Лучшие голы 23 тура Примеры. Комбинация «Вилльярреала» войдет в историю

На этих выходных в Италии были забиты шикарные мячи. Глядя на них, можно было отказаться от подборки голов в Примере, если бы не второй мяч «Вильярреала» в ворота «Севильи». Шикарная комбинация, после которой все побежали обнимать Бакку, а не автора гола.

5. Идеальный навес для Оярсабаля.

4. Контратака, в которой Моралес аккуратно катнул мяч в ворота.

3. Защитник держал за руку Гонсалеса, но он прыгнул «рыбкой» и вколотил мяч.

2. Гризманн фантастически быстро разобрался в ситуации.

1. Токо Экамби должен проставиться перед Баккой за царский подгон.