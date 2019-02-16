ЦСКА зимой непобедим. Он сыграл с «Ньюкаслом» лучше «Ман Сити»

Самый классный соперник на сборах

Виктор Гончаренко так спланировал график зимних матчей, чтобы ко встрече с реально классным противником подойти в приличных игровых кондиций. При всём уважении к представителям Скандинавии, на которых «разминались» москвичи в прошлых спаррингах, «Ньюкасл» — это всё же иной уровень. И по финансовым, и по игровым возможностям. Не смотрите на 16-ю позицию «сорок» в АПЛ. Высокий потенциал команды засвидетельствовала свежая, менее чем месячной давности, победа над восхитительным «Ман Сити» Гвардиолы.

Даже смешанным составом, с резервистами в воротах и слева в обороне, «Ньюкасл» предстал в Пинатаре агрессивной, физически мощной командой, обеспечив штаб ЦСКА достаточным объёмом полезной информации. Условные «Одд» и «Стогндал», получившие от красно-синих по «трёшке», её чисто физически в таком количестве дать не могли.

Четыре центральных хавбека в основе

К первому зимнему сбору 2019 года у красно-синих возник очевидный перебор людей в центре поля. Отпустив по арендам молодых Гордюшенко и Хосонова, Гончаренко немного разгрузил среднюю линию, но центральных хавбеков в его распоряжении по-прежнему больше, чем мест в составе. Этим и объясняются регулярные пробы полузащитников на смежных позициях: Бийол выходил в центре обороны, Бистрович – справа.



В Пинатаре тренер ЦСКА задействовал сразу четверых центральных хавов. Двое из них – Дзагоев и Влашич действовали с небольшим акцентом на фланги, тогда как Бистрович с Ахметовым сотрудничали в опорной зоне. От классической 4-4-2 расстановку красно-синих отличало отсутствие ярко выраженных крайних полузащитников. Схематично её правильнее обозначить цифрами 4-2-2-2.

ЦСКА всё ещё не продлил контракт с Дзагоевым. Пишут про интерес «Галатасарая» Все важные новости за неделю до закрытия трансферного окна.

Гончаренко продолжает поиск оптимальной конфигурации в обороне

Командир красно-синих пробует различные тактические варианты на сборах. Какой будет базовым во второй части сезона, определить проблематично. Обе схемы – с тройкой и двойкой стопперов – используются попеременно. В последних «контрольках» ЦСКА играл в четыре защитника, но с выздоровлением Магнуссона вполне может остановиться на модуле 3-5-2 как основном. Под более или менее серьёзным давлением изъяны пары защитников незамедлительно вскрываются. Бекао не всегда хватает скорости, Набабкину – навыков работы в центре, а обоим – качественного длинного паса. Если же системой не предусмотрен чистый опорник, заточенный на разрушение, центральная ось «армейцев» ещё больше проседает.

В первые полчаса матча «Ньюкасл» с пугающей периодичностью проникал на ударные позиции по центру. Забил, правда, только раз (наш старый знакомый Рондон подстерёг отскок мяча от бедра Марио), но это скорее недоработка англичан, чем заслуга «армейцев». Обилие игроков в центральной зоне к автоматическому повышению её надежности не привело. Акинфееву дважды приходилось страховать своих защитников в качестве либеро. Ещё один гол предотвратил Бекао, выбив мяч с ленточки.

Абель вышел в лучшие бомбардиры ЦСКА в межсезонье

К положительным итогам матча следует отнести своевременную и правильную реакцию вице-чемпионов России на разовую неприятность и невыгодное развитие игры в целом. В третий раз за сборы москвичи оказались в роли отыгрывающихся – и в третий же раз отыгрались. Характер – он и в «товарняках» проявляется и крепнет.

«Ньюкасл» — ЦСКА — 1:1. С мячом Абель Эрнандес Фото: pfc-cska.com

ЦСКА сравнял счёт ещё до перерыва. Работяга Фернандес загладил вину за нечаянную результативную скидку в своей штрафной идеальным прострелом на Эрнандеса. Третий гол на сборах позволил Абелю выйти в лидеры корпоративного «зимнего зачёта». После двух травм осени уругваец набрал приличную форму, что не может не радовать тренера. Лишь бы поломок больше не было.