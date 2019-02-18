Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Антальяспор» — «Истанбул Башакшехир», Кудряшов забил в первом матче

Фёдор Кудряшов
«Чемпионат»
Фото: ibfk.com.tr
Кудряшов не пригодился дома. И теперь забивает голы в Турции
В РПЛ у него 2 гола за 13 лет.
Футбол / Прочие турниры

Российский защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором». За 5 минут до этого момента футболист получил жёлтую карточку. Этот матч является дебютным для россиянина за турецкий клуб.

Причём гол получился не в результате стандарта. Кудряшов подключился по левому флангу, оказался в штрафной и пробил между ног голкиперу.

В феврале «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Соглашение защитника с турецким клубом рассчитано на полтора года. В январе 31-летний Кудряшов покинул «Рубин», договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Турция - Суперлига. 22-й тур
18 февраля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Антальяспор
Анталия
0 : 1
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:1 – Кудряшов – 33

Защитник выступал за казанский клуб с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

5 россиян, которых забрали в Европу этой зимой
И речь не о ноунеймах.

Этот переход очень удивил — игроков сборной отпускают из лиги весьма неохотно. Тем более свободных агентов и защитников. Тем более в Турцию, с которой и в спортивном, и в финансовом плане можно спорить. Фёдора долго хотел «Краснодар», который потом почему-то взял паузу в переговорах. Чуть позже подключился «Зенит», но и это ни к чему не привело.

В Турции всё перевернулось. Клубы большой тройки уже не в лидерах
Проблема в деньгах.

Кудряшов плюнул на всё, сел в самолёт и прилетел в Турцию в день закрытия трансферного окна. Там подписал договор с лидером лиги. Клуб считается проправительственным — финансовые проблемы турецкого футбола его не касаются. Теперь Фёдор — одноклубник Адебайора, Робиньо, Сердара Таски, Арда Турана и Эмре Белёзоглу.

Красота дня. Они познакомились в Братске, а теперь будут жить в Стамбуле
Жена Фёдора Кудряшова уже полжизни ездит за футболистом по России. Теперь их ждёт Турция.

И в первом же матче за новый клуб сумел отличиться!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент