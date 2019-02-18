В Италии матч закончился со счётом 20:0. Это было забавно

Матч итальянской Серии C закончился со счётом 20:0

В матче итальянской Серии С «Кунео» разгромил «Про Пьяченцу» со счётом 20:0.



Самым результативным игроком встречи стал Хишам Канис, который забил шесть голов. Пять мячей на счету Эдоардо Дефенди, хет-триками отметились Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.



«Про Пьяченца» начала встречу в составе из семи футболистов. Ещё один игрок забыл паспорт, поэтому смог выйти на поле только тогда, когда документ привёз его отец.

«Про Пьяченца» испытывает серьёзные финансовые проблемы. У клуба нет тренера, поэтому 19-летний футболист был вынужден зарегистрировать себя в протоколе матча в качестве наставника. Все футболисты первой команды «Про Пьяченцы» покинули клуб в статусе свободных агентов. В связи с этим клуб доигрывает сезон молодыми футболистами.



Васин приступил к тренировкам по индивидуальному графику

Защитник ЦСКА Виктор Васин прибыл в расположение команды, которая проводит сбор в испанском городе Кампоаморе. Сегодня футболист занимался по индивидуальной программе. Об этом сообщает официальный «твиттер» московского клуба.



В ближайшие две недели футболист будет заниматься индивидуально.

Напомним, что Васин получил разрыв крестообразных связок колена в конце февраля 2018 года и с тех пор восстанавливается после травмы.



30-летний Васин перешёл в ЦСКА зимой 2011 года из нальчикского «Спартака». Сумма трансфера составила € 700 тыс. Всего за «армейский» клуб он провёл 57 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

Рамос вышел на пятое место в истории «Реала» по числу проведённых матчей

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос во встрече 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2) провёл 601-й матч за «Королевский клуб» и вышел на пятое место по этому показателю.



В матче Рамос был удалён на 90-й минуте, получив две жёлтые карточки.



Рамос догнал по количеству проведённых матчей Фернандо Йерро и Франсиско Хенто. Больше матчей за «Реал» провели только Сантильяна (645), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).



«Реал» проиграл дома «Жироне». А Рамос чуть не убил соперника и был удалён Защитник «Реала» — первый игрок в истории Примеры, у которого 20 красных карточек.

Рамос — первый игрок в истории Примеры, получивший 20 красных карточек

Также Рамос был удалён с поля в с «Жироной», защитник получил первую жёлтую карточку на 64-й минуте, вторую — на 90-й.



Для Рамоса это удаление стало уже 20-м в матчах чемпионата Испании. Ни один игрок в истории Примеры не получал красных карточек больше, чем 32-летний капитан мадридцев.



Во всех турнирах за карьеру Серхио получил 25 красных карточек в составе «Реала».

Форвард ЦСКА Н’Диайе помог сборной Мали выиграть юношеский Кубок Африки

Форвард ЦСКА Лассана Н’Диайе вместе со сборной Мали стал победителем юношеского Кубка Африки – 2019 (игроки не старше 20 лет). В финале малийцы обыграли сверстников из Сенегала. Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победила сборная Мали (3:2).



Н’Диайе реализовал один из 11-метровых ударов малийцев. Любопытно, что в полуфинале сборная Мали также была сильнее соперника в серии послематчевых пенальти. Тогда малийцы нанесли поражение нигерийцам, а один из ударов точно исполнил Н’Диайе.



ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года. В нынешнем сезоне Н’Диайе на поле в составе москвичей ещё не выходил, так как ЦСКА не мог заявить его до зимнего трансферного окна. Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс».

В ЦСКА едет чемпион Африки. Он будет конкурировать с Чаловым Лассана Н’Диайе выиграл свой первый трофей, будучи игроком «армейцев».

Источник: Гранат вернётся в «Динамо»

Защитники «Рубина» Владимир Гранат и Игорь Калинин в ближайшее время перейдут в московское «Динамо». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».



По данным источника, трансферы игроков стали возможны благодаря смене руководства в «Динамо». Напомним, что несколько дней назад банк ВТБ выкупил клуб у спортивного общества «Динамо».



Ранее Гранат согласился на снижение зарплаты в «Рубине» с € 1,5 до 600 тыс., но она всё равно осталась одной из самых больших в команде.

