Эмери или Венгер? Угадай, чей «Арсенал» проиграл БАТЭ!

В Борисове состоялась, скорее всего, главная сенсация первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. БАТЭ переиграл лондонский «Арсенал», для которого побороться за победу в еврокубке важно хотя бы по той причине, что заработать место в Лиге чемпионов через АПЛ наверняка будет ещё сложнее. В Москве, Самаре и Оренбурге сегодня кто-то поднимет бокалы за здоровье Станислава Драгуна: экс-полузащитник «Динамо», «Крыльев Советов» и «Оренбурга» стал автором победного гола.

Перед матчем лидер хозяев Александр Глеб, сыгравший в своё время 130 матчей за «канониров», предположил, что никто из игроков его команды на данном этапе не готов на полный матч против «Арсенала». Главный тренер Алексей Бага с юмором ответил на слова Глеба: «Он наговорил, что 90 минут не выдержат. Может, ему жена не разрешает больше 45 минут на холоде?».



На самом деле игроки БАТЭ доказали, что и после зимнего перерыва можно хорошо сыграть с соперником такого класса. Конечно, гости имели гигантское преимущество по владению мячом и нанесли больше ударов по воротам, но, в конце концов, в плей-офф Лиги Европы имеет значение только результат. Перед перерывом Игорь Стасевич здорово навесил со штрафного, а Драгун забил настоящим британским ударом головой под перекладину. Более того, незадолго до финального свистка «Арсенал» потерял Александра Ляказетта, который ударил локтём в лицо Александра Филипповича.

«Канонирам» не помог в Борисове даже вернувшийся недавно в состав после травмы Генрих Мхитарян. Результаты «Арсенала» при Эмери всё больше напоминают о временах, которые предшествовали увольнению Арсена Венгера. Четыре поражения в семи матчах! Время срывать маски.