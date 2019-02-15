Испанские болельщики теряют терпение. Руководство Примеры издевается над ними

Болельщики «Алавеса» наверняка были бы довольны матчем своей команды против «Леванте» вне зависимости от результата встречи – благодаря ним о заключительной встрече тура Примеры заговорил весь Интернет. Матч, конечно же, мало кого интересовал – все обсуждали, как группа фанатов хозяев принесла на стадион гроб и всю встречу носила его между рядами в костюмах могильщиков. Подобные акции не в новинку на «Мендисорросе», и каждая из них – протест против руководства Примеры. В баскском дерби против «Атлетика», например, болельщики «Алавеса» вывесили огромный баннер с надписью «выключите телевизор – спасите футбол».

В Испании в зоне ЛЧ команда, которая не умеет забивать с игры Хотя тренер играл в «Барселоне».

В своем недовольстве Ла Лигой посетители «Мендисорроса» не одиноки – практически каждый тур в одной из встреч болельщики (иногда сразу обеих команд, как в матче «Леганеса» против «Райо», когда фанаты повернулись к полю спиной) активно протестуют против испанских футбольных чиновников.

Причина недовольства болельщиков – жадность лиги. Уже довольно давно руководство Примеры не заинтересовано ни в чем, кроме прибыли. Ради нее в Испании отказались от проведения нескольких матчей одновременно и тем самым растянули тур на четыре дня – так можно больше заработать на рекламе. Ради нее теперь матчи могут начинаться рано утром или ближе к ночи – так Ла Лига подстраивается под азиатскую и североамериканскую аудиторию. Руководство Примеры делает все, чтобы увеличить доходность своего продукта, и забывает о местных болельщиках, при этом продолжая искренне удивляться низкой посещаемости чемпионата.

В прошлом году права на показ матчей Примеры были проданы испанской компании Telefonica. 3 года трансляций Ла Лиги обошлись телекоммуникационному гиганту в три миллиарда евро. При этом, как и в Англии, интерес к матчам платной подписки закономерно уступает бесплатным для населения Испании футбольным трансляциям. Для сравнения самый популярный матч Примеры прошлого сезона, встречу «Барселоны» с «Атлетико», платно посмотрели 2.2 миллиона человек – почти в пять раз меньше средних показателей еврокубковых матчей с участием испанских команд.

Самая дешевая подписка на показ матчей Примеры обходится болельщику примерно в 70 евро каждый месяц – серьезная сумма для страны с внушительным уровнем безработицы и не самой лучшей экономической ситуацией. Билеты на футбол в Испании, как правило, стоят меньше билетов на матч АПЛ, но все равно остаются достаточно дорогим удовольствием для большинства любителей футбола в стране.

Но, даже если фанат условного «Алавеса» может позволить себе сходить на футбол и насладиться матчем любимой команды, сделать это не так просто. Во-первых, приходится идти на стадион поздно вечером в рабочие понедельник или пятницу, потому что по субботам и воскресеньям проходят рейтинговые по оценкам лиги матчи. Из 23 сыгранных «Алавесом» встреч восемь пришлись на будни, и баски здесь не исключение – каждый середняк проводит в среднем треть чемпионата в неудобное для людей время.

При этом календарь вредит не только болельщикам. В середине первого круга баскская команда должна была закрыть тур матчем в понедельник и открыть следующий матчем в пятницу этой же недели — из-за этого форсируется подготовка к игре. Во-вторых, заранее спланировать свои дела и включить в них поход на футбол почти невозможно – Примера публикует точное время матча только за две недели до его начала, пытаясь не ставить игру параллельно с матчами на других континентах и не терять тем самым в аудитории.

В итоге между походом на стадион в будний день и просмотром матча Примеры по телевизору рядовой болельщик провинциального середняка не выбирает ничего, а потом президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвиняет в этом сами клубы и штрафует их за слабую работу с фанатами — в прошлом сезоне за пустые места в телевизионной «картинке» досталось «Сельте». Хотя, если разобраться, сама Примера своими действиями изолирует людей от футбола.

В Испании и других европейских футбольных странах верят, что протесты имеют смысл, — столкнувшиеся с похожей ситуацией немецкие фанаты намного жестче подошли к отстаиванию своих прав и отбили у Бундеслиги официальный отказ от матчей по понедельникам с 2021 года.

Подобные перфомансы болельщиков в Испании длятся уже несколько лет, но только в этом году на них начали обращать внимание местные СМИ. Во многом благодаря самым небезразличным к проблеме фанатам «Алавеса», показавшим поддержке остальных команд пример борьбы за любимую игру. Сегодня, 15 февраля, 24-й тур Примеры откроет матч «Эйбара» с «Хетафе», а в понедельник между собой сыграют «Уэска» с «Атлетиком». Сопротивление будет продолжено.