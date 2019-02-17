У Доменико в Италии всё хорошо.

Кришито забил первый гол в чемпионате. Очень красивый!

Экс-капитан «Зенита» вернулся в родной «Дженоа» после семи сезонов в Петербурге. Теперь Кришито носит повязку в клубе из Генуи. В нынешнем чемпионате Италии сделал до последнего тура четыре голевые передачи и заработал восемь жёлтых карточек.

Кришито в 10 минутах от смерти. Как такое вообще могло произойти? А ещё в этой катастрофе чудом остался жив бывший вратарь «Кальяри».

Генуя много значит для Кришито. Этим летом у него были заманчивые предложения, но защитник выбрал именно «Дженоа» и так это объяснил:

«Я очень счастлив вернуться сюда. Я только физически покидал Геную. Было не сложно сделать выбор. Я отказался от больших денег и Лиги чемпионов ради Генуи. Я всегда говорил, что вернусь», – сказал Кришито в интервью Football Italia.

«Дженоа» идёт на 13-м месте в чемпионате.

В матче 24-го тура команда принимала «Лацио». И проигрывала после первого тайма. На 44-й минуте отличился Милан Бадель. На 75-минуте Арнальдо Антонио Санабрия сравнял счёт. А на 3-й добавленной минуте отличился Кришито! Смотрите!