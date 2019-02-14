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БАТЭ – «Арсенал» – 1:0, 14 февраля 2019 года, обзор матча 1/16 финала Лиги

БАТЭ — «Арсенал» -1:0
Анатолий Романов
Фото: MB Media/Getty Images
Эмери или Венгер? Угадай, чей «Арсенал» проиграл БАТЭ!
Не справились с Драгуном.
Футбол / Лига Европы

В Борисове состоялась, скорее всего, главная сенсация первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. БАТЭ переиграл лондонский «Арсенал», для которого побороться за победу в еврокубке важно хотя бы по той причине, что заработать место в Лиге чемпионов через АПЛ наверняка будет ещё сложнее. В Москве, Самаре и Оренбурге сегодня кто-то поднимет бокалы за здоровье Станислава Драгуна: экс-полузащитник «Динамо», «Крыльев Советов» и «Оренбурга» стал автором победного гола.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Драгун – 45
Удаления: нет – Ляказетт, 85

Перед матчем лидер хозяев Александр Глеб, сыгравший в своё время 130 матчей за «канониров», предположил, что никто из игроков его команды на данном этапе не готов на полный матч против «Арсенала». Главный тренер Алексей Бага с юмором ответил на слова Глеба: «Он наговорил, что 90 минут не выдержат. Может, ему жена не разрешает больше 45 минут на холоде?».

На самом деле игроки БАТЭ доказали, что и после зимнего перерыва можно хорошо сыграть с соперником такого класса. Конечно, гости имели гигантское преимущество по владению мячом и нанесли больше ударов по воротам, но, в конце концов, в плей-офф Лиги Европы имеет значение только результат. Перед перерывом Игорь Стасевич здорово навесил со штрафного, а Драгун забил настоящим британским ударом головой под перекладину. Более того, незадолго до финального свистка «Арсенал» потерял Александра Ляказетта, который ударил локтём в лицо Александра Филипповича.

«Канонирам» не помог в Борисове даже вернувшийся недавно в состав после травмы Генрих Мхитарян. Результаты «Арсенала» при Эмери всё больше напоминают о временах, которые предшествовали увольнению Арсена Венгера. Четыре поражения в семи матчах! Время срывать маски.

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