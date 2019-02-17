«Манчестер Сити» сыграл на огороде. Но Гвардиола не жалуется

Испанец говорит, что такие матчи позволяют ему лучше понять английский футбол.

Что это было?

Обычный кубковый матч со скромным клубом из низшего дивизиона, представляющим небольшай валлийский город Ньюпорт. Ну как небольшой? Более 100 тысяч жителей, по меркам Уэльса это крупный город, один из самых густонаселённых.

Приезд одного из лидеров АПЛ вызвал настоящий ажиотаж в городе. На игру пришло 9 680 зрителей при вместимости арены в 8 500. То есть, почти каждый 10 житель города воскресенье провёл на футболе.

Фото: Harry Trump/Getty Images

Как сыграли?

Гвардиола дал поиграть некоторым резервистам, в частности Марезу, но в целом выставил очень сильный состав. «Манчестер Сити» легко расправился с «Ньюпортом».

Фото: Michael Regan/Getty Images

Что с полем?

Подкачало поле. Оно было вот таким. Скоро возобновляется чемпионат России и такие картины мы будем видеть постоянно.

Не обошлось без мемов.

Что говорили о поле?

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, автор дубля, высказался так.

«Поле? Если честно, это худшее поле из тех, на которых я когда-либо играл в своей жизни. Мы проявили профессионализм, продолжали хорошо перемещать мяч по полю, что и привело к конечному результату. Хорошо, что забили сразу после того, как соперник сократил отставание в счёте».

Фото: Michael Regan/Getty Images

Что говорил Гвардиола?

Он был тактичен.

«Это была действительно тяжёлая игра. Мы открыли счёт и поверили, что дело сделано, но затем забил соперник. Фил Фоден стал автором фантастического гола. Игроки «Ньюпорт Каунти» показали нам, насколько они невероятны, за это они заслуживают большого комплимента.

Хозяева были удивительны. Победив здесь, я понял английский футбол лучше, чем когда-либо. В таких ситуациях очень легко вылететь из Кубка. Они использовали то, в чём нас превосходят. Вот почему я так рад тому, как мы играли сегодня на этом стадионе".