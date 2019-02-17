Саудовский принц хочет купить «Манчестер Юнайтед». Готов заплатить 4,5 млрд евро

Ближневосточных денег в европейском футболе в ближайшее время может стать на несколько миллиардов евро больше. А болельщикам придется учить новое имя и нового шейха. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман очень хочет свой футбольный клуб. Причем, не какой угодно, а сразу топовый – мужчину тянет к «Манчестер Юнайтед». Первые слухи о возможном предложении появились еще полгода назад. Сейчас английские СМИ утверждают, что интерес со стороны принца огромен.

Что надо помнить о Мохаммеде бин Салмане:

У его семьи – очень много денег. Запредельно много. Больше 1,15 триллионов евро по приблизительным оценкам. Сам наследный принц и его личный бюджет оценивают в 970 миллиардов евро. Формально он – второй человек в Саудовской Аравии, потому что папа-король все еще жив. Но он страдает от болезни Альцгеймера, при которой управлять страной сложно. Так что принц решает все. Власть он получил в результате настоящего дворцового переворота, сместив своего двоюродного брата в 2017 году.

Он любит тратить деньги и тянется к европейской культуре и истории. Ему принадлежит самый дорогой дом в мире: 262 миллиона евро за особняк Chateau Louis XIV в западной части Парижа. Еще есть яхта, про которую рассказывают страшные вещи: якобы она стоила 433 млн евро и была куплена у российско-британского бизнесмена Юрия Шефлера . Во время ЧМ-2018 в России бин Салман и его свита сняли целый этаж в отеле рядом с Кремлем.

. Во время ЧМ-2018 в России бин Салман и его свита сняли целый этаж в отеле рядом с Кремлем. Судя по всему, принц – отличный дипломат. У него хорошие отношения с Дональдом Трампом , королевой Великобритании и Владимиром Путиным .

, королевой Великобритании и . Возможно (только возможно!) бин Салман поощряет решение вопросиков с человечками через убийства и физическое воздействие. Есть подозрения, что с его санкций в 2015 году проходили бомбардировку мирных жителей, больниц и школ в Йемене. В самой Саудовской Аравии есть проблемы со свободой слова и независимостью прессы. Критики власти и правозащитники оказываются в тюрьме. А самая скандальная история – исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, который, как сообщается, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Обозревателя Washington Post пытали, отрубая ему пальцы, потом убили, обезглавили и расчленили. После чего по частям растворили в кислоте.

Умер вратарь, сотворивший сейв века. У него была удивительная жизнь Гордону Бэнксу был 81 год.

Последняя история, как считается, стала главной причиной, по которой осенью принц перестал форсировать переговоры по покупке «Манчестер Юнайтед». Фон был слишком негативным, требовалось уйти в тень.

Дело в том, что футбол во многом и нужен бин Салману, чтобы выправлять свой имидж и восприятие страны в остальном мире. Такая дипломатия стала перспективной после результатов сотрудничества Катара с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Отсюда готовность Саудовской Аравии спонсировать ФИФА, поддерживая инициативы организации. Например, выделить 28 млн евро на расширение Лиги Наций и клубного ЧМ. Та самая инициатива, за которую президенту ФИФА Джанни Инфантино прилетело со стороны европейских ассоциаций и УЕФА.



При этом теневая работа по заходу денег Саудовской Аравии в Манчестер идет довольно давно. Saudi Telecom давно заключил партнерские отношения с «МЮ», а год назад подписали дополнительное соглашение о стратегическом сотрудничестве между клубом и Министерством спорта Саудовской Аравии. Понятно, что за обеими организациями в итоге стоит один человек.

Для Сульшера «МЮ» — работа мечты. Он даже не отдыхает Сульшер не только расслабил игроков. Он вернул помощника Фергюсона и принял несколько сложных решений.

В мире осталось не так много топовых футбольных клубов, которые можно выкупить. «Юнайтед» – один из них. Но здесь предстоит убедить семью Глейзеров расстаться с выгодным активом, которым они владеют уже 13 лет. «Манчестер Юнайтед» регулярно обновляет рекорды по прибыли, а братья Глейзеры за последние три года получили не меньше 70 миллионов евро за владение акциями клуба. При этом источники Independent уверены, что у американских предпринимателей всегда была стратегия правильной продажи «МЮ». Так, чтобы это было максимально выгодно.



Официально «Юнайтед» не продается. Но достаточно крупное предложение (речь идет о сумме не меньше 4,5 млрд евро) наверняка привлечет интерес нынешних владельцев – для них это означает 2 миллиарда евро чистой прибыли. А для бин Салмана это почти не деньги. В Англии не ждут, что эта покупка состоится быстро, но многое говорит в пользу проведения переговоров. Как минимум до конца сезона, когда станет известно: попадет ли «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.