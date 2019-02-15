88-летнего тренера «Атлетико» обвиняют в педофилии. Он 24 года приставал к детям

«Я потерял женщину, которую любил, и был раздавлен»

До последних дней Мануэля Бриньяса в Мадриде восхваляли в легендах. Человек, который 20 лет возглавлял академию «Атлетико» и чуть ли не лично нашёл, воспитал и довёл до основы Фернандо Торреса. Бриньяса боготворят фанаты, фактически это главная легенда клуба после смерти Луиса Арагонеса. В прошлом году появились новости о резком ухудшении здоровья функционера, но он и сейчас ходит на домашние матчи «Атлетико». Совсем недавно он присутствовал на презентации Альваро Мораты в качестве новичка клуба.



И вдруг… Два дня назад Бриньяс дал интервью газете El Pais, в котором признался в действиях сексуального характера в отношении подростков. По его словам, было несколько случаев в начале 80-х, когда он отвечал за соревнования и скаутинг в одной из мадридских футбольных школ. Одновременно он был послушником в католической группе «Марианисты».

Признание последовало после того, как тренеру предъявил дневник одного из воспитанников академии с обвинением в домогательствах. «Это странные вещи, которые творились со мной в то время. Я стараюсь не вспоминать это. Был сложный период – женщина, которую я любил и на которой собирался жениться, умерла. Я был раздавлен. Я стал членом «Марианистов», это тоже сказывалось на психике. В итоге один или два раза я позволил себе подобные инциденты. Но вовремя остановил себя», – рассказал Бриньяс.

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Слова Мануэля сильно отличаются от версии того самого воспитанника академии. В первую очередь потому, что Бриньяс настаивает на минимальном контакте и количестве инцидентов. А жертва настаивает, что тренер далеко не раз приходил ночью в общую комнату и приставал к нему. «Его интересовал только я, несмотря на то что рядом спали другие мальчики. Когда это случилось впервые, я был парализован от шока и не понимал, что творится. Просто хотелось в дальнейшем оказаться подальше от всего этого. Были случаи ласки интимных зон, мастурбации, а однажды (только однажды) – фелляции. При этом он никогда не пытался обнять или поцеловать меня. Кажется, ему больше нравилось удовлетворять меня, а не себя».



Пострадавшего зовут Мигель, сейчас ему 59 лет. Он уверяет, что многие в школе были в курсе происходящего. «Я говорил с одним из сокурсников спустя 30 лет после инцидента. Он признался, что знал обо всём. Но это никто никогда не говорил, мы просто не могли этого допустить».

«Извинился и сказал никогда не доверять взрослым»

Домогательства продолжались три года, Мигель не рассказал о них родителям. В какой-то момент подросток достаточно осмелел, чтобы наконец сопротивляться вниманию со стороны Бриньяса.



Примерно год назад мужчина связался с Бриньясом. Он хотел получить объяснения по поводу всего, что происходило почти 50 лет назад. И услышал версию о нервном срыве на фоне смерти любимой женщины. «Но к моменту, когда всё началось, он уже три года был среди «Марианистов». Ещё столько же длились его домогательства, – не верит в версию Мигель. – Эта история должна получить публичную огласку, но я не держу зла на него. Я сказал ему, что прощаю».

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Сам Бриньяс признался в интервью, что эта история уже многие годы не даёт ему покоя. И утверждает, что сразу извинился перед мальчиком за всё, что делал с ним: «Я попросил у него прощения и сказал никогда не доверять взрослым». Мигель эти слова отрицает.



Так как Бриньяс в свои 88 лет до сих пор связан с орденом «Марианистов», комментировать его поведение пришлось руководству объединения. Там ответили, что испытывают «абсолютное удивление». Они утверждают, что никогда не получали жалоб на Бриньяса, и выразили готовность к сотрудничеству, в том числе с прокуратурой.

«Он сказал, что сейчас нанесёт мне на тело разогревающую мазь»

После интервью El Pais опубликовал показания ещё четырёх пострадавших от домогательств Бриньяса. Каждому из мальчиков на момент домогательств было от 10 до 14 лет. «Он приставал ко мне лишь единожды, но это сломало всю мою жизнь. Он пришёл размять мне травмированное плечо, но вынудил остаться в одних шортах. Затем я услышал, что сейчас он нанесёт мне немного разогревающей мази. В этот момент я не мог двигать шеей и не видел, что происходит за моей спиной. Лишь спустя какое-то время я осознал, что он эякулировал на меня», – рассказывает другой мужчина. Сейчас он доктор биохимии и профессор университета. По его словам, инцидент случился через 10 лет после истории, которую признал Бриньяс.



Жертвы называют два основных сценария домогательств мужчины. Либо массаж в школьном гардеробе («у него была тепловая лампа красного цвета. И если мы слышали про «красную лампу», то уже понимали, что нас ждёт»), либо домогательства в лазарете для тех, кто был вынужден оставаться там на ночь. Никто из жертв не обвиняет Бриньяса в попытке заняться с ними сексом. Они говорят о его стремлении трогать их и ласкать интимные зоны. «Я лежал в лазарете с болью в животе. Он пришёл и сказал, что поможет. Сначала гладил живот, а потом опустил руку ниже – на лобок».

Один из пострадавших утверждает, что пять лет назад писал руководству тренировочных лагерей, когда узнал, что Бриньяс до сих пор приезжает туда. Он сделал это, потому что в лагерь мог поехать его собственный сын. «Я потребовал гарантий, что мой ребёнок никогда не останется с ним наедине». Хосе Луис Альварес, начальник лагеря, признаёт, что получал предупреждения, но отмечает: «Это удивило, так как мы никогда не слышали и не сталкивались с подобным».



На всё происходящее не могли не отреагировать в «Атлетико», и клуб оперативно выступил с заявлением.



● За годы работы в «Атлетико» Бриньяс не давал ни малейших поводов для подозрения, а скорее наоборот – был образцом порядочности.

● Как только информация об инцидентах была опубликована, клуб инициировал внутреннее расследование, чтобы исключить существование чего-то подобного за время работы в «Атлетико».

● Клуб решительно осуждает такое поведение. Одна из ценностей «Атлетико» – максимальная защита детей и их прав.

● Отношения «Атлетико» и Бриньяса разорваны.



Позже El Pais опубликовал показания ещё двух жертв. Таким образом, общее число пострадавших на данный момент насчитывает 7 человек. А последний из перечисленных случаев случился в 1996 году. Если все обвинения подтвердятся, получится, что Бриньяс приставал к мальчикам на протяжение 24 лет.