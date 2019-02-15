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Обзор матчей Лиги Европы, 14.02.19, как сыграли Лодыгин, Черышев и другие

Юрий Лодыгин
Максим Ерёмин
Фото: olympiacos.org
Лодыгин сменил одну скамейку на другую. Зато забил Черышев
Главные события Лиги Европы.
Футбол / Лига Европы

Лодыгин опять сидит

На скамейке. У Юры дела пока идут очень скверно. Третью игру подряд он попадает в заявку, но сидит все 90 минут. Даже в Кубке шанса не получил. Главный конкурент — 26-летний португалец Жозе де Са. Вчера в рамке стоял он же и пропустил два мяча. На скамейке начал и Бибрас Натхо, но тот хотя бы вышел по ходу игры — на 69-й минуте. Помимо прочего, матч омрачился неприятным инцидентом с полицией.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
2 : 2
Динамо К
Киев, Украина
1:0 – Хассан – 9, 1:1 – Буяльский – 27, 2:1 – Диаш – 40, 2:2 – Вербич – 89

БАТЭ вернул 2008-й

Как раз тогда он стал первым белорусским клубом, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В том евросезоне ему удалось сыграть вничью с «Юве», а в этом — обыграть топ-клуб АПЛ! Бывший динамовец Драгун прервал сухую серию «Арсенала» (495 минут). БАТЭ берёт восхитительный реванш: год назад «канониры» разнесли белорусов в Лиге Европы (6:0). Особенно эпично, что против бывшего клуба играл Александр Глеб. Что до игры, Эмери не перебарщивал с ротацией, а в самом конце лишился удалённого Ляказетта, который теперь пропустит решающую игру. Верим в соседей, но всё-таки держим в голове, что в первой игре у них порой получается куда лучше, чем во второй.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Драгун – 45
Удаления: нет – Ляказетт, 85

Черышев забил

Чуть больше месяца прошло с момента, когда Черышева освистали свои же болельщики на «Месталье». С тех пор «Валенсия» проиграла лишь раз, а сам Денис уже трижды забил. Ещё дважды — отдал голевую передачу. С «Селтиком» россиянин вышел в старте и заменился спустя 64 минуты. За это время он успел забить первый мяч и выложить эффектную голевую на ногу Рубену Собрино. От него же был ассист на самого Дениса при забитом мяче. Редкое в этом раунде преимущество в два мяча — вопросов по выходу в следующую стадию теперь минимум.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
0 : 2
Валенсия
Валенсия, Испания
0:1 – Черышев – 42, 0:2 – Собрино – 49

Португальцы выступили лучше

В России большие опасения на тему того, что РПЛ потеряет третью путёвку в Лигу чемпионов. Если честно, результаты намекают, что, может, это и по делу, но мы же верим в наш футбол? В общем, болеть теперь нужно против португальских команд, которые в этом раунде выступили лучше россиян (выиграла «Бенфика»). Текст с подробным описанием изменений в таблице коэффициентов смотрите на «Чемпионате» чуть позже, а пока загуглите обзор вчерашних игр. Сможете насладиться поражением «Спортинга» и отличным голом Альфонсо Педраса слёта. И увидеть удаление Маркоса Акуньи, которого ещё недавно очень хотел «Зенит».

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 – Педраса – 3
Удаления: Акунья, 76 – нет

15-минутное шоу

Матч «Шахтёр» — «Айнтрахт» можно было заканчивать в середине первого тайма. Всего за 15 минут команды обменялись голами, а Тарас Степаненко получил две жёлтые карточки и отправился с поля. И всё же донецкий клуб вытащил ничью, а Адольф Хюттер впервые в этой Лиге Европы потерял очки. Не помогли даже Ребич с Йовичем. Для тех, кто забыл, суперзвезда ЧМ и один из лучших бомбардиров Бундеслиги.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 – Хинтереггер – 7, 1:1 – Марлос – 9 (пен), 1:2 – Костич – 50, 2:2 – Тайсон – 67
Удаления: Степаненко, 11 – нет
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