ЦСКА не продлил контракт с Дзагоевым. Пишут про интерес «Галатасарая»

По старинке начинаем с «Зенита», после провала в Стамбуле с утроенной силой заговорили про замену Набиуллину на левом фланге. Возможно, поэтому в Португалии снова разжигают тему интереса к Акунье. На самом деле, пока тот удаляется за «Спортинг» в Лиге Европы, «Зенит» уже переключился на другой вариант. Интерес метнулся в сторону Скопинцева из «Ростова». Про этот переход говорят уже давно, но развязка может наступить в ближайшие дни.

Занятно, что этой зимой клуб отпустил другого левого защитника Евгения Чернова. В конце года его контракт с клубом закончился, и продления не случилось. У Чернова, если верить агенту, были предложения в MLS, где он мог стать первым россиянином. Отпугнули высокие налоги. Теперь Евгений в «Ростове»: там-то таких проблем не будет.

Разорвавший контракт с «Рубином» Джанаев ищет новый клуб. Два основных варианта — «Динамо» и «Урал». Последние причём утверждают, что Сослан им неинтересен. Посмотрим, так ли это в самом деле, но если Джанаев уедет в Москву, автоматически станет вратарём скамейки — Шунин точно не сядет. Также СМИ сообщают, что «Динамо» присматривается к игроку «Рубина» Игорю Калинину.

Стали известны подробности перехода 18-летнего грузина Хвичи Кварацхелии. Анонсированный Сёминым новичок перешёл в «Локо» на правах аренды до конца сезона. Если не удастся договориться по Живоглядову, Хвича так и останется единственным новичком «Локомотива» этой зимой.

Артём Сокол из «Арсенала» после просмотра в «Тромсё» взят им в аренду и будет играть в Норвегии. Вместе с ним на просмотр приезжал Ярослав Ивакин, но решение было принято только по Соколу. Макаров, который был на просмотре в самом «Арсенале», понравился тренерам. Проблема возникла между клубами — не вышло договориться с ЦСКА. В итоге «армейцы» пристроили его до лета в «Авангард».

«Краснодар» не торопится искать усиление. Несколько футболистов ушло, а взамен только Олссон. Мусаев уже сказал, что клуб хочет купить игрока в каждую линию, но с трансферами придётся подождать до лета. Та же история с ЦСКА. Вместо усиления этой зимой клуб активно ищет варианты для своей молодёжи. К группе ушедших присоединился Иван Маклаков («Зенит-2») и Тимур Пухов («Жальгирис»).

ЦСКА пока так и не подписал футболистов, к которым проявлял интерес зимой. И не продлил Дзагоева. Контракт Алана заканчивается этим летом, и он уже имеет право вести переговоры. Писали про интерес из Турции: по нашей информации, это неправда. Но в любом случае, раз контракт ещё не продлён, значит не всё идёт гладко.