Лодыгин сменил одну скамейку на другую. Зато забил Черышев

Лодыгин опять сидит

На скамейке. У Юры дела пока идут очень скверно. Третью игру подряд он попадает в заявку, но сидит все 90 минут. Даже в Кубке шанса не получил. Главный конкурент — 26-летний португалец Жозе де Са. Вчера в рамке стоял он же и пропустил два мяча. На скамейке начал и Бибрас Натхо, но тот хотя бы вышел по ходу игры — на 69-й минуте. Помимо прочего, матч омрачился неприятным инцидентом с полицией.

БАТЭ вернул 2008-й

Как раз тогда он стал первым белорусским клубом, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В том евросезоне ему удалось сыграть вничью с «Юве», а в этом — обыграть топ-клуб АПЛ! Бывший динамовец Драгун прервал сухую серию «Арсенала» (495 минут). БАТЭ берёт восхитительный реванш: год назад «канониры» разнесли белорусов в Лиге Европы (6:0). Особенно эпично, что против бывшего клуба играл Александр Глеб. Что до игры, Эмери не перебарщивал с ротацией, а в самом конце лишился удалённого Ляказетта, который теперь пропустит решающую игру. Верим в соседей, но всё-таки держим в голове, что в первой игре у них порой получается куда лучше, чем во второй.

Черышев забил

Чуть больше месяца прошло с момента, когда Черышева освистали свои же болельщики на «Месталье». С тех пор «Валенсия» проиграла лишь раз, а сам Денис уже трижды забил. Ещё дважды — отдал голевую передачу. С «Селтиком» россиянин вышел в старте и заменился спустя 64 минуты. За это время он успел забить первый мяч и выложить эффектную голевую на ногу Рубену Собрино. От него же был ассист на самого Дениса при забитом мяче. Редкое в этом раунде преимущество в два мяча — вопросов по выходу в следующую стадию теперь минимум.

Португальцы выступили лучше

В России большие опасения на тему того, что РПЛ потеряет третью путёвку в Лигу чемпионов. Если честно, результаты намекают, что, может, это и по делу, но мы же верим в наш футбол? В общем, болеть теперь нужно против португальских команд, которые в этом раунде выступили лучше россиян (выиграла «Бенфика»). Текст с подробным описанием изменений в таблице коэффициентов смотрите на «Чемпионате» чуть позже, а пока загуглите обзор вчерашних игр. Сможете насладиться поражением «Спортинга» и отличным голом Альфонсо Педраса слёта. И увидеть удаление Маркоса Акуньи, которого ещё недавно очень хотел «Зенит».

15-минутное шоу

Матч «Шахтёр» — «Айнтрахт» можно было заканчивать в середине первого тайма. Всего за 15 минут команды обменялись голами, а Тарас Степаненко получил две жёлтые карточки и отправился с поля. И всё же донецкий клуб вытащил ничью, а Адольф Хюттер впервые в этой Лиге Европы потерял очки. Не помогли даже Ребич с Йовичем. Для тех, кто забыл, суперзвезда ЧМ и один из лучших бомбардиров Бундеслиги.