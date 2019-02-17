Ей посвящает голы лучший российский бомбардир этого сезона

Об отношениях Марины и Николая официально стало известно в конце 2014 года – тогда девушка впервые выложила совместную фотографию с форвардом в «Инстаграм». Марина младше Николая всего на год – ей 22. Познакомилась пара в Краснодаре, когда будущая звезда чешского чемпионата ещё находился в системе «Краснодара», а его избранница училась в Кубанском государственном университете.

Когда Николай выступал за «Краснодар», Марина регулярно ходила на матчи «быков» и молодёжной сборной России. В 2016 году Комличенко в первый раз отправился в Чехию – в либерецкий «Слован». Девушка последовала за ним.



При этом интересуется Марина не только футболом – на её страницах в социальных сетях можно увидеть фотографии с этапов Формулы-1 в Сочи, а также узнать о музыкальных предпочтениях – она часто делится на своей странице песнями Тимати и группы «Каспийский груз».



Прошлым летом Николай и Марина расписались. Свадьбу молодые сыграли на родине – в Краснодарском крае. А после медового месяца Николай вернулся в Чехию и к февралю успел забить уже 20 мячей. Сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата страны в составе «Млады Болеслав». Когда в семье гармония, и производительность труда повышается.

Фото: из личного архива Марины Комличенко

Фото: из личного архива Марины Комличенко

Фото: из личного архива Марины Комличенко

Фото: из личного архива Марины Комличенко

Фото: из личного архива Марины Комличенко

Фото: из личного архива Марины Комличенко

Фото: из личного архива Марины Комличенко