Икарди может уйти в «Ювентус». А его жене угрожают

Завязка

История с Мауро Икарди, который начал конфликтовать со своим клубом, продолжает развиваться. Вот здесь завязка этой замечательной истории.

У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены Сказала лишнего.

Если вкратце, жена и агент Икарди Ванда Нара не сумела договориться с руководством «Интера» об условиях нового контракта. Аргентинец был лишён капитанской повязки. По информации СМИ, это решение клуба связано с поведением Нары, которая публично высказалась негативно в адрес руководства клуба и отсутствием какой-либо реакции со стороны самого Икарди.

Развитие

Теперь о развитии сюжета.

Сначала генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о желании продлить контракт с нападающим.



«Переговоры о продлении контракта с Икарди будут, мы сделаем ему предложение. В ближайшее время мы сделаем поговорим о продлении, как и обещали Ванде».

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Но в деле появился новый игрок.

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Икарди.

«Мы запрашивали информацию об Икарди и хотели узнать, что он сам думает о возможном переходе в «Ювентус». Но сейчас мы никак не контактируем. Мауро – футболист «Интера», а мы сосредоточены на нашем сезоне. К этой теме мы вернёмся – или нет – в июне».

Сам футболист по-прежнему молчит, предоставляя право говорить своей супруге. В эти выходные пара посетила матч 24-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией».

«Я оценил появление Икарди на стадионе, но был бы более признателен, если бы он пришёл в раздевалку, чтобы отпраздновать победу вместе с командой. Это очень важная победа для нас, а Икарди является частью команды. Думаю, что он так же рад победе, как и все мы», — прокомментировал присутствие на стадионе нападающего главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.

Угрозы

Фанаты «Интера», ясное дело, считают виновной во всей ситуации Ванду. И уже действуют. Жена Икарди подверглась нападению в Милане. Неизвестные забросали камнями автомобиль, в котором находилась Ванда с детьми. Инцидент произошёл рядом со стадионом «Джузеппе Меацца». В результате нападения никто не пострадал.

Позже Ванда рассказала, что ей поступают угрозы. Нара рассказала полицейским о поступающих угрозах, которые она получила по телефону. По словам супруги Икарди, неизвестные угрожали и другим близким футболиста.