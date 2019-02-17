«МЮ» может сменить владельцев, «Спартак» отправился на сбор, «Валенсия» намерена выкупить Черышева и другие новости дня.

£ 3,8 млрд за «МЮ». Принц Саудовской Аравии захотел в АПЛ

«Спартак» полетел на сбор в Турцию без Жиго, Адриано, Фернандо и Полубояринова

В субботу, 16 февраля, «Спартак» отправился в Турцию на заключительный сбор команды для подготовки к возобновлению сезона. Главный тренер Олег Кононов привлёк для участия в работе всех футболистов, прошедших предыдущий сбор, за исключением полузащитника Данила Полубояринова, который возвращается в расположение «Спартака-2», сообщается на официальном сайте красно-белых.



Из Москвы летят 24 игрока: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов, Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.

Защитник Самуэль Жиго и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции. Полузащитник Фернандо проходит курс лечения в Риме. Он прибудет в расположение команды в ближайшее время.

«Спартак» назвал соперников по заключительному сбору в Турции

«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала» по окончании сезона

Руководство «Валенсии» готово заплатить «Вильярреалу» € 7 млн за российского полузащитника Дениса Черышева, сообщает Marca.



Сейчас Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Черышев круче Неймара». Фаны «Валенсии» в восторге от его игры Испанские болельщики – о нашем футболисте после матча с «Селтиком».

По информации издания, главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль впечатлён игрой 28-летнего хавбека и хочет, чтобы клуб сохранил россиянина. Травма или большой спад в форме могут изменить ситуацию.



В этом сезоне Денис забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.



«Валенсия», набрав 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Завтра, 17 февраля, команда Марселино проведёт домашнюю встречу 24-го тура с каталонским «Эспаньолом».

Черышев сделал матч в Глазго! У Дениса победный гол и голевая передача Вингер сборной России – один из героев игры «Валенсии» с «Селтиком».

Источник: принц Саудовской Аравии может купить «МЮ» за £ 3,8 млрд

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед». За английский футбольный клуб член королевской семьи может заплатить £ 3,8 (€ 4,3) млрд, утверждает The Sun.

«Любой бы сделал то же самое». У Сульшера 7 побед подряд, но есть недовольные Что говорят об «МЮ» английские журналисты и экс-футболисты.

По данным источника, бин Салман хочет приобрести «МЮ» до начала нового сезона. Если сделка состоится, нынешние владельцы команды, американские бизнесмены Глейзеры, получат £ 2,2 (€ 2,51) млрд в качестве чистой прибыли от продажи актива.



Ранее британские СМИ сообщали, что Глейзеры не хотят продавать «Манчестер Юнайтед». Тем не менее источник не исключает, что нынешние владельцы могут соблазниться предложением саудовского принца.

Сульшер изменил в «Манчестер Юнайтед» всё. Но у него легендарный помощник Майк Фелан фактически тренировал клуб в середине нулевых вместо Фергюсона.

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» подопечные Уле-Гуннара Сульшера отстают на 14 очков.

Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

«Атлетико» одержал победу в матче 24-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано». Встреча, проходившая на стадионе «Кампо де Вальекас», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч «Атлетико» забил во втором тайме. На 74-й минуте отличился Антуан Гризманн. К тому моменту тренерский штаб «Атлетико» перешёл на игру в трёх форвардов: на 60-й минуте на поле вышел Диего Коста, пропустивший несколько месяцев из-за травмы. Испанский форвард составил тройку нападения с Гризманном и Альваро Моратой.

«Атлетико» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. Каталонцы в матче 24-го тура сыграют с «Вальядолидом». «Райо Вальекано» с 23 очками остался на 18-й строчке в турнирной таблице.

«Монако» увеличил серию без поражений в Лиге 1 до трёх матчей, обыграв «Нант»

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Нант». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Желсон Мартинш, отличившийся на 13-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Маркуш Лопеш.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. Ранее монегаски одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Команда Леонарду Жардима, набрав 22 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

У Головина уволили начальника. Одним русским в «Монако» стало меньше Дмитрий Рыболовлев указал на дверь вице-президенту клуба Вадиму Васильеву.

В другом матче 25-го тура «Анже» принимал «Ниццу». Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Авторами голов стали полузащитник Анжело Фюльжини, а также нападающие Кристиан Лопес и Стефан Баокен, реализовавший пенальти.

Головин ушёл с поля, хромая. Зато «Монако» выиграл Просто устал или снова травма?

Жена Икарди сообщила об угрозах в свой адрес

Ванда Нара, супруга и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщила, что ей поступали угрозы. Об этом Нара рассказала полиции, утверждает Sport Mediaset.



Ранее в Милане был атакован автомобиль Нары, в котором также находились дети семейной пары. Неизвестные забросали автомобиль камнями. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным источника, Нара рассказала полицейским о поступающих угрозах, которые она получила по телефону. По словам супруги Икарди, неизвестные угрожали и другим близким футболиста.

Неизвестные забросали камнями автомобиль с женой и детьми Икарди

Икарди оказался в центре скандала после того, как клуб лишил форварда капитанской повязки. Одной из причин стало нежелание Мауро комментировать слова Нары, которая ранее раскритиковала руководство миланцев.