одно заинтересованное лицо – ФСИН. Коллеги из разных изданий, выходя из ворот СИЗО, рассказывали, как высокие начальники красовались внутри тюрьмы перед прессой. А после выдали пресс-релиз, в котором сообщается, что теперь в футбол будут играть во всех следственных изоляторах России. Первый матч уже осветили все СМИ, так что пиар-кампания удалась.

Любопытно было понаблюдать за происходящем около СИЗО. Во дворах рядом можно было услышать звуки свистка арбитра, обслуживающего этот странный матч. Кроме машин телекомпаний, об игре не напоминало ничего, большинство прохожих даже не знали, что сегодня здесь играют в футбол.

Поддержать Мамаева и Кокорина приехала только одна женщина. Да не с пустыми руками – взяла журналы с изображением Кокорина пятилетней давности. Жаль, что в итоге уехала она в плохом настроении – автографы друзей игроков ей не достались. Никто из них не приехал.

И всё-таки Мамаев свой матч сыграл. Итоги вы знаете. Вот его видеообзор.