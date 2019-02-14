«Краснодар» хорош и на фоне «Байера». Он играет в лучший футбол в России

Ольссон дебютирует в «Краснодаре»

О «Краснодаре» во время зимней паузы писали значительно меньше, чем о другом российском участнике плей-офф Лиги Европы – «Зените». Тем не менее с точки зрения футбола игра команды Мурада Мусаева с «Байером» обещала больше, чем противостояние «Фенербахче» с лидером РПЛ. В это трансферное окно «Краснодар» усилился одним новичком, 23-летним центральным полузащитником АИКа и сборной Швеции Кристоффером Ольссоном. Он сегодня вышел в основе хозяев. Покинули «Краснодар» в декабре-январе защитники Роман Шишкин («Крылья Советов») и Стефан Страндберг («Урал»), а также полузащитники Кристиан Куэва («Сантос») и Торнике Окриашвили. Кроме того, вернувшийся из аренды Михайло Ристич был продан в «Монпелье».

Игнатьев в роли Ари

Действительно, футбол в Краснодаре получился куда зрелищнее и качественнее, чем в Стамбуле во вторник. «Байер» играл очень агрессивно, включал свой фирменный прессинг «от Боша». Из-за того, что на половину «быков» вылезали по пять-шесть игроков Леверкузена, Станислав Крицюк и защитники хозяев вынуждены были начинать атаки длинными передачами. Если удавалось отрезать такую большую группу первой линии обороны немцев и зацепиться за мяч (это в отсутствие травмированного Ари было, прежде всего, задачей молодого Ивана Игнатьева), «Краснодар» создавал моменты. До перерыва лучший шанс забить имел новичок Ольссон. И как только швед не попал в ворота после стремительного контрвыпада через фланг и классного паса Вандерсона?!

«Быки» хороши и без мяча

У «Краснодара» существовали кадровые проблемы в обороне, так как дисквалификацию отбывали левый защитник Кристиан Рамирес и центрхав Юрий Газинский. Тем не менее хозяева справлялись с индивидуально сильными игроками «Байера». Правда, в какой-то момент стало казаться, что давно не проводившие официальных матчей «быки» захлебнутся в таком высоком темпе. Но – нет. Команда Мусаева хорошо перестраивалась и показала себя достаточно гибкой: вовремя меняла активный отбор на позиционную оборону. Конечно, статистика владения мячом к перерыву выглядела необычно для претендента на победу в РПЛ (36% против 64%), но самое ценное, что «Краснодар» и при этом не отходит от своего стиля – красивого, комбинационного футбола.

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Когда аплодирует Гвардиола

Второй тайм «Краснодар» начал очень смело, прессинговал немцев возле их штрафной. Создал голевой момент после комбинации, которой аплодировал бы стоя даже Хосеп Гвардиола. Но потом краснодарцы всё-таки «просели». «Байер» прибавил – перестали успевать центральные полузащитники, включая Шарля Каборе. Ему недостаёт скорости и сил, чтобы успевать везде, страховать Маурисио Перейру и новичка Ольссона. Мячи полетели из-за штрафной один за другим, но «быков» выручал Крицюк. Если резюмировать впечатления от игры Ольссона, то в принципе видно, что это умный полузащитник, способный на нестандартные ходы. Другое дело, в столь интенсивном футболе ему пока непросто. Шведа заменили первым: Ольссон нанёс два удара и сделал один ключевой пас.

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Аргентинская рука

На последние 20 минут вышел Магомед-Шапи Сулейманов. Очень хотелось увидеть на поле 19-летнего снайпера, забивающего каждые полчаса в РПЛ и ставшего лучшим бомбардиром «быков» в зимних спаррингах. Сулейманов попытался заработать пенальти – получил жёлтую карточку за симуляцию. На судью грех жаловаться, учитывая, что ранее он не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота хозяев после попадания мяча в руку Уроша Спаича. Других моментов у форварда не было.



В концовке центр поля закрывал ещё и 20-летний Артём Голубев. Здорово, что Мусаев не боится выпускать в плей-офф Лиги Европы молодёжь – так растут талантливые игроки. Но все очень устали. «Байер» обрушил волну своих атак на ворота «Краснодара», а Лукас Аларио даже забил гол, правда, по аргентинской традиции подыграл при этом себе рукой. Поражения наша команда точно не заслуживала. Теперь будем надеяться на победу «Краснодара» или результативную ничью 21 февраля в Леверкузене.