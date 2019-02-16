«ПСЖ» соответствует правилам финансового фэйр-плей. Кто-то удивлён?

Моуринью: Неймар — лучший бразилец после Пеле? Люди забыли о Роналдо и Ривалдо

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал недавнюю публикацию бразильского футбольного журнала Placar, в котором форварда «ПСЖ» Неймара назвали лучшим игроком страны со времён Пеле.

«Неймар — фантастический талант, в этом нет никаких сомнений. Он приехал в Европу и сразу же победил, но люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо, которых в какой-то момент стали считать лучшими в мире. Они тоже фантастически выступали в Европе, но помимо этого добились успеха вместе со сборной своей страны.



Я назвал только двух игроков, но мог бы и больше. Неймар продолжит сражаться за место в элите европейского футбола, где он и так уже находится, а победа в составе национальной команды Бразилии на чемпионате мира пока останется для него мечтой», — цитирует Моуринью Goal со ссылкой на эфир телеканала DAZN.

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Комличенко забил 20-й мяч в сезоне и помог «Младе Болеслав» обыграть «Теплице»

В матче 21-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» нанесла поражение «Теплице». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола стал Антонин Кржапка, отличившийся на 36-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил российский форвард Николай Комличенко, реализовавший пенальти. Для Комличенко этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне. Российский форвард является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.



С 50-й минуты гости играли в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Александар Шушняр.



После этой победы «Млада Болеслав» набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, которое ранее занимал клуб «Теплице».

В следующем туре «Млада Болеслав» будет принимать «Яблонец», занимающий третье место в турнирной таблице.

Белорусы со следующего сезона перестанут считаться легионерами в России

Министр спорта России Павел Колобков на встрече президента страны Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.



«Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта.



Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утверждён последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», — приводит слова Колобкова «БелТА».

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Рибери: до сих пор не смирился с тем, что не выиграл «Золотой мяч» в 2013 году

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери вспомнил, как в 2013 году не получил «Золотой мяч», который тогда достался нападающему Криштиану Роналду.



«Я полагал, что должен был выиграть «Золотой мяч». Даже сейчас считаю, что я этого заслуживал. До сих пор не смирился с этим, ведь сделал всё возможное, чтобы получить награду.



Я выиграл всё с «Баварией». Выступить лучше было невозможно! Тогда я очень сильно провёл год в индивидуальном плане, мне было нечему завидовать по отношению к Роналду или Месси.

Пережил третье место, как ужасную несправедливость. Десять тысяч раз задавал себе вопрос: почему не я? Чем больше об этом думал, тем больше раздражался. Непонятно, почему так произошло», — приводит слова Рибери L’Équipe.

Источник: CAS встанет на сторону «ПСЖ» по вопросу соответствия клуба ФФП

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержит «ПСЖ» в вопросе соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей, сообщил французский журналист Солен Шеррье в «Твиттере».



В конце 2018 года руководство «ПСЖ» подало апелляцию в CAS в связи с проверкой клуба на соответствие правилам финансового фэйр-плей представителями УЕФА.



Ещё в июле УЕФА начал новую проверку в отношении «ПСЖ», несмотря на то что парижский клуб выполнил условия организации и продал футболистов на сумму в € 50 млн. Ранее сообщалось, что продажа футболистов поможет «ПСЖ» избежать санкций за нарушения в финансовые периоды 2015-2017 годов.



Также УЕФА требовал, чтобы парижане не продлевали контракт с Qatar Tourism Authority, который истекает в 2019 году. В случае прекращения сотрудничества парижанам с большой долей вероятности пришлось бы продать одного из дорогостоящих игроков.

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«Интер» намерен продать Икарди летом и готов снизить цену до € 80 млн

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб после окончания нынешнего сезона.



По информации Corriere della sera, руководство нерадзурри, не сумевшее договориться с агентом и женой футболиста Вандой Нарой о продлении контракта с игроком, приняло решение продать форварда летом. В соглашении Икарди, рассчитанном до 2021 года, прописана опция выкупа за € 110 млн, которая действует только для иностранных клубов и только в период с 1 по 15 июля, однако «Интер» готов снизить цену и продать Мауро за € 80-90 млн.



13 февраля стало известно, что Икарди был лишён капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать на гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Позднее в СМИ появилась информация, согласно которой клуб не станет штрафовать игрока.

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«Локомотив» — об информации о задержании Тарасова: ерунда это

Пресс-атташе московского «Локомотива» Станислав Редикульцев опроверг информацию о задержании полузащитника Дмитрия Тарасова сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево.



«Ерунда это», — сказал Редикульцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Тарасов был остановлен сотрудниками таможни и задержан по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Утверждалось, что футболисту грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и стоимости денежных инструментов. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.