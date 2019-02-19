11 игроков, ради которых стоит сходить на Кубок Легенд — 2019

В составе сборной России на Кубке Легенд традиционно будет много спартаковцев из золотой команды 90-х: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Егор Титов, Дмитрий Аленичев… У Андрея Тихонова же участвовать в турнире из-за занятости получалось не всегда. Но в этом году легендарный капитан красно-белых, в чьей тренерской карьере пока наступил перерыв, вошёл в итоговую заявку. У десятка тысяч болельщиков, безмерно уважающих и обожающих Тихонова, будет отличная возможность вновь полюбоваться игрой кумира. И, само собой, увидеть тот самый, истинный спартаковский футбол, который с течением времени не становится хуже.

Андрей Тихонов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучший футболист России в XXI веке, легенда «Зенита» и автор невероятного покера на «Энфилде» лишь в прошлом году закончил профессиональную карьеру. На Кубке Легенд Андрей сыграет впервые – и это главное событие в составе сборной России. Кстати, постепенно наша команда омолаживается. В выходные её будут представлять сразу три героя сказочного чемпионата Европы — 2008: помимо Аршавина это второй бомбардир того турнира Роман Павлюченко и ведущий полузащитник Константин Зырянов. Первоначально в обойме был также Роман Широков, но в последний момент нынешний генеральный директор «Динамо» получил небольшое повреждение.

Андрей Аршавин Фото: РИА Новости

Кубок Легенд – 2019



Где: МСА «Лужники».

Когда: 23-24 февраля.

Состав групп:

Группа А — Португалия, Германия, Испания

Группа В — Россия, Нидерланды, Звёзды футбола.



День первый, 23 февраля

12:00 — Португалия — Германия

13:00 — Россия — Нидерланды

14:00 — церемония открытия

15:00 — Испания — Португалия

16:00 — сборная Звёзд — Россия

17:00 — Германия — Испания

18:00 — Нидерланды — сборная Звёзд.



День второй, 24 февраля

14:00 — матч за пятое место

15:00 — матч за третье место

16:00 — финальный матч и церемония награждения. МСА «Лужники».23-24 февраля.Группа А — Португалия, Германия, ИспанияГруппа В — Россия, Нидерланды, Звёзды футбола.12:00 — Португалия — Германия13:00 — Россия — Нидерланды14:00 — церемония открытия15:00 — Испания — Португалия16:00 — сборная Звёзд — Россия17:00 — Германия — Испания18:00 — Нидерланды — сборная Звёзд.14:00 — матч за пятое место15:00 — матч за третье место16:00 — финальный матч и церемония награждения.

Йорн Арне Риисе

Без этого неутомимого флангового защитника, обладавшего пушечным ударом и потрясающим броском мяча из аута, было невозможно представить «Ливерпуль» в начале и середине 2000-х. За красных норвежец провёл свыше 200 матчей, стал настоящей легендой клуба, выиграл с ними Лигу чемпионов. Точно так же, как в Англии, его полюбили позже и в Риме – за боевитость и неугасающую страсть. Для Риисе это также будет первый Кубок Легенд. Он выступит в составе международной сборной Звёзд.

Йорн Арне Риисе Фото: LFC Foundation/Getty Images

Самый «русский» испанец в мире недавно стал героем ролика на популярном YouTube-канале «Красава», и все зрители смогли увидеть, как превосходно футболист, выступавший за «Мальорку», «Эспаньол», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», обжился в нашей стране. Он искренне любит Россию и её культуру, обожает баню, а ещё открыл собственную футбольную академию в Омске. Но сыграет в выходные, само собой, Альберт не за Россию (хотя по знанию языка точно бы прошёл в состав!), а за родную сборную Испании, которая возвращается на Кубок Легенд спустя восемь лет.

Альберт Риера Фото: VI Images via Getty Images

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Рафаэл ван дер Варт

Его всегда считали одним из самых талантливых футболистов в новейшей истории Нидерландов. В 2003-м он получил награду Golden Boy как лучший молодой игрок мира. Рафаэл блистал в «Аяксе» в одной команде с Ибрагимовичем, славился утонченной техникой, потрясающим видением поля и класснейшим ударом, в том числе и со стандартов. Увы, полностью свой потенциал он не реализовал – помешали травмы. Однако он всё равно успел сверкнуть в великом «Реале», был лидером «Тоттенхэма» и «Гамбурга», а за сборную родной страны провёл 109 матчей, стал с ней бронзовым призёром чемпионата Европы-2004 и финалистом чемпионата мира — 2010. В феврале ван дер Варт впервые сыграет на Кубке Легенд.

Рафаэл ван дер Варт Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Сборной Италии не будет на ближайшем Кубке Легенд, но некоторые её яркие представители всё же приедут – и сыграют в составе сборной Звёзд. Один из них – легендарный защитник «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана», проведший за «скуадра адзурра» 98 матчей и ставший с ней чемпионом мира в 2006 году. С обороной у Звёзд точно всё будет в порядке.

Джанлука Дзамбротта Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Антониос Никополидис

Седовласый греческий вратарь стал легендой сразу двух клубов-антагонистов. Сначала, с 1989 по 2004 год, он играл в «Панатинаикосе», пять раз стал с ним чемпионом страны. А затем Никополидис не побоялся народного гнева и ушёл в «Олимпиакос» — и в этой команде ещё шесть раз завоевывал золото. Его восемь раз признавали лучшим голкипером Греции, а в 2004-м Антониос стал одним из главных героев сенсационной сборной, умудрившейся выиграть чемпионат Европы. На профессиональном уровне Никополидис играл аж до 40 с лишним лет – карьеру он завершил только в 2011-м. На Кубке Легенд голкипер сыграет впервые, хотя летом он уже приезжал на Суперкубок Легенд — и был в полном порядке.

Антониос Никополидис Фото: Ian Walton/Getty Images for Laureus

Стипе – футболист, которого нельзя не уважать. Он оставлял яркий след во всех клубах, где бы ни выступал, а болельщики «Спартака» и «Ростова» всегда относились и будут относиться к нему с обожанием. В составе сборной Хорватии Плетикоса выступал сразу на пяти крупных турнирах – трёх чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, он провёл за национальную команду аж 114 матчей. Сам Стипе продолжает любить Россию всем сердцем –и в ближайшие выходные снова с удовольствием прилетит в гости.

Стипе Плетикоса Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плетикоса: Канга каждый день стучал ко мне в дверь и говорил: «Где деньги?» В редакцию «Чемпионата» заглянул Стипе Плетикоса. Он даже не подозревал, какой тест мы ему приготовили.

Роман Вайденфеллер

В списке его достижений есть титул чемпиона мира 2014 года, однако в сборной Германии Вайденфеллеру всё-таки не удалось построить выдающуюся карьеру, поскольку рядом всегда были именитые конкуренты: сначала Оливер Кан, потом ЙенсЛеманн, затем Мануэл Нойер. Зато в клубе – дортмундской «Боруссии» — Роман достиг всевозможных высот. Он 15 сезонов посвятил любимой команде, дважды стал с ней чемпионом Германии, дважды брал национальный Кубок и дошагал до финала Лиги чемпионов. В сезоне-2013/14 Вайнденфеллера признали лучшим вратарём Бундеслиги. Всего за «Боруссию» Роман провёл 449 (!) матчей во всех турнирах. Карьеру он завершил в 2018-м и сейчас впервые приедет на Кубок Легенд в составе сборной Германии. Кстати, и здесь у него будет сильный конкурент – знаменитый рестлер Тим Визе.

Роман Вайденфеллер Фото: TF-Images/Getty Images

Деми Де Зеув

Спартаковские болельщики его прекрасно помнят: в 2011-м Де Зеув переехал в Москву по зову Валерия Карпина и провёл в команде два неполных сезона. Стабильный уровень игры не демонстрировал, но легендой всё равно стал. По крайней мере его фамилию часто обсуждают до сих пор. Сам же он, кстати, к российскому периоду карьеры относится с тёплыми воспоминаниями. Поэтому и с удовольствием согласился приехать в Москву вновь – сыграть в составе сборной Нидерландов.

Деми Де Зеув Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Де Зеув: в «Спартаке» меня сразу спросили: «Ты – гей»? Дмитрий Егоров встретился с Деми де Зеувом в Амстердаме и узнал о том, как уйти из «Спартака» и построить бизнес на миллионы долларов.

Мощный французский нападающий – одна из самых разносторонних личностей в истории футбола. Он славился любовью к смене причёсок, снялся в фильме «Такси-4» и популярном реалити-шоу «Тачка на прокачку», работал диджеем, разработал собственную линию одежды и набил на теле около сотни татуировок. Футболистом Сиссе тоже был великолепным и наверняка добился бы большего, если бы не два тяжелейших перелома голени. А российские болельщики отлично помнят француза по короткому периоду в «Кубани».

Джибриль Сиссе Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»