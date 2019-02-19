Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Видео, лучшие голы чемпионата Испании: Антуан Гризманн забил за «Атлетико»

Лучшие голы 23 тура Примеры
«Чемпионат»
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Лучшие голы 23 тура Примеры. Комбинация «Вилльярреала» войдет в историю
Голевую передачу Бакки можно пересматривать тысячу раз.
Футбол / Испания

На этих выходных в Италии были забиты шикарные мячи. Глядя на них, можно было отказаться от подборки голов в Примере, если бы не второй мяч «Вильярреала» в ворота «Севильи». Шикарная комбинация, после которой все побежали обнимать Бакку, а не автора гола.

5. Идеальный навес для Оярсабаля.

4. Контратака, в которой Моралес аккуратно катнул мяч в ворота.

3. Защитник держал за руку Гонсалеса, но он прыгнул «рыбкой» и вколотил мяч.

2. Гризманн фантастически быстро разобрался в ситуации.

1. Токо Экамби должен проставиться перед Баккой за царский подгон.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент