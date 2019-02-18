Васин тренируется с ЦСКА. Когда его ждать на поле?

Виктор Васин прибыл на сбор ЦСКА в Кампоаморе и приступил к тренировкам. Как сообщил официальный сайт «армейцев», в ближайшие две недели центральный защитник будет заниматься по индивидуальной программе. Рассказываем о ситуации с травмой и восстановлением 30-летнего игрока.

Сколько времени прошло с момента травмы Васина?

Через три дня пройдёт ровно год с того момента, как защитник ЦСКА и сборной России получил травму крестообразных связок правого колена в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в Москве. В той встрече Васин был заменён уже на 26-й минуте на Кирилла Набабкина. Виктор не просто потерял целый год, он ещё и пропустил чемпионат мира, а ведь на домашнем турнире «армеец» должен был стать ведущим защитником сборной России. Оттого вся эта история ещё более горькая.

Васин уже имел опыт восстановления от подобной травмы. В январе 2011-го вскоре после перехода в ЦСКА из нальчикского «Спартака» Виктор повредил переднюю крестообразную связку колена. Уже в мае вернулся к тренировкам и даже попал в заявку на матч с «Кубанью», однако проблемы с коленом всё равно давали о себе знать. В результате защитник не играл больше года, дебютировал в составе «армейцев» лишь в апреле 2012-го.



Интересно, что через несколько дней после матча с «Црвеной Звездой» Васин перенёс операцию в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани, который оперировал защитнику то же колено семью годами ранее.

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Как восстанавливается защитник ЦСКА и сборной России?

В конце сезона-2017/18 главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что Васин восстанавливается с опережением графика, работая с физиотерапевтом в Испании, поэтому его возвращения в строй ждут уже в сентябре. Понятно, как сильно надеялся Гончаренко на помощь Виктора, учитывая потери трёх других ведущих защитников команды – Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, завершивших карьеры летом.

Тем не менее осень «армейцы» начали без Васина. В октябре сам Виктор рассказал, что чувствует себя хорошо, а в общей группе планирует работать уже через месяц. Но и в этом случае прогноз оказался слишком оптимистичным. К тому моменту центральный защитник ещё даже индивидуально не тренировался.

Наконец, о причинах затянувшегося лечения рассказал старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов. Проблема оказалась не в многострадальном правом колене футболиста, а в левом, из которого был взят графт на левую связку. Таким образом Васин перенёс операции сразу на обоих коленных суставах.

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«У нас к правому колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке, – рассказал Керимов в начале февраля в интервью для «Чемпионата». – Вопросы вызывает левое колено. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль. Сейчас работаем в этом направлении. Васин проходит дополнительный курс реабилитации в Барселоне под наблюдением медицинского штаба команды и испанских врачей».

Когда ждать Васина на поле и что с его контрактом?

Месяц назад на первом зимнем сборе ЦСКА в Кампоаморе Гончаренко снова ответил на вопрос о восстановлении Виктора:



«Ситуация с Васиным пока непонятная, – признался главный тренер «армейцев». Мы знаем, что он так же долго восстанавливался и после первой травмы. К сожалению, сейчас всё повторяется. Ждём, что Виктор начнёт частично подключаться к работе в общей группе. Однако наши врачи пока с этим моментом затягивают. Может быть, в конце этого сбора или в начале следующего он частично приступит к работе с командой. Хотя тяжело предсказать, поскольку Васин уже пробовал это делать в ноябре и декабре, но безуспешно».

Гончаренко: ситуация с возвращением Васина в строй после травмы пока непонятная

Как видим, до марта Васин продолжит заниматься по индивидуальной программе. Если всё пойдёт гладко, он ещё сможет сыграть в нынешнем сезоне, а летом встанет вопрос о продлении отношений защитника с ЦСКА. Контракт Виктора с клубом действует до лета 2019-го. По словам агента игрока Арсена Минасова, переговоры идут, а шансы на подписание нового контракта неплохие. Правда, появлялась информация и о поиске «армейцами» нового центрального защитника – на замену Васину.