Главная история отношений «Лиона» и «Барселоны». Бензема мог стать каталонцем

11 лет история мирового футбола могла пойти в принципиально другом направлении. Всё решило сомнение одного человека – спортивного директора «Барселоны» Чики Бегиристайна. В 2008-м он искал для каталонцев форварда, поскольку к игре Самюэля Это’О было много вопросов.

Одной из опций для усиления был молодой форвард «Лиона» Карим Бензема. С французским клубом договорились на 30 млн евро. Оставалось пообщаться с игроком. Спортивный директор «Барселоны» Чики Бегиристайн прикатил в Лион, чтобы ещё раз посмотреть на игру Бензема, а потом встретиться с ним. По всем отчётам скаутов Карим был идеальным вариантом. Функционер приехал домой к игроку. И ему не понравилось примерно всё. Стиль общения игрока, его нежелание общаться, глядя в глаза. Непонятные друзья, подход Бензема к идее стать топ-форвардом топ-клуба.



Бегиристайн вернулся в Барселону и связался с Франком Райкардом, тренером «Барсы» на тот момент. Вместе они решили, что Бензема – не тот вариант, на который надо делать ставку. Смутил возраст, непонятные амбиции и потенциально сложная адаптация в новых условиях.

Тюрьма по ним плачет. Самые скандальные футболисты в истории Главарь «Банды психов», угонщик автобуса, публичный стриптизёр, а один даже сову убил – как их вообще на поле выпускали?

Дальше по цепочке: Это’О остался в «Барселоне» и помог выиграть Лигу чемпионов на следующий сезон. Затем в Каталонию приедет Златан, а его сменит Давид Вилья – и возьмут Кубок чемпионов вновь. Бензема же отправится в Мадрид летом-2009 за 35 млн евро. В тот момент француз скажет, что всегда симпатизировал «Реалу» и тот был его любимым клубом после «Лиона». Следующие 10 лет Карим проведёт в атмосфере постоянной критики от болельщиков, но бесконечного доверия от тренеров и партнёров. Но с титулами у него проблем не возникнет.

История циклична. Сегодня в составе «Лиона» выступает футболист, которого многие в Каталонии называют парнем с ДНК «Барселоны». Левый латераль Ферлан Менди получает возможность выступить перед потенциальным работодателями. Каталонские СМИ считают, что француз способен стать сменщиком Жорди Альбы.

Удивительные факты об игроках мадридского «Реала». Вы их знали? Например, про то, что у Начо диабет, а Асенсио назвали в честь ван Бастена.

Внимательное наблюдение за Менди уже ведёт нынешний спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль. В прошлом левый защитник, приехавший играть в Барселону как раз из «Лиона». Слишком много символизма.

Ферлан начинал в «ПСЖ», но там его забанили за проблемы со здоровьем. Примерно в тот же период он потерял отца. Игрок преодолел все проблемы, но многие отмечают, что из-за случившегося он стал более замкнутым. «Лион», как сообщает французская пресса, в целом готов к переговорам по футболисту и трансферу за 35-40 млн евро.

У Менди уже есть минимум один друг в «Барселоне»: с 13 лет он знаком с Усманом Дембеле. Но в Лиге чемпионов, скорее всего, Ферлану придётся чаще всего пересекаться с другим парнем.

Игра на левом фланге обороны означает неизбежность попадания под Лео Месси. Возможно, главный тест на готовность к переходу в «Барселону».