Саудовский принц хочет купить «Манчестер Юнайтед». Готов заплатить 4,5 млрд евро

Ближневосточных денег в европейском футболе в ближайшее время может стать на несколько миллиардов евро больше. А болельщикам придется учить новое имя и нового шейха. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман очень хочет свой футбольный клуб. Причем, не какой угодно, а сразу топовый – мужчину тянет к «Манчестер Юнайтед». Первые слухи о возможном предложении появились еще полгода назад. Сейчас английские СМИ утверждают, что интерес со стороны принца огромен.
Что надо помнить о Мохаммеде бин Салмане:
- У его семьи – очень много денег. Запредельно много. Больше 1,15 триллионов евро по приблизительным оценкам. Сам наследный принц и его личный бюджет оценивают в 970 миллиардов евро. Формально он – второй человек в Саудовской Аравии, потому что папа-король все еще жив. Но он страдает от болезни Альцгеймера, при которой управлять страной сложно. Так что принц решает все. Власть он получил в результате настоящего дворцового переворота, сместив своего двоюродного брата в 2017 году.
- Он любит тратить деньги и тянется к европейской культуре и истории. Ему принадлежит самый дорогой дом в мире: 262 миллиона евро за особняк Chateau Louis XIV в западной части Парижа. Еще есть яхта, про которую рассказывают страшные вещи: якобы она стоила 433 млн евро и была куплена у российско-британского бизнесмена Юрия Шефлера. Во время ЧМ-2018 в России бин Салман и его свита сняли целый этаж в отеле рядом с Кремлем.
- Судя по всему, принц – отличный дипломат. У него хорошие отношения с Дональдом Трампом, королевой Великобритании и Владимиром Путиным.
- Возможно (только возможно!) бин Салман поощряет решение вопросиков с человечками через убийства и физическое воздействие. Есть подозрения, что с его санкций в 2015 году проходили бомбардировку мирных жителей, больниц и школ в Йемене. В самой Саудовской Аравии есть проблемы со свободой слова и независимостью прессы. Критики власти и правозащитники оказываются в тюрьме. А самая скандальная история – исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, который, как сообщается, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Обозревателя Washington Post пытали, отрубая ему пальцы, потом убили, обезглавили и расчленили. После чего по частям растворили в кислоте.
Последняя история, как считается, стала главной причиной, по которой осенью принц перестал форсировать переговоры по покупке «Манчестер Юнайтед». Фон был слишком негативным, требовалось уйти в тень.
Дело в том, что футбол во многом и нужен бин Салману, чтобы выправлять свой имидж и восприятие страны в остальном мире. Такая дипломатия стала перспективной после результатов сотрудничества Катара с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Отсюда готовность Саудовской Аравии спонсировать ФИФА, поддерживая инициативы организации. Например, выделить 28 млн евро на расширение Лиги Наций и клубного ЧМ. Та самая инициатива, за которую президенту ФИФА Джанни Инфантино прилетело со стороны европейских ассоциаций и УЕФА.
При этом теневая работа по заходу денег Саудовской Аравии в Манчестер идет довольно давно. Saudi Telecom давно заключил партнерские отношения с «МЮ», а год назад подписали дополнительное соглашение о стратегическом сотрудничестве между клубом и Министерством спорта Саудовской Аравии. Понятно, что за обеими организациями в итоге стоит один человек.
В мире осталось не так много топовых футбольных клубов, которые можно выкупить. «Юнайтед» – один из них. Но здесь предстоит убедить семью Глейзеров расстаться с выгодным активом, которым они владеют уже 13 лет. «Манчестер Юнайтед» регулярно обновляет рекорды по прибыли, а братья Глейзеры за последние три года получили не меньше 70 миллионов евро за владение акциями клуба. При этом источники Independent уверены, что у американских предпринимателей всегда была стратегия правильной продажи «МЮ». Так, чтобы это было максимально выгодно.
Официально «Юнайтед» не продается. Но достаточно крупное предложение (речь идет о сумме не меньше 4,5 млрд евро) наверняка привлечет интерес нынешних владельцев – для них это означает 2 миллиарда евро чистой прибыли. А для бин Салмана это почти не деньги. В Англии не ждут, что эта покупка состоится быстро, но многое говорит в пользу проведения переговоров. Как минимум до конца сезона, когда станет известно: попадет ли «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.