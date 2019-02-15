Черышев сделал матч в Глазго! У Дениса победный гол и голевая передача

Денис Черышев опять забил! Для вингера сборной России это третий гол за «Валенсию» за последние три недели. Теперь наш «испанец» отличился в Глазго на одном из самых горячих стадионов Европы – «Селтик Парк».

В гостевом матче с «Селтиком» Черышев вышел в основе. В первом тайме Денис нанёс один из трёх ударов «Валенсии» по воротам чемпиона Шотландии (автором двух других стал датчанин Даниэль Васс), и этого удара на 45-й минуте россиянину хватило для того, чтобы вывести «летучих мышей» вперёд. Впрочем, его гол, прежде всего, заслуга Рубена Собрино. Испанский форвард сыграл в пас, потом сделал рывок на чужую половину поля, избежав офсайда, получил передачу на ход и в концовке эпизода выкатил мяч россиянину на пустые ворота. Но Черышев тоже молодец – поддержал атаку, оказался в нужное время в нужном месте.

Хоакин забил прямым ударом с углового! Черышев ответил своим голом Гол Дениса Черышева помог «Валенсии» спасти матч с «Бетисом» в полуфинале Кубка Испании.

В начале второго тайма Черышев вернул должок Собрино. После кросса нашего вингера в быстрой контратаке с левого фланга Рубен забил второй гол ударом с линии вратарской. Денис отыграл 63 минуты, после чего уступил место на поле Гонсалу Гуэдешу. Он заработал очень высокую оценку за матч от Whoscored.com – 7,90 балла. Лучший в «Валенсии», конечно же, наряду с Собрино.

Победить «Селтик» в Глазго дорогого стоит. Команда Марселино Гарсии Тораля почти на сто процентов сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.