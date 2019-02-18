В РПЛ у него 2 гола за 13 лет.

Кудряшов не пригодился дома. И теперь забивает голы в Турции

Российский защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором». За 5 минут до этого момента футболист получил жёлтую карточку. Этот матч является дебютным для россиянина за турецкий клуб.

Причём гол получился не в результате стандарта. Кудряшов подключился по левому флангу, оказался в штрафной и пробил между ног голкиперу.

В феврале «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Соглашение защитника с турецким клубом рассчитано на полтора года. В январе 31-летний Кудряшов покинул «Рубин», договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Защитник выступал за казанский клуб с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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Этот переход очень удивил — игроков сборной отпускают из лиги весьма неохотно. Тем более свободных агентов и защитников. Тем более в Турцию, с которой и в спортивном, и в финансовом плане можно спорить. Фёдора долго хотел «Краснодар», который потом почему-то взял паузу в переговорах. Чуть позже подключился «Зенит», но и это ни к чему не привело.

В Турции всё перевернулось. Клубы большой тройки уже не в лидерах Проблема в деньгах.

Кудряшов плюнул на всё, сел в самолёт и прилетел в Турцию в день закрытия трансферного окна. Там подписал договор с лидером лиги. Клуб считается проправительственным — финансовые проблемы турецкого футбола его не касаются. Теперь Фёдор — одноклубник Адебайора, Робиньо, Сердара Таски, Арда Турана и Эмре Белёзоглу.

Красота дня. Они познакомились в Братске, а теперь будут жить в Стамбуле Жена Фёдора Кудряшова уже полжизни ездит за футболистом по России. Теперь их ждёт Турция.

И в первом же матче за новый клуб сумел отличиться!