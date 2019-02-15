«Как не забил в упор? Поскользнулся». Что говорили в Краснодаре

Краснодарская дружина провела яркую игру – в своём фирменном стиле. В первом тайме у команды получалось почти всё (кроме реализации создаваемых моментов), гл в концовке второго игрового отрезка мощнее и мобильнее смотрелся уже немецкий клуб. Подобное развитие событий нетрудно было предсказать, поскольку «Байер», по определению, находится в лучших игровых кондициях, чем «быки», которые провели непривычно короткую предсезонную подготовку.

«Минут 70 мы выглядели очень мощно, — делится своим мнением наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. — Мы играли в открытый футбол, старались возвращаться назад и держать этот ритм. Да, в концовке у соперника было преимущество, но я считаю, что на сборах мы отработали хорошо. Мы увидели сегодня яркую игру, несмотря на то, что не было голов. Обе команды играли в атаку, оборонительного футбола не было. Для данного времени года мы хорошо выглядели, показали качественную игру. Не боялись соперника, уважали его и показали достойный футбол», — резюмировал Мусаев.

«Краснодар» и зимой на уровне «Байера». Он играет в лучший футбол в России Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей.

Действительно, нули на табло не выглядели унылыми, и на один гол обе команды наиграли. У хозяев отличная возможность отличиться была у дебютанта – Кристоффера Олссона. Он метров на 15 отставал от Вандерсона, который прорывался по левому флангу атаки, но умудрился на рывке ликвидировать это расстояние и сумел замкнуть прострел, однако же мяч разминулся со створом ворот.



«Я не могу сейчас с точностью сказать о том, что произошло в том эпизоде, — сетует шведский полузащитник. — Необходимо пересмотреть повтор. По моим ощущениям, я поскользнулся, ушла опорная нога, потому я и не смог правильно сыграть по мячу. Обидно, момент был хороший. В целом, я хорошо себя чувствую, адаптация в новой команде проходит легко. Сегодня на поле мне было комфортно играть с Перейрой и Каборе. Они здорово помогали мне.

Что касается наших перспектив в ответном матче, то мы никого не боимся, мы и сегодня имели все возможности выиграть, но где-то не повезло. Да, впереди непростая выездная встреча, но у нас впереди неделя упорных тренировок, после которых мы будет выглядеть ещё сильнее», — отметил Олссон.



В отсутствие Газинского, атакующая линия «Краснодара» выглядела легковесной, в сравнении с гренадерами германского клуба. Мусаев отметил, что тренерский штаб учитывал это и внёс коррективы.



«Под Байер мы хотели играть более вертикально, у них агрессивный прессинг, если играть вертикально, можно использовать свободные зоны. Мы хотели это делать, но получилось не всё. Расстраивает то, что, имея ряд моментов, мы не реализовали их. Мы проведём большой анализ того, что увидели сегодня на поле, внесём коррективы и постараемся сделать всё, чтобы пройти дальше. Если мы найдём, куда можно надавить, мы непременно постараемся сделать это», — заверил рулевой «Краснодара».



Объективности ради, не меньше поводов огорчаться нулевому исходу матча было у главного тренера «Байера» Петера Боша.

«Я не очень доволен игрой, конечно, — признался после матча голландский специалист. — Мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде. Но надо быть честным, у «Краснодара» были моменты. Во втором тайме моменты были и у нас, но забить, к сожалению, не удалось. Соперник меня не особенно удивил. У в выходные матч с «Дюссельдорфом», мы сосредоточимся на нём. Но я потом отдельно пересмотрю сегодняшний матч, внимательно изучу наши действия, и мы примем решение, что необходимо будет в них поменять. Сейчас понятно главное – нам необходимо забивать голы в ответном матче».



На предматчевой тренировке наставник немецкой дружины заметил, что «Байер», пусть и на бумаге, является фаворитом в этой паре. Любопытно было поинтересоваться, что он думает сейчас.



«Я не думаю, что результат как-то поменял расклады в нашей паре. Никаких фаворитов нет, есть две хорошие команды, и лучшая из них победит. Я, разумеется, надеюсь, что это будет Леверкузен», — с улыбкой отметил Бош.



В целом, послематчевые настроения в микст-зоне у футболистов обеих команд были схожие. Немцы сетовали на свои промахи, краснодарцы – на недостаток игрового тонуса.

«Вы же понимаете, что они продолжают играть в чемпионате, а для нас это первая официальная игра в этом году, — рассуждает Магомед-Шапи Сулейманов. – Это сказалось на характере матча в концовке. Но до 70-й минуты мы выглядели очень достойно, могли выиграть. К сожалению, за время нахождения на поле я не так часто встречался с мячом. Конечно, нам не хватает Ари и Газинского, они – лидеры команды.



Но мы готовимся к каждому конкретному матчу, каждый готов выйти на поле и выполнить установку тренерского штаба. В Леверкузен мы едем добывать положительный для нас результат», — заверил любимец краснодарских болельщиков.