Они прикалываются над «МЮ» и системой WAR.

Disgrace и Valentine’s card: Что зарубежные фаны говорят об 1/8 Лиги Чемпионов

Болельщики из онлайн-школы английского языка Skyeng после матчей Лиги чемпионов прошлись мелким гребнем по соцсетям и собрали самые едкие высказывания иностранных фанов о знаковых матчах.

To show up – появляться, обнаруживаться, приходить

«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гости выиграли со счётом 2:0, хотя «МЮ» считался фаворитом.

«Манчестер Юнайтед», который мы ждали vs «Манчестер Юнайтед», который явился".

To serve as warning – служить предупреждением

Теперь, чтобы пройти дальше, «красные дьяволы» должны сделать невероятное. На этой стадии Лиги чемпионов ни одна команда, которая проиграла в первом домашнем матче с таким счётом, не проходила дальше.

«Домашнее поражение “Манчестер Юнайтед” должно послужить предупреждением всем, кто говорит „Я дома, приходи и побей меня“.

Disgrace – позор

В конце этого матча Поль Погба заработал удаление, чем сильно подвёл «МЮ». Болельщики не преминули пройтись по полузащитнику.

“Погба из будущего Погбе из настоящего: у меня дурные предчувствия насчёт ответного матча. Получи красную карточку и спаси себя от позора”.

To recieve – получить

Конечно, так себе поздравление с Днём Святого Валентина вышло.

“Погба получил валентинку”.

To assist — помогать

Казалось бы, дальше уже некуда. Но матч 13 февраля переплюнул предыдущий день по градусу сарказма в соцсетях. Болельщики поупражнялись в юморе по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR) и её “неправильности” на матче «Аякс» — «Реал». «Аякс» забил после ошибки Куртуа, но судья отменил гол.

“VAR — видео-помощь “Реалу”.

“Если заменить 3 буквы в VAR и добавить ещё одну, то получится “д… мо”. Совпадение? Не думаю!”

To realise – понимать, осознавать

Впрочем, мы всё равно рады. Лига чемпионов вернулась с зимних каникул и до финала в Мадриде нам будет, чем заняться!

“Когда ты понял, что Лига Чемпионов вернулась”.