«Черышев круче Неймара». Фаны «Валенсии» в восторге от его игры

Денис Черышев стал одним из главных действующих лиц во вчерашнем матче Лиги Европы «Селтик» — «Валенсия». Гости победили 2:0, на счету российского легионера – гол и голевая передача. Испанские болельщики в соцсетях не скупятся на комплименты.
«Лучшее в Черышеве – его левая нога и умение прорываться в свободные зоны. Ему не хватает стабильности и качественной игры с мячом, но сейчас он в порядке».
«Не могу дождаться момента, когда буду рассказывать своим внукам, что видел, как «Валенсия» выиграла в составе с Черышевым на одной из самых враждебных европейских территорий».
«Я всегда это говорил и буду говорить. Черышеву определённо есть в чём прибавлять. Недооценённый игрок, которого часто освистывают, когда что-то идёт не так. Немного терпения по отношению к этому русскому парню».
«Черышев с каждым разом набирает. За последние полтора месяца русский стал совсем другим футболистом. Он играет на высоком уровне, забивает в последних матчах...".
«Есть опция выкупить Черышева? Если он продолжит на этом же уровне, я бы подумал об этом».
«Интересная ситуация с Черышевым. Никто не может сказать, что он в плохой форме, но никто в «Валенсии» не скажет, что он незаменим, как Парехо, Кондогбья или Гайя. У него есть обманчивая тенденция играть за клуб или страну, когда этот матч транслируют по телевидению».
«Черышев-Собрино круче, чем Месси-Сураес».
«Черышев и Собрино — лучший дуэт нападающих в мире».
«Гол Черышева, пас Собрино. Гол Собрино, пас Черышева».
«Денис Черышев-2019 круче, чем Денис Черышев-ЧМ-2018».
«Непопулярное мнение: Черышев хорош».
«Черышев круче Неймара».
«Как хорош Черышев!»
«Когда я написал в био (информация о себе в «Твиттере». — Прим. «Чемпионата»), что ненавижу Черышева, он начал хорошо играть. Скажите, что мне туда написать, чтобы это воскресло?»
«Черышев, я тебя люблю».
«Черышев — забавный футболист. Он играет, как игрок клуба из низшей лиги, а забивает и отдает пас, как звезда».
«Я серьезно думаю, что Черышев наш лучший и самый эффективный игрок в штрафной. Жаль, что чаще всего он лажает».